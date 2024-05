Une drogue synthétique ravage la jeunesse en Sierra Leone. Il y a peu d’aide et certaines personnes sont enchaînées

FREETOWN, Sierra Leone (AP) — En Sierra Leone, une drogue synthétique bon marché ravage la jeunesse. Les ruelles jonchées de détritus sont bordées de garçons et de jeunes hommes affalés par la dépendance. Les services de santé sont très limités. Une communauté frustrée a mis en place ce qu’elle appelle un centre de traitement, géré par des bénévoles. Mais des mesures sévères peuvent être utilisées.

Le projet, dans la banlieue de Bombay, dans la capitale Freetown, a débuté l’année dernière lorsqu’un groupe de personnes a tenté d’aider le frère cadet d’un collègue à arrêter de consommer de la drogue appelée kush. Après l’échec des tentatives de persuasion et des menaces, ils l’ont enfermé dans sa chambre pendant deux mois. Ça a marché. Il est retourné à l’université et les a remerciés de l’avoir libéré.

«La seule fois où j’ai quitté la pièce, c’était pour aller aux toilettes», se souvient Christian Johnson, 21 ans. Il a déclaré qu’il était motivé à arrêter de consommer de la drogue en pensant à sa famille, à la peur de devenir un décrocheur et à l’abandon de beaucoup de ses amis.

Les bénévoles ont ensuite élargi leurs efforts et ont repris un bâtiment abandonné. Ils arrêtent les personnes à la demande des familles et les enchaînent parfois pour les empêcher de s’échapper – un écho d’une pratique utilisée auparavant par le seul hôpital psychiatrique de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Il y a peu de rembourrage contre le sol et les murs en béton, et peu de choses à faire au-delà de faire face à leur envie.

« Nous refusons les parents faute de place », a déclaré Suleiman Turay, un entraîneur de football local qui a contribué au lancement du centre. « Les membres de la communauté coopèrent et aident à leur manière. Certains apportent de la nourriture, d’autres de l’eau, faisant tout ce qu’ils peuvent pour aider. Un médecin de la communauté vient de temps en temps. La police a déclaré qu’elle n’était pas au courant du projet ni de la pratique consistant à enchaîner les gens.

Jusqu’à présent, la communauté de Bombay a soigné 70 à 80 personnes, ont indiqué des bénévoles. L’une montrait les chaînes utilisées dans des cas extrêmes, même si personne n’était enchaîné à l’époque. Le plus jeune détenu était un garçon de 13 ans envoyé là-bas par son père.

« J’étais très en colère et je ne voulais rien avoir à faire avec lui », a déclaré le père, Gibrilla Bangura, professeur à l’université. « Je suis très reconnaissant envers ces hommes et ces femmes pour le rôle qu’ils ont joué en aidant mon fils. »

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré cette année la guerre au kush, le qualifiant d’épidémie et de menace nationale. Il a lancé un groupe de travail sur l’abus de drogues et de substances, promettant de diriger une approche gouvernementale axée sur la prévention et le traitement impliquant les forces de l’ordre et l’engagement communautaire.

« Nous sommes témoins des conséquences destructrices du kush sur les fondements mêmes de notre pays, sur nos jeunes », a déclaré Bio en avril.

Les gens savent rarement ce qu’ils obtiennent avec le kush, un dérivé du cannabis mélangé à des drogues synthétiques comme le fentanyl et le tramadol et des produits chimiques comme le formaldéhyde. Dans certaines communautés, disent les travailleurs de la société civile, les gens ont creusé des tombes pour broyer les os afin de les couper avec la drogue, à la recherche de produits chimiques utilisés pour l’embaumement.

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis en Sierra Leone, Daphne Moffett, a déclaré que l’un des défis rencontrés dans la réponse à la crise était la composition changeante du médicament. « Avant de pouvoir développer des interventions appropriées, nous devons savoir quels matériaux se trouvent dans Kush », a-t-elle déclaré dans un e-mail.

La drogue laisse les gens léthargiques, désespérés et malades. Bien que le gouvernement ne publie pas de chiffres officiels sur les décès ou les admissions à l’hôpital liés au kush, Ansu Konneh, directeur de la santé mentale au ministère de la Protection sociale, a déclaré qu’il y avait eu une forte augmentation du nombre de personnes dépendantes au kush se présentant au seul centre de santé de Sierra Leone. hôpital psychiatrique depuis 2022.

