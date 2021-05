Une école américaine fait face à des réactions négatives sur des livrets peignant une image rose des combustibles fossiles

Le père d’un élève de l’école élémentaire de Cambridge, dans le Massachusetts, a déclaré lundi qu’il avait été choqué d’avoir sorti deux livrets d’activités du sac à dos de son fils qui avaient été distribués dans son école, dont un intitulé: Le gaz naturel: votre ami invisible. Tous deux ont été publiés par le fournisseur d’énergie Eversource et brossent un tableau optimiste du combustible fossile.

Une page intérieure de l’un des livrets déclare que le gaz naturel est génial « et encourage les élèves à connecter des haut-parleurs comme un directeur d’usine de maïs soufflé et un conducteur d’autobus à des déclarations comme s’il s’agissait d’un carburant sûr, propre et efficace à utiliser dans notre usine, et j’aime le fait que pendant que je me rends au travail, j’utilise un véhicule au gaz naturel qui réduit les polluants atmosphériques nocifs.

Les deux livrets portent le logo Eversource sur leurs couvertures et comprennent également des conseils de sécurité concernant le gaz naturel, comme garder les serviettes en papier loin des cuisinières à gaz. Gleb Bahmutov, un ingénieur logiciel de 41 ans, a déclaré qu’il était troublé d’apprendre que les livrets dans le sac à dos de son fils de neuf ans lui avaient été distribués ainsi qu’à d’autres élèves de l’école élémentaire de Tobin.

Bahmutov a déclaré qu’il était non seulement surpris que l’école distribue du matériel d’une entreprise, mais qu’il était en colère que le livret peigne le gaz naturel en des termes aussi élogieux sans aucune mention de l’impact plus large des combustibles fossiles sur le climat ou de l’option des formes renouvelables. d’énergie. Eversource n’est pas une entreprise qui devrait publier des cahiers d’activités, a déclaré Bahmutov. Cela ressemble à de la propagande et je suis né en Union soviétique, donc je n’utilise pas ce terme à la légère.

La décision de distribuer les brochures d’Eversource aux élèves du primaire était une erreur, a déclaré lundi le directeur de l’école de la ville. Selon le directeur de l’école de Cambridge, Kenneth Salim, les écoles de Cambridge reçoivent régulièrement des ressources d’organisations, y compris des entreprises, et ont une pratique établie consistant à examiner les documents avant de les distribuer aux étudiants et aux familles.

La distribution d’un livret d’Eversource à l’école élémentaire de Tobin était une erreur et n’a pas suivi ce processus de révision comme prévu, a déclaré Salim dans une déclaration écrite. CPS se soucie profondément du changement climatique et de l’efficacité énergétique.

Dans le cadre du programme, les élèves des écoles publiques de Cambridge apprennent le changement climatique et les problèmes environnementaux dans divers niveaux et domaines de contenu, a déclaré Salim. Cambridge a également investi dans la construction éconergétique et a des plans écoénergétiques pour les nouvelles constructions à venir, y compris dans le bâtiment Tobin, a-t-il ajouté.

Eversource s’engage à assurer la sécurité de ses clients et à fournir des informations sur la sécurité du gaz naturel, y compris l’élaboration de livres pour aider à sensibiliser à l’importance de la sécurité du gaz naturel à la maison, a déclaré le porte-parole de la société William Hinkle dans un communiqué.

Il existe différentes versions du livre en fonction du niveau scolaire qui remontent à 2011, et elles font l’objet de mises à jour périodiques. Nous les fournissons sur demande à diverses écoles de notre territoire de service de gaz dans le Massachusetts et le Connecticut, a-t-il déclaré.

Nous reconnaissons et convenons que ces matériels peuvent être améliorés, et à l’avenir, nous travaillerons pour inclure des informations sur le changement climatique dans les futurs matériels éducatifs, ainsi que pour continuer à fournir des conseils importants sur la sécurité du gaz naturel, a ajouté Hinkle. Au cours des deux dernières décennies, Cambridge a publiquement mis en garde contre les effets des combustibles fossiles sur le climat. En 2002, la ville a adopté un plan de protection du climat dans le but de réduire les gaz à effet de serre.

En 2009, le conseil municipal a approuvé une résolution visant à accroître les réponses des villes à la crise climatique. Les enseignants du pays qui ont essayé de se renseigner sur le changement climatique ont été inondés d’informations en ligne provenant de divers points de vente, y compris des sceptiques sur le changement climatique, des plans de cours élaborés par l’industrie pétrolière et d’autres sites contenant des informations trompeuses ou obsolètes. Eversource dessert plus de 4,3 millions de clients d’électricité, d’eau et de gaz à travers la Nouvelle-Angleterre, avec plus de 1,5 million de foyers dépendant du gaz pour le chauffage, le chauffage de l’eau et la cuisine.

