Une échéance douloureuse approche alors que les réservoirs du fleuve Colorado sont à un niveau critique

« Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu dans notre histoire », a déclaré Mme Touton.

Les niveaux des deux réservoirs sont à des niveaux historiquement bas, en raison de la baisse des débits et de l’augmentation des prélèvements d’une rivière qui alimente en eau 40 millions de personnes et plus de 5,5 millions d’acres de terres agricoles. Une préoccupation majeure est que le lac Powell, derrière le barrage de Glen Canyon près de la frontière entre l’Arizona et l’Utah, pourrait tomber si bas l’année prochaine qu’il ne pourrait plus générer d’hydroélectricité, et même le passage de l’eau à travers le barrage, en aval du Grand Canyon et du lac Mead, pourraient être affectés.

Tina Shields, responsable de l’eau pour l’Imperial Irrigation District dans le sud de la Californie, qui a des droits sur 3,1 millions d’acres-pieds d’eau du Colorado, ce qui en fait le plus grand utilisateur, a déclaré qu’elle était en pourparlers “pour déterminer les possibilités de participation à un programme volontaire comme ainsi que les défis nécessaires pour aller de l’avant.

La nécessité de soumettre des propositions d’ici le mois prochain “ne facilite pas les choses”, a-t-elle déclaré.

Alors que peu de détails sur les pourparlers dans toute la région ont été rendus publics, certains utilisateurs agricoles proposent des champs en jachère, moyennant une compensation financière. Selon la superficie en jachère et la quantité d’eau conservée, la compensation pourrait atteindre des milliards de dollars. On ne sait pas d’où proviendrait l’argent.