Konneh dirige le premier centre public de désintoxication pour toxicomanes de Sierra Leone, ouvert à Freetown en février. Il a déclaré que le kush avait affecté la Sierra Leone comme aucune autre drogue.

« Cela pousse les jeunes à abandonner leurs études et cela a un effet physique sur leur santé. Vous pouvez voir qu’ils ont les pieds enflés, qu’ils souffrent de plusieurs défaillances d’organes, qu’ils sont impliqués dans des crimes », a-t-il déclaré. « C’est une situation très grave. Cela crée une désintégration familiale, des problèmes dans les communautés et des gens meurent chaque jour.

Prince Bull-Luseni, directeur du West Africa Drug Policy Network, un groupe qui vise à promouvoir des réformes politiques, a déclaré que la Sierra Leone est le pays le plus touché de la région. « Chaque communauté de Sierra Leone, pas seulement celle de Freetown, a été frappée par le kush et cela les déchire », a-t-il déclaré à l’AP, ajoutant qu’en l’absence de traitement ou de réadaptation pour la plupart des utilisateurs, « il n’y a aucun moyen d’y remédier ».

The Social Linkages For Youth Development And Child Link, une organisation à but non lucratif qui cherche à lutter contre la consommation de drogue, s’appuie sur d’anciens consommateurs de drogue pour aider à sensibiliser les jeunes aux conséquences de cette drogue. L’organisation faisait pression depuis des années sur le gouvernement pour qu’il alloue davantage de ressources à la lutte contre la toxicomanie.

« Vaincre cette dépendance n’a pas été facile. Cela a été l’une des étapes les plus difficiles de ma vie », a déclaré Ephraim Macaulay, un pair éducateur qui a découvert le kush à l’université et qui a rapidement payé moins d’un dollar pour une journée de consommation. « C’est comme si vous essayiez de sortir de l’eau et qu’il y avait de l’eau tout autour de vous. »

Il s’est motivé en se comparant à ses amis et à sa famille. Ils étaient propres. Il puait. Peu à peu, il a arrêté de prendre ce médicament. Maintenant, il a parfois envie de pleurer lorsqu’il parle à ses pairs, ce qui lui rappelle ce que sa vie aurait pu être s’il n’avait pas mis fin à sa dépendance.

Habib Kamara, directeur exécutif de SLYDCL, a déclaré que la disponibilité du kush a augmenté de façon exponentielle après que les fournisseurs ont commencé à le fabriquer localement. Il a déclaré que les forces de l’ordre doivent faire davantage pour cibler les fabricants situés au sommet de la chaîne d’approvisionnement au lieu de pourchasser les acheteurs et les vendeurs de bas niveau. Le gouvernement a déclaré qu’il voulait aider, et non punir, ceux qui consomment cette drogue.

« Ce pays a combattu deux pandémies », a-t-il déclaré, énumérant le COVID et l’épidémie dévastatrice d’Ebola en Afrique de l’Ouest qui a commencé il y a dix ans. Kush a eu un impact similaire, provoquant l’abandon scolaire des jeunes, mettant à rude épreuve le système de santé et déchirant les familles.

« Si nous ne pouvons pas adopter une approche réduisant l’utilisation, à l’avenir, nous n’aurons pas de personnes pour nous remplacer demain sur le marché du travail », a déclaré Kamara.

Certains parents sont épuisés. Memunatu Kamara, 49 ans, vend du poisson fumé sur un marché de Freetown, assurant le principal revenu de sa famille de six personnes. Son mari est imam. Leur fils, l’aîné, a abandonné l’école et a volé les quelques objets de valeur qu’ils possédaient pour acheter de la drogue.

« Un garçon très intelligent est devenu un décrocheur », dit-elle en essuyant ses larmes. «Je ressens de la douleur en le voyant dans cet état. Je ressens de la honte parmi mes pairs. Je me sens découragé quant à son avenir. Je ne sais pas quoi faire d’autre à ce sujet.

Elle a inscrit son fils sur la liste d’attente de la communauté de Bombay.

___

La rédactrice d’Associated Press, Jessica Donati, à Dakar, au Sénégal, a contribué à ce rapport.

___

