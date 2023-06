Une drogue mortelle à portée de clic, prévient une famille ontarienne en deuil

Aidan Tate est mort seul, mais pas seul.

Sa famille était à l’étage, endormie. Plus tôt dans la soirée, ils avaient pris un repas ensemble. Puis le jeune de 19 ans est descendu dans sa chambre au sous-sol pour jouer de sa guitare. Son père, Phil, est venu dire bonsoir et apporter à boire à son fils.

Aidan Tate est vu pendant des vacances en famille en mai 2017. Le résident de Peterborough, en Ontario, âgé de 19 ans, est décédé d’une surdose présumée de drogue en mars 2023. (Philip Tate)

« Nous avons eu des gens qui nous appelaient en pensant qu’il était mort dans la rue ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas comme ça que ça s’est passé », a déclaré Phil Tate. « Nous avons nos problèmes de rue ici à Peterborough, bien sûr, mais la dépendance est en banlieue. »

Aidan Tate a été victime d’une surdose présumée début mars. La tragédie est si crue et récente que les résultats de la toxicologie sont toujours en attente. Mais les autorités pensent qu’elles connaissent au moins une partie de la réponse – une benzodiazépine qu’il a achetée sur Internet.

Le bromazolam n’a jamais été approuvé pour un usage médical, nulle part dans le monde. Pourtant, le puissant sédatif est vendu et expédié ouvertement au Canada. Utilisé par les dealers pour améliorer d’autres drogues illicites, il s’avère souvent mortel lorsqu’il est mélangé à des opioïdes, car il déprime à la fois le système respiratoire et contrecarre les effets d’antidotes comme la naloxone.

Phil Tate n’était que trop conscient que son fils luttait contre une dépendance aux benzodiazépines – un médicament qui lui avait été prescrit pour la première fois lorsqu’il était jeune adolescent pour traiter l’anxiété et les crises de panique. Aidan avait demandé de l’aide, mais a été expulsé d’un programme ambulatoire après avoir admis avoir acheté de la drogue dans la rue.

Phil et son ex-femme, Sarah Budd, avaient fait de leur mieux pour l’aider alors qu’il luttait contre le sevrage, la rechute et l’expérimentation d’autres substances.

Ce dont ils ne pouvaient pas le protéger, c’était d’un accès facile en ligne aux benzos dont il avait envie.

« C’est à portée de clic », a déclaré Tate. « Tout ce que vous voulez… et vous pouvez le faire envoyer de n’importe où. »

Risque plus élevé et accru

Les opioïdes contenant des benzodiazépines – ou « benzodopes », comme on les appelle communément – ​​ont balayé le Canada comme une vague, les utilisateurs acceptant à la fois le risque élevé et accru.

En Ontario l’année dernière, des benzodiazépines ont été détectées dans les échantillons de sang de près de la moitié de tous les décès par surdose, ce qui a aidé à tuer 1 170 personnes. En Colombie-Britannique, où la vague a commencé, le chiffre est passé d’un sommet similaire en 2021 à plus près de 28 %, soit encore 643 décès.

Mais aucune partie du pays n’a été épargnée. Des avertissements de santé publique concernant le bromazolam et d’autres benzos dans l’approvisionnement en médicaments ont été émis au Nouveau-Brunswick; Sudbury, Ontario; Brandon, Man.; les Territoires du Nord-Ouest; partout en Alberta; et C.-B.

En mars, Peterborough, en Ontario, a emboîté le pas à la suite de plusieurs décès liés au bromazolam, dont celui d’Aidan Tate.

« La réalité, c’est que l’approvisionnement en médicaments évolue très rapidement en ce moment. Il est difficile pour les personnes qui consomment des drogues de savoir ce qu’elles obtiennent. C’est une roulette dans leur vie », a déclaré le Dr Thomas Piggott, médecin hygiéniste de Peterborough.

Piggott dit que les benzos et les opioïdes forment une combinaison particulièrement dangereuse.

