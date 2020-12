Cyberpunk 2077 a beaucoup roulé dessus pendant des années. D’une part, il a été emballé toutes ces années, à travers un retard après l’autre. Deuxièmement, CD Projekt Red a un grand standard à respecter, après avoir atteint les charts avec le monde qu’il a créé dans la série The Witcher. Naturellement, depuis son lancement officiel le 10 décembre, Cyberpunk 2077 est au sommet des conversations entre les joueurs, les analystes, les éditeurs, les journalistes, les distributeurs et même le grand public qui aime rester en contact avec le monde du jeu. Après environ trois heures à jouer à Cyberpunk 2077, son attrait est très évident pour moi – c’est un monde dans lequel je voudrais me perdre.

Mais il y a aussi des problèmes à résoudre. D’une part, Cyberpunk 2077 a été retardé tellement de fois que toute personne ayant l’intention de jouer au jeu se serait attendue à ce que CD Projekt Red propose un jeu qui, au moins, éloigne le genre de bugs et de problèmes irritables qui peuvent ruiner. l’expérience globale d’un jeu au-delà des limites. C’est exactement ce qui n’a pas fonctionné avec Cyberpunk 2077, et après un marathon de jeu de trois heures aujourd’hui, je dois admettre que cette expérience serait de loin, bien meilleure si les développeurs réussissaient à garder le jeu propre.

Glitches et une étrange décision

Les bugs sont si graves qu’au lieu de commencer par parler du gameplay, je commence par le nombre de bugs que j’ai rencontrés jusqu’à présent. Dès le début, les jambes de notre protagoniste V ont commencé à disparaître et à réapparaître à volonté. Nous parlerons de l’angle de la caméra plus tard, mais c’est certainement une expérience très étrange de regarder en bas et de se voir sans corps. Juste une tête flottante avec un affichage tête haute augmenté intégré à vos yeux. Regardez quelque part dans le miroir et vous vous voyez instantanément – toutes les parties du corps sont intactes.

Les problèmes graphiques comme celui-ci sont actuellement nombreux dans Cyberpunk 2077. (Image: Shouvik Das / News18.com / CD Projekt Red)

Dans l’un des niveaux du prologue, le jeu m’a coincé à un point où même après avoir pris la décision finale et joué une mission, il m’a simplement ramené au point de départ, me faisant recommencer la mission. Cela n’a évolué qu’après avoir terminé la même mission trois fois. Bien que les jambes manquantes et les barbes flottantes (oui, cela arrive aussi) sont toujours des choses que vous voudrez peut-être oublier, devoir rejouer une mission trois fois juste pour continuer le scénario peut être une expérience frustrante, en effet.

À vrai dire, j’aurais été heureux d’ignorer des problèmes graphiques mineurs comme des barbes flottantes et tout, mais lorsque des problèmes commencent à affecter le gameplay de base, c’est à ce moment que vous auriez souhaité que les développeurs aient vraiment réglé ces choses avant de publier le jeu. Quelqu’un au CDPR a sûrement dû les remarquer?

En dehors de la conduite, vous ne pouvez jouer à Cyberpunk 2077 qu’à la première personne. (Image: Shouvik Das / News18.com / CD Projekt Red)

Au-delà des problèmes, cependant, j’ai une plainte majeure – Cyberpunk 2077 a une expérience de jeu fascinante, et je préfère toujours obtenir l’expérience globale et le scénario du jeu sans me perdre dans trop de détails de combat. Je pense que la meilleure façon d’en faire l’expérience est la vue de la caméra à la troisième personne, qui ne se trouve pas dans Cyberpunk 2077. Elle est disponible lorsque vous êtes à l’intérieur d’une voiture et que vous conduisez, mais pas lorsque vous êtes à pied et au combat. Vous êtes coincé pour toujours avec une vue de la caméra à la première personne – quelque chose qui m’a pris plusieurs minutes à faire défiler les menus de caméra inutilement compliqués du jeu et à lire sur les forums pour confirmer.

Cette décision semble étrange – je comprends que les créateurs de Cyberpunk 2077 visualisent le jeu comme la meilleure expérience à la première personne, mais pourquoi ne pas au moins donner aux joueurs la possibilité de choisir la vue de la caméra à la troisième personne, si c’est ce qu’ils préfèrent ? Compte tenu de la flexibilité du monde de Cyberpunk 2077, je suis enclin à espérer que le CDPR proposerait un jour une mise à jour permettant une vue de la caméra tierce. Cela ne semble cependant pas être une priorité pour le moment. CDPR se concentre sur la correction des bugs et des problèmes dans le jeu, et à juste titre. Mais les angles de caméra peuvent constituer une partie importante de la façon dont vous vivez un jeu particulier, et Cyberpunk 2077 manque en ne permettant pas la vue à la troisième personne dans le jeu.

