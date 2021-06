Une échelle éclaboussée de peinture pourrait être un indice pour attraper des escrocs qui ont volé des artefacts de 1 million de livres sterling

Les échelles éclaboussées de PAINT peuvent être la clé pour attraper les escrocs qui ont volé des objets historiques d’une valeur de plus d’un million de livres sterling.

Les deux séries de marches ont été abandonnées lorsqu’un gang s’est enfui avec de l’or et de l’argent lors d’une effraction dans un château.

Une paire d’échelles éclaboussées de peinture peut aider à retrouver les escrocs qui ont fait irruption dans le château d’Arundel et ont volé pour 1 million de livres sterling d’objets historiques Crédit : SWNS

L’ensemble a été laissé pour compte lorsqu’un gang s’est emparé de l’or et de l’argent du cambriolage Crédit : SWNS

Inclus dans le transport était un ensemble de chapelet porté par Marie, reine d’Écosse lors de son exécution en 1587.

Selon la police, les échelles ont été utilisées pour atteindre une fenêtre de la salle à manger, qui a ensuite été forcée.

L’un mesure 6 pieds, l’autre 12 pieds, mais les deux peuvent être étendus.

Les détectives espèrent que les propriétaires se rendront compte qu’ils ont disparu et se manifesteront.

L’inspecteur-détective Alan Pack, de la police de Sussex, a déclaré hier : « Les échelles ont clairement été bien utilisées au cours de quelques années.

« La longue échelle a des éclaboussures de peinture noire et jaune distinctives et chacune a des étiquettes usées. »

Une échelle mesure 6 pieds tandis que l’autre mesure 12 pieds, mais les deux peuvent être étendues Crédit : SWNS

Une partie de l’or et de l’argent volés dans le château historique d’Arundel, dans le West Sussex, à 22h30 le 21 mai Crédit : SWNS

Plusieurs coupes de couronnement ont également été volées lors du raid sur le château d’Arundel, dans le West Sussex, à 22h30 le vendredi 21 mai.

La police a été appelée lorsqu’une alarme s’est déclenchée.