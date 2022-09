LELAND, NC (AP) – Une école à charte de Caroline du Nord demande à la Cour suprême des États-Unis de reconsidérer une décision de la cour d’appel selon laquelle l’école a violé les droits constitutionnels des étudiantes en les obligeant à porter des jupes.

En juin, une majorité de la Cour d’appel du 4e circuit des États-Unis a conclu que le code vestimentaire de la Charter Day School de Leland violait l’égalité des droits de protection des étudiantes. La majorité du tribunal a conclu que puisque les écoles publiques à charte reçoivent des fonds publics, elles sont des « acteurs de l’État » et sont soumises à la clause de protection égale de la Constitution.

Dans sa requête, l’école demande à la Cour suprême de “réexaminer et d’annuler” la décision du 4e circuit, arguant qu’il s’agit d’une école privée qui reçoit un financement public par le biais de sa charte, et donc qu’il ne s’agit pas d’une entité gérée par le gouvernement, a rapporté The StarNews.

Les responsables de l’école ont déclaré lundi dans un communiqué de presse que la décision menaçait le modèle.

“Cette décision annule la caractéristique centrale des écoles à charte en traitant leurs opérateurs privés comme l’équivalent constitutionnel des écoles publiques”, ont déclaré les responsables de l’école.

La loi de l’État de Caroline du Nord protège les écoles à charte en tant qu’institutions indépendantes exemptées des règles et réglementations applicables aux districts scolaires publics, a fait valoir l’école.

Le fondateur de l’école, Baker Mitchell, a déclaré que le code vestimentaire visait à créer un “code de conduite où les femmes sont traitées, elles sont considérées comme un vaisseau fragile dont les hommes sont censés prendre soin et honorer”. Pour l’instant, le code vestimentaire a été modifié pour permettre aux filles de porter des pantalons conformément à la décision de justice.

The Associated Press