Une école américaine vote pour interdire les drapeaux LGBT et BLM

Un avocat de l’ACLU a déclaré que cette décision semblait être une “attaque ciblée” sur certains points de vue

Un conseil scolaire du Wisconsin a voté en faveur de l’interdiction et du retrait de toutes les fiertés LGBT et des drapeaux Black Lives Matter de ses salles de classe, affirmant qu’ils représentent un message politique.

Selon Fox 6, le surintendant Stephen Plum a expliqué que le vote, qui a eu lieu mardi dernier, signifiait que les enseignants et l’administration du district scolaire Kettle Moraine du Wisconsin seraient “ne pas avoir de drapeaux politiques ou de messages religieux dans leur classe ou sur leur personne.”

Plus précisément, le conseil a voté en faveur du maintien en place d’un code de conduite qui interdit aux membres du personnel scolaire d’utiliser leurs postes pour promouvoir la politique partisane, les opinions religieuses et la propagande à des fins personnelles, monétaires ou non monétaires.

Le surintendant Plum dit que cette politique est interprétée par le district scolaire du Wisconsin comme signifiant qu’il est interdit aux enseignants d’afficher des messages politiques et religieux dans les salles de classe, y compris des drapeaux et des panneaux tels que la fierté gaie, BLM, MAGA ou «We Back the Badge». Il interdit également l’utilisation de pronoms préférés dans les signatures d’e-mails.

Le vote a eu lieu après qu’un certain nombre d’élèves et de membres de la communauté se sont opposés à la politique, arguant que de tels drapeaux signalaient aux élèves que l’école était un espace sûr pour eux et que l’interdiction de tels messages était “préparer les étudiants à l’échec scolaire et social et affecter la communauté.”

Deux lycéens du district ont également lancé une pétition Change.org avant le vote, appelant à renverser la politique, qui a recueilli quelque 13 000 signatures.

Christine Donahoe, avocate de l’American Civil Liberties Union of Wisconsin, a également critiqué la politique, affirmant qu’elle ressemblait à “des attaques ciblées sur des points de vue spécifiques, comme les communautés LGBT ou des espaces d’accueil et de sécurité pour les étudiants de couleur.”