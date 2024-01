Une drogue zombie d’horreur à base d’OS HUMANS tue des dizaines de personnes chaque semaine, les dealers se transformant en pilleurs de tombes pour répondre à la demande

Un médicament d’HORREUR fabriqué à partir d’os humains laisse les gens ressembler à des « zombies » et en tue des dizaines chaque semaine.

La nouvelle drogue, “Kush”, qui envahit les rues de Sierra Leone, est tellement demandée que les trafiquants de drogue ont dû creuser des tombes.

Des gens se rassemblent dans un repaire de drogue Kush à Freetown le 26 juin 2023. Crédit : AFP

Des quartiers entiers sont désormais accros et remplis d’utilisateurs de kush Crédit : AFP

La drogue illégale est vendue et fumée ouvertement dans les rues de la capitale Crédit : AFP

Les accros aux « zombies » sont assis affaissés, la tête penchée et somnolent souvent Crédit : AFP

Les jeunes se tournent vers le kush pour échapper aux problèmes d’un pays classé parmi les plus pauvres du monde Crédit : AFP

Bien qu’illégale dans le pays, la « Kush » est vendue et fumée ouvertement dans les rues de la capitale Freetown.

Les ingrédients exacts de cette drogue hautement addictive restent un mystère, mais des opioïdes tels que le fentanyl sont fréquemment trouvés dans les articulations.

La drogue synthétique est également fabriquée à partir d’un mélange d’herbes, de produits chimiques toxiques, de désinfectants et, ce qui est inquiétant, d’os humains, de Étoile du jour rapports.

Les os humains broyés contiennent des traces de soufre qui renforcent l’effet du médicament, selon un expert médical.

Les trafiquants se sont transformés en pilleurs de tombes, pénétrant par effraction dans des « milliers » de tombes pour voler des squelettes afin de répondre à la demande, disent les habitants.

Le joint, qui coûte 20 pence, devient de plus en plus populaire parmi les jeunes confrontés à la pauvreté en raison du manque d’opportunités.

De nombreux consommateurs dépensent jusqu’à 8 £ par jour pour cette drogue, ce qui représente une petite fortune dans un pays dont le revenu annuel moyen est inférieur à 400 £.

Kush est devenu un problème répandu, avec des quartiers entiers remplis de consommateurs de drogue.

Les jeunes se rassemblent en masse, assis affaissés, la tête penchée et dormant parfois debout.

Lorsqu’ils sont défoncés, on sait que les toxicomanes « zombies » marchent dans la circulation ou tombent des hauteurs.

Bien qu’il n’existe aucun rapport officiel sur les décès liés à la drogue, les experts de la santé estiment qu’une douzaine d’utilisateurs meurent chaque semaine, leurs corps étant retrouvés dans des bidonvilles, le Télégraphe rapports.

Emportés par l’euphorie, les jeunes se tournent vers la kush pour « échapper aux dures réalités de la vie » dans un pays d’Afrique de l’Ouest classé parmi les plus pauvres du monde.

Pire encore, la Sierra Leone a l’un des taux de chômage des jeunes les plus élevés, soit 60 pour cent.

Amara Kallon, un jeune de 21 ans ayant abandonné ses études, a déclaré au Telegraph qu’il fumait du kush pour “oublier ses problèmes”.

Il a déclaré : “J’adore ça. Cela me rend heureux un instant, suffisamment pour oublier mes soucis et mes problèmes sociétaux.”

Amara, aujourd’hui sans abri, a d’abord vendu ses vêtements et ses livres, puis a commencé à voler des articles ménagers, des téléphones, des casseroles et de la vaisselle pour acheter de la drogue.

Une autre victime, Aby Bakhar, 25 ans, était un musicien en herbe avant que Kush ne le réduise à un zombie virtuel.

“À cause de la drogue, je ne me concentrais pas sur la musique”, a-t-il déclaré à Channel 4. Nouvelles.

“À cause des drogues, je ne me suis pas concentré sur mes études. À cause des drogues, je ne me suis pas concentré sur l’écriture. À cause des drogues, je ne me suis concentré sur rien.”

Comme beaucoup de toxicomanes, Bakhar a perdu sa maison et a été contraint de vivre dans une décharge à la périphérie de Freetown.

Il y aurait plus d’un millier de personnes vivant dans la décharge, la parcourant à la recherche d’objets de valeur à vendre contre une dose.

Kadiatu, 22 ans, est également devenue accro au « kush » et a du mal à se reconnaître.

Pour payer un joint, elle a eu recours au travail du sexe, subissant des blessures causées par des attaques au couteau et un traumatisme émotionnel.

“Parfois, quand je me réveille sans fumer, mon corps et mes articulations me font mal”, a-t-elle déclaré. Canal 4.

“Après avoir fumé deux, trois [joints], je me sens bien, je me sens bien, ma méditation change, mon humeur devient cool. Après avoir fumé, je mange beaucoup.

“J’étais une femme joyeuse avec tant de robes à la mode. Regardez les cheveux sur ma tête, je ne me tresse pas les cheveux. [any more]”.

Il est difficile de chiffrer exactement les taux de fréquentation, mais le seul hôpital psychiatrique de Sierra Leone est submergé de jeunes toxicomanes amenés par leurs familles dans un ultime effort d’aide.

Le Dr Jusu Mattia, directeur médical par intérim et psychiatre résident, a déclaré que 60 pour cent des admissions à l’hôpital sont liées au « kush ».

De plus en plus de personnes sont référées quotidiennement, beaucoup d’entre elles étant sous sédation à leur arrivée en raison de leurs tendances violentes.

“Nous avons déjà enregistré près de 2 000 cas de toxicomanes au kush en 2023 à l’hôpital. Beaucoup meurent dans les maisons et dans la rue”, a déclaré le Dr Mattia.

Pour aider les patients à se sevrer de leur addiction, les soins consistent en un traitement d’isolement de trois à six semaines, accompagné de médicaments antipsychotiques.

Ils peuvent suivre une psychothérapie et participer à des activités de socialisation telles que le sport et la couture.

Michael Manna, 22 ans, est un étudiant dont la vie a basculé après des années de dépendance.

Il a déclaré : “J’étais le mauvais Michael, pas le bon Michael que je suis maintenant.

“J’avais l’impression d’être dans un autre monde, différent de celui-ci.

“Abstenez-vous de kush, c’est le meilleur conseil que je puisse vous donner.”

Mais les ressources de l’établissement sont limitées et de nombreux patients rechutent sans traitement de suivi.

En fait, l’Organisation mondiale de la santé estime qu’il n’y a que cinq psychiatres dans l’ensemble du pays, qui abrite quelque 8,4 millions d’habitants.

L’hôpital ne peut traiter que “la pointe de l’iceberg”, a déclaré le Dr Mattia.

“C’est un problème très important et très répandu.”

Et ce problème s’est propagé aux pays voisins, le Libéria et la Guinée, où l’on estime que plus d’un million de personnes sont dépendantes dans toute la région.

La nouvelle drogue crée une forte dépendance et les utilisateurs deviennent accros après un joint. Crédit : AFP