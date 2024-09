Une drag queen en train de faire ses courses : la meilleure photographie de Sarah Bork | Art et design

je J’ai commencé à travailler sur une série intitulée Girls Gotta Eat en 2016. Elle est née de l’angoisse. Une tempête parfaite se préparait. Mon aînée se préparait à aller à l’université et Trump était au pouvoir, commençant à faire des ravages aux États-Unis, en particulier dans l’esprit des femmes sûres d’elles et qui remettent en question l’autorité. Le mouvement #MeToo était devenu viral et un membre de ma famille, un chrétien évangélique, a écrit sur mon mur Facebook : « Donald Trump et Harvey Weinstein ne sont que deux pauvres types qui ont été calomniés par les médias, et la vérité sur leur bon caractère sera révélée. »

Je tremblais de rage. Comment cette femme, qui était aussi proche de moi en âge et qui avait deux filles, pouvait-elle dire quelque chose d’aussi naïf et aveuglément, alors qu’elle était sûre d’avoir raison ? J’ai essayé de faire appel à elle, mais elle était injoignable et indifférente. J’ai compris que je devais transformer ma détresse en quelque chose de positif qui pourrait m’aider à atteindre cette femme et des gens comme elle.

Peu de temps après, j’étais dans une épicerie – mon endroit préféré – quand j’ai vu un couple qui avait des types de corps vraiment intéressants et très différents. Ils étaient en privé en public, discutant de la charcuterie qu’ils voulaient chacun pour la semaine. L’une d’elles avait les sourcils peints haut sur le front et des ongles blancs de dix centimètres de long. Une pensée claire m’est venue à l’esprit : « Bien sûr que les drag queens sont dans une épicerie – une fille doit manger ! » J’ai demandé si je pouvais les prendre en photo et ils ont posé sur place. Il s’est avéré qu’ils n’étaient pas un couple, mais des amis qui étaient des artistes drag légendaires ici à Austin, au Texas.

Après mon départ, je me suis demandé ce qu’il y avait d’autre dans leurs paniers d’épicerie. J’aime créer des liens autour de la nourriture et des soins personnels et je voulais rendre hommage à leur humanité d’une manière qui pourrait intéresser des gens comme mon parent conservateur. J’ai donc commencé à photographier des artistes drag en train de faire leurs courses et à afficher la liste de courses de chaque artiste à côté de leur photo dans l’espoir que les gens puissent commencer à s’identifier.

J’ai découvert un tout nouveau monde dans la ville où je vis depuis plus de 20 ans

Sur mes photos, les drag-queens sont beaux, habillés de façon extravagante, mais font toujours quelque chose d’ordinaire comme lire les ingrédients ou peser des bananes. Et il s’avère que la liste de courses d’un drag-queen ressemble beaucoup à celle de tout le monde : griffonnée au dos d’une enveloppe ou d’un post-it avec des choses comme des blancs de poulet, des pousses d’épinards et du Coca.

L’une des choses que je n’avais pas anticipées lorsque j’ai commencé à faire ces séances, c’est à quel point il peut être angoissant de sortir en public en travesti. La plupart des artistes vivent en dehors du binaire hétéronormatif, s’identifiant souvent comme gender fluid, trans ou queer d’une autre manière, et ont subi des brimades, des violences physiques ou même le rejet de leur famille. Au Texas, l’année dernière, ils ont été la cible de plus de 140 projets de loi anti-travestis ou anti-trans. Pour beaucoup, le simple fait de vivre leur vie quotidienne est un épuisement psychologique, car on leur rappelle sans cesse qu’ils sont différents.

Quand j’ai rencontré Monica Monáe Davenport, qui apparaît sur cette photo, elle s’entraînait pour devenir coiffeuse le jour et participait à des concours de drag le soir. Le jour où nous sommes allés à l’épicerie, c’était l’une des premières fois qu’elle portait un drag à l’extérieur pendant la journée. Nous avons choisi son magasin le plus proche, qui avait de larges allées parfaites pour les séances photo et des prix abordables pour que Monica puisse faire ses courses pendant sa séance.

Grâce à ce projet, j’ai découvert un tout nouveau monde dans la ville où je vis depuis plus de 20 ans. J’ai un diplôme en théâtre, donc d’une certaine manière, j’ai eu l’impression de revenir à la maison. J’ai commencé à photographier régulièrement des événements dans la communauté drag et les artistes ont collectivement exprimé leur gratitude pour mon travail en disant qu’ils se sentaient « considérés comme des personnes » et que « beaucoup d’entre nous n’ont pas de mères qui nous voient comme vous ».

Ce projet a changé ma vie. En redirigeant ma fureur vers la curiosité, la vie en dehors de la pensée hétéronormative a été révélée et je suis fier d’encourager l’acceptation. L’action atténue l’angoisse. Les courses sont des courses. L’amour est l’amour. L’autre, c’est nous.

Sarah Bork. Photographie: Sarah Bork

CV de Sarah Bork

Né: 1965, Syosset, État de New York.

Qualifié: Diplôme de théâtre/psychologie, Connecticut College, New London, CT.

Influences: Films indépendants des années 60, 70, 80 et 90. Carol Burnett, les comédies musicales de Broadway, Annie Leibovitz, Elliott Erwitt, Helen Levitt et Cartier-Bresson.

Point culminant : « Élever deux femmes merveilleuses pour qu’elles deviennent des adultes réfléchies, sensibles et déterminées. »

Point bas : « En tant que photographe de mariage, j’ai trébuché sur un buisson près de l’autel avec tout mon équipement alors que les mariés s’apprêtaient à marcher vers l’autel. Cela pourrait être drôle dans le film de ma vie, mais à l’époque, c’était mortifiant. »

Conseil de pro : « Ne faites qu’un avec votre équipement et prenez soin de votre corps. C’est un travail ardu et je crois que les photographes utilisent l’intuition de tout notre corps pour savoir quand appuyer sur le bouton. »