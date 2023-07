Une drag queen de Taylor Swift, « Taylor Sheesh », monte aux Philippines

Taylor Sheesh interprète « Long Live » le 8 juillet 2023 dans un centre commercial de Taguig City, Metro Manila, Philippines. (Martin San Diego pour le Washington Post)

TAGUIG CITY, Philippines – Un samedi récent, cinq mille fans de Taylor Swift se sont rendus dans un centre commercial juste à l’extérieur de la capitale philippine, Manille, se préparant pour le culte. Pendant des heures, dans un atrium bordé de fast-foods et de magasins de chaussures bon marché, ils ont organisé une séance de karaoké de masse, dansant et chantant la voix rauque alors qu’ils se préparaient pour l’événement principal : un dragueur maigre de 28 ans. Leur ministre dans la dévotion Swift. L’interprète dont le nom légal est John Mac Lane Coronel mais qui est connu, dans ce monde, sous le nom de Taylor Sheesh.

Dans l’un des pays les plus fous de Swift au monde, Coronel est devenu une star improbable et imparable, attirant des milliers de fans à des événements comme celui-ci et créant un public encore plus grand sur TikTok, où ses vidéos ont accumulé des centaines de milliers de vues.

Avec Swift en tournée, Coronel, qui travaille dans un centre d’appels, a parcouru le pays pour reproduire ses sets. Ses performances ne sont pas seulement devenues des sites de communion pour les Swifties philippins – beaucoup ont regretté que Swift saute les Philippines lors de sa tournée mondiale Eras – mais des célébrations cathartiques de la culture queer et drag, qui fleurissent ici face à la tradition catholique conservatrice vieille de plusieurs siècles.

Lors de cette récente soirée, Coronel’s Sheesh est monté sur scène un peu après 18 heures, vêtu d’une réplique précise d’une robe en mousseline violette que Swift portait sur son troisième album, Speak Now, en 2011.

Tous les téléphones de la foule étaient pointés vers elle. Elle regarda à gauche et à droite, arquant son sourcil peint de cette manière exactement Swiftienne. Les fans se sont écrasés en avant, sautant en chantant son nom : Taylor Sheesh. Dans un coin, un groupe d’adolescents portant des ombres à paupières scintillantes joignirent leurs mains en prière et demandèrent sincèrement à être emmenés à l’église.

« Je vous l’ai dit », a chuchoté Josh Libid, un bénévole de l’événement, alors qu’il se penchait sur un groupe qui regardait Sheesh pour la première fois, la bouche grande ouverte.

Le drag a une longue histoire aux Philippines, un pays amoureux de l’apparat. Mais le drag n’est entré dans le courant dominant que récemment, alimenté en grande partie par l’édition philippine de la série télévisée RuPaul’s Drag Race, qui a fait ses débuts ici avec un succès populaire l’année dernière.

L’ascension de Coronel reflète l’évolution des attitudes sociales dans un pays où il y a à peine dix ans, des groupes religieux ont déposé des plaintes légales pour empêcher Lady Gaga de se produire. Mais c’est aussi un aperçu du pouvoir des fandoms contemporains, qui sont devenus des éléments importants dans des mouvements sociaux plus larges, a déclaré Tom Baudinette, anthropologue culturel à l’Université Macquarie en Australie.

« Le fandom est autant un processus où les gens se donnent un sens qu’un processus où les gens consomment des choses », a déclaré Baudinette. Dans le cas des Philippines, des jeunes ayant des points de vue radicalement différents sur le genre et la sexualité que leurs parents ont pris quelque chose de courant – Swift – et l’ont transformé en « une ressource d’espoir », a-t-il dit, projetant dessus des visions d’une vie et d’une société différentes.

Alors que Swift a publiquement déclaré qu’elle soutenait les droits LGBTQ, les jeunes fans philippins ont poussé cela à l’extrême, créant un univers où la chanteuse est une icône queer qui chante sur l’amour queer. Klyde Eugenio, qui héberge un podcast philippin sur Swift, a déclaré que les gens sont attirés par cette communauté non seulement par amour pour Swift, mais à cause d’un ensemble implicite de valeurs partagées. « Nous ne sommes pas seulement des auditeurs », a-t-il déclaré, « Nous recherchons des liens avec d’autres personnes. »

Le phénomène Taylor Sheesh puise dans ce désir, a déclaré Baudinette.

Avec cinq couches de collants et un tuck expert, Coronel se transforme d’un agent de centre d’appels timide en remplaçant sans doute la plus grande icône pop vivante au monde. Ses fans l’ont exprimé ainsi : si Taylor Swift est « mère », un terme d’argot enraciné dans la scène de bal queer noire et latino des années 1980 que les jeunes ont récemment adopté pour décrire les célébrités féminines, Taylor Sheesh est « belle-mère ».