Maintenant, parlons du jeu

Regardez au-delà de ces problèmes, cependant, et Cyberpunk 2077 est un jeu auquel vous voudriez vraiment, vraiment continuer à jouer. Vous commencez en tant que V, un personnage de Night City qui, dès le début, donne une ambiance d’anarchie futuriste et dystopique. CDPR vous permet de configurer littéralement votre personnage dans les moindres détails, y compris en choisissant la voix de votre personnage (homme ou femme) et ses parties génitales, quel que soit le sexe que vous avez choisi. L’idée essentielle correspond bien au genre cyberpunk et au jeu Cyberpunk lui-même – Night City est en grande partie une société de parias, et vous pouvez faire en sorte que votre personnage s’intègre exactement comme vous le souhaitez.

Marquer le début d’une relation clé dans le jeu. (Image: Shouvik Das / News18.com / CD Projekt Red)

Heureusement, le choix du sexe ou des parties génitales de votre personnage n’affectera pas les missions et le gameplay de base, ni ce que les journalistes du monde entier ont dit, même la fin. Bien sûr, il y aura plusieurs fins dans le jeu, mais la plupart d’entre elles différeront en fonction des choix que vous faites en cours de route – et non de qui ou de quoi est votre personnage.

Tout au long du jeu, vous choisissez une mission après l’autre, y compris des quêtes secondaires facultatives qui ne sont pas simplement accessoires. Ils peuvent ajouter à ce que vous faites dans le scénario principal, le chemin que vous suivez et définir essentiellement la fin que vous trouveriez dans le jeu. Vous commencez par choisir l’une des trois vies de personnages – Nomad, Street Kid et Corpo. Chaque type de personnage que vous choisissez diffère de la configuration de départ, des principaux dialogues de jeu, du scénario général et de la fin suivante. Tout cela est lié dans Night City – un arrière-pays qui sert à la fois de lieu d’origine et de terrain de chasse.

Vous choisissez l’un des trois modes de vie du jeu, qui définit tout ce qui suit. (Image: Shouvik Das / News18.com / CD Projekt Red)

Le jeu fait superbement bien en vous donnant les rebondissements auxquels vous vous attendez dans un tel monde. Personne n’est aussi droit que cela puisse paraître, et aucune mission n’est aussi simple que de suivre une ligne définie et de sauver une cible, ou d’en éliminer une partie. Tout au long du jeu, vous êtes posé des questions et des choix – pour certains d’entre eux, vous avez la liberté de penser et de répondre; pour les autres, vos réponses doivent être spontanées. J’aime particulièrement cela, car cela maintient le rythme du jeu. Il est conforme au monde que le Cyberpunk 2077 a créé – faire ou mourir, vaincre ou périr, réussir ou succomber, de la manière dont vous aimeriez le voir.

Certes, nous sommes encore assez loin de la fin, n’ayant mis qu’environ trois heures de jeu. Cependant, ce que j’aime aussi, c’est que cela ne ressemble pas à un jeu qui donne l’impression qu’il y a beaucoup à faire, ce qui peut décourager les joueurs occasionnels. C’est une réalisation délicate que le CDPR a bien faite, car dans Cyberpunk 2077, il y a en fait beaucoup à faire. Le monde ouvert de Night City signifie que plus vous faites de quêtes secondaires, plus vous en apprenez et vous embarquez dans le monde complexe du jeu. Vous en apprenez davantage sur les personnages qui vous entourent au fur et à mesure que vous poursuivez votre objectif final.

Même dans la première mission du jeu, vous avez une idée claire de l’expansion de Cyberpunk 2077. Au fur et à mesure que vous abattez les ennemis, que ce soit furtivement ou par balle dans la tête, vous continuerez à trouver des objets de collection en cours de route. Ceux-ci comprendraient de nouvelles armes, des munitions et d’autres objets de collection. Dans l’éventuel voyage, vous pourrez également vendre certains de ces articles. En clôturant la première mission, vous gagnez également Street Cred, ce qui vous aidera à progresser dans les niveaux suivants. Vous aurez également tendance à commencer à profiter de l’intrigue au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu, à mesure que vous en apprendrez plus sur de nouvelles amitiés, que vous vivrez des expériences qui incluent « lever une voiture pour aider un ami, etc.

Devriez-vous l’acheter / y jouer? Absolument!

Après les premières heures de jeu à Cyberpunk 2077, je peux affirmer avec certitude que Cyberpunk 2077 peut très bien être l’un des meilleurs jeux du moment. Il est trop tôt pour dire si Cyberpunk 2077 jouira du même genre de renommée et de jouabilité universelle que la série The Witcher ou GTA – un standard de jeu en monde ouvert où les personnages belligérants se déchaînent et font ce qu’il faut pour prospérer. Mais il y a de très bonnes chances qu’il devienne un favori culte. Il y a beaucoup trop à explorer dans le jeu. Chaque mission et chaque coin de Night City semblent être remplis d’histoires sombres et inexplorées, de missions secrètes se déroulant dans le métro, et que vous le vouliez ou non, vous faites aussi partie de ce monde.

Le jeu est donc sur vous et sur ce que vous pouvez ou ferez pour vous l’approprier. Bien que notre examen complet de Cyberpunk 2077 soit bientôt disponible, soyez assuré qu’il s’agit d’un jeu sur lequel il vaut certainement la peine de passer votre temps. Ne laissez pas les rapports sur les innombrables bogues vous empêcher d’en faire l’expérience, car les bogues, j’en suis sûr, seront finalement corrigés.