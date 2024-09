Une école chrétienne fait appel de son interdiction de compétition après avoir critiqué un joueur transgenre

Une école chrétienne du Vermont qui est interdit de participer à la ligue sportive d’État après avoir retiré son équipe de basket-ball féminine du lycée d’un match éliminatoire parce qu’un étudiant transgenre jouait dans l’équipe adverse, l’État a porté son cas devant une cour d’appel fédérale.

La Mid Vermont Christian School, de Quechee, a déclaré forfait pour le match du 21 février 2023, affirmant qu’elle estimait que le joueur transgenre mettait en danger « l’équité du jeu et la sécurité de nos joueurs ».

Le conseil exécutif de l’Association des directeurs d’école du Vermont, qui régit les sports et les activités scolaires, a statué le mois suivant que l’école avait violé les politiques du conseil sur la sensibilisation à la race, au sexe et au handicap et qu’elle n’était donc pas éligible pour participer aux futurs jeux.

L’Alliance Defending Freedom, qui représente Mid Vermont Christian, ainsi que certains élèves et parents, ont déposé un mémoire le 30 août auprès de la Cour d’appel fédérale du 2e circuit de New York, accusant l’État d’avoir violé les droits de l’école garantis par le Premier Amendement. L’association affirme que Mid Vermont Christian, qui participe à l’association sportive de l’État depuis près de 30 ans, a renoncé à l’unique match « pour éviter de violer ses croyances religieuses ».

« Aucune école religieuse, ni ses élèves et ses parents ne devraient se voir refuser l’égalité d’accès aux avantages sociaux disponibles au public simplement parce qu’ils adhèrent à leurs croyances religieuses », a déclaré Ryan Tucker, avocat principal d’Alliance Defending Freedom, dans un communiqué. Il a déclaré que l’Association des directeurs d’école du Vermont a expulsé Mid Vermont et ses élèves de tous les événements sportifs des collèges et lycées et a utilisé des politiques discrétionnaires appliquées « au cas par cas » pour ce faire.

Une porte-parole de l’Agence de l’éducation du Vermont a déclaré jeudi qu’elle ne pouvait pas commenter les litiges en cours.

En juin, un juge fédéral du Vermont une demande refusée par l’école et certains étudiants et parents d’être réadmis à l’association sportive de l’État. Le juge du tribunal de district américain Geoffrey Crawford a écrit qu’il est peu probable que l’État soit reconnu coupable d’avoir violé les droits du premier amendement de l’école, y compris son droit au libre exercice de la religion, car il applique sa politique sportive de manière uniforme et ne cible pas les organisations religieuses pour l’application de la loi ou la discrimination.

Le comité de l’Association des directeurs d’école du Vermont a « identifié les actions de Mid Vermont visant à « stigmatiser » un étudiant transgenre qui avait parfaitement le droit de jouer » comme motif de sanction, a écrit le juge. Le comité a confirmé l’expulsion, identifiant la participation comme l’objectif des sports au lycée, a écrit Crawford.

L’école a été invitée à demander sa réadmission au sein de l’association sportive si elle acceptait de se conformer aux politiques de la VPA et à la loi du Vermont et de confirmer que ses équipes seraient en compétition avec d’autres écoles qui ont des joueurs transgenres, a écrit le juge. Mais Mid Vermont Christian « ne cache pas son intention de continuer à abandonner les matchs dans lesquels elle pense qu’un étudiant transgenre joue » et demande sa réadmission à condition de ne pas être pénalisée si elle le fait, a écrit Crawford.