Sur scène, belle-mère belle-mère. Elle a servi et elle a nourri. Elle leur a donné la vie.

Sheesh a glissé à travers un panache de brume après son premier de sept changements de tenue, sa perruque blonde scrupuleusement bouclée avec des rouleaux chauds, sa robe à franges jaunes faite sur mesure par une reine à la retraite.

« Bonjour », a-t-elle synchronisé sur les lèvres. « Mon nom est Taylor. »

Coronel a déclaré qu’il était devenu Swiftie au lycée en écoutant « Fifteen », un des premiers singles de Swift sur les premiers rendez-vous et le chagrin. Il avait le béguin pour un camarade de classe à l’époque et la chanson était un baume à ce sentiment privé oppressant. À mesure qu’il grandissait, dit-il, Swift a continué à sortir de la musique qui parlait de ce qu’il traversait : tomber amoureux, rompre, trouver des amis qui se sentaient comme une famille.

En 2017, il s’est inscrit sur un coup de tête à un concours de synchronisation labiale – et a gagné. Plus tard cette année-là, il a inauguré Taylor Sheesh au Nectar, une boîte de nuit queer dans un quartier riche de Taguig qui est devenu son «bar à la maison». Dans les coulisses, dans des pièces chaotiques qui sentaient la laque, il a appris à appliquer son eye-liner, à sashay et à la mode. Chaque fois qu’il s’est transformé en Sheesh, a-t-il dit, il a perdu des couches de doute de soi.

En octobre dernier, Coronel a assisté à un événement de fans de Swift en drag. Lorsqu’un organisateur lui a demandé spontanément s’il voulait se produire, il a éclaté avec le medley de 11 minutes et 40 secondes de Swift aux American Music Awards 2019. Depuis lors, il s’est produit lors de dizaines d’événements de fans, dont un en mai qui a attiré 10 000 personnes, selon le groupe de fans Swifties Philippines.

L’imitation de Swift par Coronel est étrange, a déclaré Libid, le bénévole de l’événement. Mais ses performances sont également empreintes d’une subversivité qui les fait scintiller, a poursuivi Libid. Ils sont glamour et drôles, exagérés et réels à la fois. Comme beaucoup de drag, ils campent.

La réponse des fans a été surréaliste, a déclaré Coronel. Il est reconnaissant parce qu’il sait que malgré la popularité croissante du drag, les homosexuels philippins sont toujours victimes de discrimination.

En juin, la police de Manille a été vu en vidéo arrêtant de force l’actrice transgenre Awra Briguela. De nombreuses reines qu’il connaît ont été chassées de leurs familles, a déclaré Coronel, et certaines sont sans abri. Il se sent chanceux de pouvoir encore vivre à la maison bien qu’il n’ait jamais vraiment discuté de sa sexualité avec ses parents. (« Je veux dire que c’est évident, » ajouta-t-il sèchement. « L’eau est humide. Vous n’avez pas besoin de demander. »)

Sur scène, il se sent responsable de fournir le genre d’affirmation et de joie qu’il a vécu à Nectar – pour « sauver » les jeunes homosexuels de sa communauté, a-t-il dit, de la même manière que Drag l’a sauvé une fois.

Taylor Sheesh était proche de la fin de son set. La chanson « Long Live » commençait à peine à jouer quand une main se leva dans la foule, faisant un signe « L ». Des centaines ont suivi et Sheesh a souri.

Swift a déclaré qu’elle avait écrit la chanson pour ses camarades de groupe. Mais ici, le L signifiait « laban », le mot philippin pour combat, qui est devenu un symbole de résistance lors de la révolution de 1986 contre l’ancien dictateur Ferdinand Marcos. Il signifiait également «Leni», c’est-à-dire Leni Robredo, la politicienne libérale qui s’est présentée sans succès à la présidence l’année dernière, perdant face au président actuel, le fils de Marcos.

Pour Coronel, la chanson est une chance d’imaginer et de jouer une réalité différente, a-t-il déclaré.

« Vive les murs à travers lesquels nous nous sommes écrasés», ont joué les orateurs. « J’ai eu le temps de ma vie avec toi.”

Taylor Sheesh a marché vers le centre de la scène dans des bottes à talons aiguilles noires et a pointé le plafond. Des confettis violets pleuvaient. Pendant un moment, la musique – la voix de Swift – a disparu. Face à la foule, se souvient Coronel plus tard, tout ce qu’il pouvait entendre était des cris.