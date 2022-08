Une drôle de vidéo de grenouille en poussant une autre depuis un bouchon de bouteille flottant devient virale

Presque tout le monde a dû voir le film hollywoodien Titanic avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Le film a fait pleurer de nombreux téléspectateurs, mais il y avait beaucoup de scènes qui sont également devenues une partie de la culture des mèmes. Maintenant, une vidéo amusante mettant en vedette deux grenouilles devient virale sur Internet et de nombreux utilisateurs la comparent à la scène culminante de Titanic dans laquelle Rose ne parvient pas à sauver Jack car il n’y avait pas assez d’espace sur le radeau.

Dans cette vidéo amusante, une grenouille est assise sur un bouchon de bouteille flottant dans l’eau de pluie. Une autre grenouille tente également de se placer sur ce bonnet, mais la première le repousse. Dans la vidéo de 11 secondes, cette action est répétée plusieurs fois. La partie amusante de cette vidéo est la musique de fond du Titanic. Cette musique donne un effet humoristique à toute la vidéo.

“Scène finale du Titanic…”, a tweeté l’utilisateur nommé Buitengebieden, qui a partagé la vidéo.

Scène finale du Titanic.. pic.twitter.com/3V37QXEPaw — Buitengebieden (@buitengebieden) 11 août 2022

La vidéo est devenue virale sur Twitter avec plus de 13,5 millions de vues. La vidéo a également suscité de nombreuses réactions intéressantes de la part des téléspectateurs. Pourquoi une grenouille essaie-t-elle d’en déplacer une autre du bouchon de la bouteille ? Un autre utilisateur a répondu à la question avec un fait intéressant. L’utilisateur a répondu que chez l’espèce de grenouille laitière d’Amazonie, les femelles font plus de bruit que les mâles. Ils sont également plus actifs la nuit. Ce sont les raisons pour lesquelles les espèces femelles ont du mal à dormir avec des grenouilles mâles dans la même pièce.

Les grenouilles Amazon Milk ont ​​du sang bleu et c’est pourquoi elles ont une teinte bleue. Les femelles sont plus bruyantes que les mâles et comme elles sont plus actives la nuit, les femelles peuvent être difficiles à avoir dans la même pièce que les mâles pendant leur sommeil.

Cc : CommonSchemeForYou pic.twitter.com/r7Ns1lWXJm – DAPPER DON DHARSHI • KAMIL • (@SoloFlow786) 11 août 2022

Outre ce fait étonnant, un utilisateur a partagé une vidéo de Jack interprétant toutes les scènes de Titanic avec un chat. Tout aussi hilarants sont les gestes horrifiés du chat. L’utilisateur a partagé cette vidéo avec la légende “Version Kitty du Titanic”.

Version chat du Titanic…😂🤣😂❤️ pic.twitter.com/GOjF7Hyst6 — Des racines fortes (@StrongRoots11) 12 août 2022

Outre cette vidéo humoristique, un autre internaute a révélé des informations surprenantes. L’utilisateur a écrit qu’il y avait un total de 3, et non 2 grenouilles dans cette vidéo. Il y a une grenouille mâle assise sur une femelle qui donne des coups de pied à celle qui essaie de monter sur le bouchon de la bouteille.

Je ne pense pas que les gens se rendent compte qu’il y a 3 grenouilles dans cette vidéo, celle qui donne des coups de pied à l’autre est un mâle sur le dos des femelles. – Philip Cronshaw 🇺🇦 🇹🇼 (@ cronny91) 11 août 2022

Plus de 4 lakh téléspectateurs ont aimé la vidéo. La vidéo a été retweetée 70 000 fois.