« Je ne pourrais pas vous dire exactement à quel point une ou deux ou plusieurs de ces pilules sont puissantes, mais certainement comme elles sont combinées avec d’autres types de drogues, les risques, surtout s’ils sont utilisés avec du fentanyl, augmenteraient considérablement », a déclaré Piggott. « Cela peut certainement augmenter la sédation et augmenter la probabilité que quelqu’un subisse une surdose. »

Le Dr Thomas Piggott, médecin hygiéniste de Peterborough, en Ontario, s’inquiète des ventes en ligne du médicament Bromazolam. La ville de 135 000 habitants a connu plus de 90 décès par surdose depuis le début de 2022. (Marnie Luke/CBC News)

Le fait de savoir que le bromazolam et d’autres benzos – des substances contrôlées par la loi – sont désormais largement disponibles en ligne rend la situation d’autant plus inquiétante, déclare Piggott.

En 2022, Peterborough, une ville d’un peu plus de 135 000 habitants, a connu 59 décès par surdose. Au cours des cinq premiers mois de 2023 il y a eu 31 décès supplémentaires.

« C’est une crise », a déclaré Piggott. « C’est plus d’un par semaine. Et nous sommes une petite région, une petite communauté. Si cela avait été le cas il y a 20 ou 30 ans, cela ferait la une des journaux chaque semaine. Et nous sommes devenus engourdis. »

Médicaments expédiés via Postes Canada

Le bureau de Piggott a informé le ministère de la Santé de l’Ontario du site Web où Aidan a acheté le bromazolam, qui à son tour a partagé l’information avec Santé Canada, qui l’a transmise à la GRC.

Une lettre a été envoyée au fournisseur d’hébergement et le site, Anabolicsca.net, a été mis hors ligne en quelques jours.

Mais CBC News a pu trouver des dizaines d’autres portails vendant encore du bromazolam via une simple recherche sur Google. Le médicament est disponible sous forme de comprimés ou de poudre pour aussi peu que 100 $ et expédié directement à votre porte par Postes Canada.

Certains des sites prétendent être basés au Canada, fournissant des numéros de téléphone et des adresses. Tous semblent être faux – les numéros de téléphone ne sont pas en service et les adresses correspondent aux maisons des gens, apparemment choisies au hasard.

L’un est un modeste bungalow à Sudbury, en Ontario. CBC News s’est entretenu avec le propriétaire – un barbier à la retraite – qui a déclaré qu’il ignorait complètement l’existence du site Web et qu’il n’avait aucun lien avec celui-ci. (L’enregistrement du domaine et les données du serveur suggèrent que ce site particulier, et beaucoup d’autres, sont en fait situés loin au large, en Chine.)

Il s’agit d’un exemple de l’un des dizaines de sites Web proposant illégalement du bromazolam – une substance contrôlée – à vendre à des clients canadiens. (Nouvelles de Radio-Canada)

Dans leurs sections de questions fréquemment posées, les sites Web indiquent souvent clairement qu’il s’agit d’une ruse. Les acheteurs sont informés que le seul moyen de communiquer avec l’entreprise et de payer est par e-mail.

Et l’accent est mis sur la manière dont les médicaments seront envoyés au niveau national via XpressPost, hors de portée des douaniers et des policiers fouineurs.

« Y a-t-il un risque de crise ? » un site demande rhétoriquement.

« Absolument pas. C’est impossible », est la réponse fournie. « Tout le courrier expédié à l’intérieur du Canada ne passe pas par les douanes, donc le courrier intérieur ne peut pas être saisi. »

Inspections accrues

À proprement parler, ce n’est pas vrai. Dans un communiqué, un porte-parole de Postes Canada a noté que la société emploie des équipes d’inspecteurs des postes qui sont « formés pour détecter et retirer les objets non postaux du système postal ». Les efforts pour intercepter le fentanyl et d’autres drogues ont été renforcés en 2019, avec l’ajout d’équipes d’inspection supplémentaires et le déploiement de la technologie de dépistage dans les sites de tri à Vancouver, Winnipeg, Toronto et Montréal.

Cependant, tout est à la recherche d’aiguilles dans une très grande botte de foin. L’an dernier, Postes Canada a livré 6,6 milliards de colis et de lettres à 17,2 millions d’adresses partout au pays.

CBC News a demandé des entrevues avec des représentants de Santé Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la GRC pour en savoir plus sur leurs efforts pour contrôler les ventes illégales en ligne de benzodiazépines. Tous ont refusé, fournissant à la place des déclarations soulignant les défis de la lutte contre la criminalité numérique et transnationale.

« Les sites Web vendant des substances illégales apparaissent souvent en ligne pendant de courtes périodes, puis les sites ferment ou passent à un autre hôte en ligne. Souvent, il n’est pas possible de déterminer si le site est situé (hébergé) au Canada ou non », a écrit Santé. Canada.

« Le crime transnational n’a pas de frontières; nous vivons dans un monde de plus en plus global et interconnecté », a déclaré la GRC.

Pourtant, la source de la majorité des drogues synthétiques qui inondent les marchés nord-américains n’est pas difficile à identifier. Au début de la crise du fentanyl, les entreprises chimiques chinoises ont été identifiées comme les principaux exportateurs mondiaux du puissant opioïde, proposant même des livraisons à petite échelle à l’étranger par la poste.

La Chine comme source

Sous la pression américaine, le gouvernement chinois a interdit les exportations de fentanyl en 2019, mais les entreprises restent profondément impliqués dans le commerce illicite . Aujourd’hui, ils expédient de grandes quantités de précurseurs chimiques vers des pays comme le Mexique, où des laboratoires locaux synthétisent des opioïdes et des méthamphétamines, qui sont ensuite introduits en contrebande aux États-Unis et au Canada par des cartels de la drogue .

Il est probable que le bromazolam, qui est souvent coupé en fentanyl, arrive par le même itinéraire, explique Louise Shelley, directrice du Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) sur le campus de l’Université George Mason à Arlington, en Virginie. Mais savoir où il se trouve venant de ne facilite pas l’arrêt, note-t-elle.

« Ils sont comme des poupées gigognes dans lesquelles il y a une entreprise dans une autre, dans une autre, donc elles ne sont pas toutes connues. Vous devez faire des analyses de données vraiment sophistiquées pour savoir qui est derrière », a déclaré Shelley.

Aidan Tate, alors âgé de 6 ans, et son père, Phil, sont vus à une foire d’automne à Norwood, en Ontario, en octobre 2010. La famille d’Aidan espère que les gens se souviendront d’Aidan pour la façon dont il a vécu plutôt que pour la façon dont il est mort. (Philip Tate)

Peu importe que le gouvernement chinois refuse de sévir.

« Vous avez besoin d’une grande volonté politique en Chine pour résoudre ce problème », a déclaré Shelley. « Et il n’y a aucun signe apparent que les Chinois ciblent cette industrie chimique. »

Tout cela n’est pas réconfortant pour la famille d’Aidan Tate.

Sa mère, Sarah Budd, ne comprend pas pourquoi, des mois après la mort de son fils, le bromazolam est toujours disponible à la vente en ligne au Canada.

« Je pense que le moins qui puisse arriver, c’est que [these sites] être fermé. Il devrait y avoir tout un groupe de travail qui les examine et les arrête », a déclaré Budd.

Sarah Budd regarde des photos de son défunt fils, Aidan Tate. Budd met en garde les parents contre les dangers de la vente en ligne illégale de benzodiazépines comme le bromazolam. (Rob Krbavac/CBC News)

En attendant, elle a un avertissement pour les autres familles.

« Les trafiquants de drogue sont en ligne. Ils ne sont pas seulement à une fête, ils ne sont pas seulement à l’école. Votre enfant peut être l’enfant parfait, ne quitte jamais la maison, et il peut toujours être toxicomane, car il peut commander il [online] tout comme des bonbons et ils arrivent directement à votre porte », a-t-elle déclaré.

« C’est juste le pire cauchemar que vous puissiez imaginer », a déclaré Budd en étouffant un sanglot. « Il me manque tous les jours. Je suis comme un disque rayé. Je veux juste qu’il revienne, je veux juste qu’il revienne. Je veux qu’il revienne. »

Jonathon Gatehouse peut être contacté par courriel à [email protected], ou via le système Securedrop numériquement crypté de CBC à https://www.cbc.ca/securedrop/