Une éclosion nationale de grippe aviaire lance un débat sur la sécurité des mangeoires à oiseaux en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Alors que le nombre de cas de grippe aviaire en Colombie-Britannique augmente pendant l’été, la SPCA provinciale conseille aux Britanno-Colombiens de suspendre les mangeoires et les bains d’oiseaux.

Mais tout le monde n’est pas d’accord.

Depuis janvier, 44 oiseaux sauvages en Colombie-Britannique ont été testés pour l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), avec des pics de la maladie à l’échelle nationale se produisant fin mai et début juillet. Entre février et juin, un pygargue à tête blanche, un canard branchu, une corneille du Nord-Ouest, un grand héron, un faucon pèlerin et deux grands-ducs d’Amérique de la province ont été testés positifs.

Dans le Grand Victoria, une bernache du Canada près de Rock Bay et une autre de View Royal ont été testées pour l’IAHP en juin.

« On pense que cette souche provient d’oiseaux migrateurs », a déclaré Andrea Wallace, responsable du bien-être des animaux sauvages de la BCSPCA, ajoutant qu’elle est d’abord entrée dans l’est du Canada depuis les États-Unis avant de « se propager rapidement à travers le pays et en Colombie-Britannique ».

“La sauvagine peut en fait être porteuse de la maladie et ne montrer aucun signe de maladie”, a déclaré Wallace.

Elle a appelé les mangeoires pour oiseaux, qui peuvent attirer les volailles et d’autres animaux et devenir rapidement insalubres, une “excellente recette pour la propagation des maladies”. Non seulement les mangeoires provoquent des rassemblements d’animaux sauvages non naturels, mais elles transmettent également des maladies lorsque les oiseaux mangent en dessous d’eux sur le sol où leurs excréments s’accumulent.

Un bain d’oiseaux régulièrement nettoyé, désinfecté et rafraîchi pose probablement peu de problèmes pour les oiseaux, a noté Wallace, mais la plupart des gens ne mettent pas ce niveau de soin.

Toutes les espèces d’oiseaux peuvent contracter l’IAHP, mais Ann Nightingale du Rocky Point Bird Observatory a expliqué que la sauvagine, les oiseaux de rivage et les rapaces qui se nourrissent et se nourrissent le long de l’eau restent les plus à risque.

Mais Nightingale a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de retirer temporairement les mangeoires à oiseaux et de vider les bains d’oiseaux, expliquant que l’IAHP n’a pas toujours été un problème pour les oiseaux sauvages en Amérique du Nord et affecte principalement les poulets et autres troupeaux domestiques.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans une déclaration à Black Press Media, a déclaré que la sauvagine et les autres oiseaux sauvages ne sont normalement pas affectés par l’IAHP, mais sont des “réservoirs naturels de virus de la grippe” et peuvent transmettre la maladie aux oiseaux domestiques. L’IAHP peut atteindre les oiseaux via la volaille infectée et le fumier, la litière, les vêtements, les chaussures, les véhicules, l’équipement, les aliments et l’eau contaminés.

Alors que l’agence n’énumère que les pratiques de biosécurité pour les agriculteurs, le maintien de normes d’assainissement élevées et la séparation des volailles et des oiseaux sauvages sont les thèmes dominants.

Nightingale a déclaré que les gens attribuaient à tort la propagation de la maladie aux mangeoires d’oiseaux, car c’est là qu’ils voient généralement les oiseaux qui en sont affectés.

Elle a recommandé aux résidents de déplacer les mangeoires d’oiseaux autour de leur propriété, de les nettoyer plus soigneusement et plus souvent, d’éviter de renverser le contenu sur le sol et d’envisager de ne pas les remplir pendant plusieurs semaines pour éviter les grappes d’oiseaux. Les oiseaux atteints d’IAHP peuvent sembler lents et très gonflés et, comme l’a dit Nightingale, ont en fait l’air malades.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps cette épidémie pourrait durer, Wallace a répondu: “C’est la question à un million de dollars et nous ne savons vraiment pas.” La BCSPCA ne s’attendait pas à entendre encore de nouveaux cas d’IAHP à ce stade.

Pour signaler un oiseau malade ou positif à l’IAHP en Colombie-Britannique, composez le 1 866 431-2437.

c

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : [email protected]

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

BCSPCAoiseauxfaune