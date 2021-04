La mort d’un vautour cinereous – qui est classée comme espèce quasi menacée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) – a été confirmée cette semaine comme étant le premier cas enregistré en Europe d’un animal empoisonné par le diclofénac, après un festin. sur la carcasse du bétail.

Bien que la drogue ait tué des dizaines de millions de vautours en Inde dans les années 90 et 2000, anéantissant presque la population et mettant de nombreuses espèces en danger d’extinction, le diclofénac n’a jamais été interdit en Europe comme il l’a été en Inde et au Pakistan. , Au Bangladesh et au Népal.

Bien qu’il ait été soutenu que l’Europe ne connaîtrait pas les mêmes problèmes que l’Inde parce que le bétail mort est éliminé plus rapidement et plus efficacement, John Mallord de la Royal Society for the Protection of Birds a déclaré au Guardian que cette affirmation « s’est maintenant avéré être faux. »

« C’est une évolution extrêmement inquiétante », Mallord a dit, notant que s’il y a « plusieurs vautours se nourrissant d’une seule carcasse de bétail, et s’il est contaminé par la drogue, vous les tuerez tous juste d’une seule alimentation. »

Mallord a également exprimé son inquiétude quant au fait que le dernier vautour d’Europe à être mort du diclofénac est loin d’être le premier.

Les défenseurs de l’environnement ont appelé l’Europe et le gouvernement espagnol à interdire la drogue, avec le directeur principal de la conservation de BirdLife Europe, Ivan Ramírez « Il est absurde de continuer à insister sur l’autorisation d’un médicament qui tue les espèces menacées alors qu’il existe de nombreuses autres alternatives sûres et bon marché en Europe. »

Le coordinateur de la conservation SEO / BirdLife a également déclaré dans un communiqué: « Nous espérons qu’aucun cas supplémentaire ne sera nécessaire pour que l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé interdise définitivement l’utilisation de médicaments contenant du diclofénac à usage vétérinaire. »

BirdLife estime qu’il ne reste qu’entre 7800 et 10500 couples de vautours cinereous dans le monde, et ils ne sont pas la seule espèce de vautour vulnérable à une extinction potentielle en raison de l’utilisation du diclofénac chez le bétail.

Comme l’a noté le Guardian, l’Europe abrite également des populations de vautours barbus, égyptiens et fauves, et la drogue pourrait également tuer des populations vulnérables d’aigles, y compris l’aigle impérial espagnol, dont il ne reste plus que 300 couples.

