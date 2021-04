Les enseignants et les élèves d’une école primaire américaine ont lancé une campagne de collecte de fonds pour couvrir le coût de trois interventions chirurgicales requises par leur chien d’assistance bien-aimé, qui a aidé l’école à calmer les élèves ayant des besoins spéciaux lors de crises de troubles émotionnels. Nommé Ory, le chiot de 16 mois a des hanches dégénératives et il a également déchiré des ligaments clés dans ses deux genoux.

La communauté scolaire de l’État américain du Maine a mis en place le GoFundMe afin de collecter 20000 USD nécessaires pour les chirurgies, le WABI 5signalé. Le personnel et les étudiants appellent la collecte de fonds «Pennies for Paws».

Les membres de la communauté ont également mis en place une page Web pour collecter des fonds. Jess Jones, Ed Tech à la Willard School, a déclaré que la chirurgie aidera Ory à vivre une longue vie saine et épanouissante, le libérant de la douleur.

Depuis qu’elle a rejoint l’école l’année dernière, alors qu’elle n’avait que huit semaines, Ory a aidé un certain nombre d’élèves dans des moments difficiles.

«Elle n’a que 16 mois et elle mérite cette opportunité d’avoir une belle vie. Le vétérinaire a déclaré que sa vie serait incroyable une fois que cela sera fait et réglé », a déclaré Christen Suratt, une enseignante à l’école Willard qui travaille avec Ory, à la station de nouvelles locale.

Des études ont montré que les chiens de service / thérapie peuvent réduire le stress et fournir aux étudiants un soutien social et émotionnel. Compte tenu de leur impact sur les enfants, les écoles américaines adoptent de plus en plus de programmes de chiens de thérapie dans un contexte de violence croissante autour des établissements d’enseignement du pays.

Il y a plusieurs avantages à utiliser des chiens de thérapie dans les écoles. Ils peuvent:

– aider les enfants qui traversent des périodes de turbulence à développer des compétences sociales.

– soyez apaisant. La présence d’animaux de compagnie déstresse l’environnement, selon des études.

– enseigner l’empathie et aider à développer des compétences interpersonnelles.

– améliorer les compétences des enfants pour capter les signaux sociaux. Les chercheurs affirment que les étudiants rapportent beaucoup moins de stress et d’anxiété à propos des chiens de thérapie.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici