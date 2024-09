Une douzaine d’épices de cuisine courantes contiennent des niveaux dangereux de plomb cancérigène – et une CUILLÈRE À CAFÉ suffit pour causer des dommages

Selon une enquête, au moins une douzaine de marques de cannelle moulue contiennent des niveaux dangereux de métaux toxiques.

Des chercheurs de l’organisme de surveillance Consumer Reports ont testé 36 produits à base de cannelle moulue pour détecter la présence de plomb, un métal toxique qui, selon les études, provoque des problèmes de développement chez les enfants, des problèmes de reproduction et le cancer en grande quantité.

L’équipe a découvert que 12 des marques testées contenaient plus d’une partie par million (PPM) de plomb, ce qui est suffisant pour déclencher un rappel à New York, le seul État qui réglemente les métaux lourds dans les épices.

Plusieurs autres produits présentaient des niveaux de plomb détectables, mais légèrement inférieurs à ce niveau. Les chercheurs ont averti qu’un quart de cuillère à café de ces produits pouvait avoir de graves conséquences sur la santé, en particulier chez les jeunes enfants, car le plomb peut nuire au développement du cerveau.

Plusieurs marques de cannelle ont été rappelées en raison de la présence de plomb, un métal toxique

Le Dr James Rogers, directeur de la recherche et des tests sur la sécurité alimentaire chez Consumer Reports, a déclaré : « Si vous possédez l’un de ces produits, nous pensons que vous devriez le jeter. »

« Même de petites quantités de plomb présentent un risque car, au fil du temps, il peut s’accumuler dans l’organisme et y rester pendant des années, nuisant gravement à la santé. »

Plusieurs produits concernés par les tests ont déjà été rappelés cette année pour contenir des traces de plomb, et les deux plus grands contrevenants ont déclaré qu’ils retireraient les produits concernés des rayons.

Aucun de ces produits n’a été associé à des maladies, mais des sachets de fruits pour enfants contenant de la cannelle ont rendu malades plus de 500 enfants l’année dernière.

On ne sait pas exactement pourquoi tant de produits à base de cannelle contiennent du plomb, bien qu’il existe plusieurs théories.

Le plomb est naturellement présent dans la croûte terrestre, ce qui signifie qu’il pourrait être présent dans le sol dans lequel les épices sont cultivées.

En outre, la FDA avait précédemment déclaré qu’elle enquêtait pour savoir si le plomb avait été ajouté intentionnellement à des fins lucratives.

Karen Everstine, directrice technique de FoodchainID, un organisme de surveillance de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, a déclaré qu’il s’agissait essentiellement d’un stratagème pour gagner de l’argent. « L’objectif n’est pas de rendre les gens malades. Personne ne veut faire ça, car ils se feraient alors prendre », a-t-elle déclaré. « Ce qu’ils veulent faire, c’est gagner de l’argent. »

Alyssa Magnuson (à gauche) a déclaré à NBC qu’elle était « incrédule et choquée » lorsque les niveaux de plomb de sa fille Stevie ont atteint plus de 16 fois la moyenne observée chez les enfants. Pendant ce temps, les médecins ont alerté Sarah Callahan, 39 ans, du Maryland, que son fils de 18 mois, Rudy, présentait des signes de retard de langage

Morgan Shurtleff, d’Oklahoma, a emmené sa fille Cora Dibert (photographiée ici) pour un test sanguin de routine lorsque les médecins ont découvert un taux de plomb quatre fois supérieur à la limite de sécurité. « C’est la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée », a déclaré Mme Shurtleff à AP l’année dernière

Cependant, plusieurs familles américaines ont été prises dans le piège après que leurs enfants ont mangé des sachets de fruits contaminés de WanaBana, laissant les parents inquiets pour l’avenir de leurs enfants.

Sarah Callahan, 39 ans, du Maryland, a déclaré à NBC News que lorsqu’elle a emmené son fils Rudy pour son examen d’un an l’année dernière, son taux de plomb dans le sang était de 19,8 microgrammes par décilitre, soit plus de cinq fois la limite de sécurité fixée par la FDA.

Bien que les niveaux de plomb de Rudy diminuent, atteignant désormais 5,7 microgrammes, Mme Callahan a déclaré qu’elle s’inquiétait du risque que Rudy souffre d’autres effets secondaires.

« Avec son intoxication au plomb, son développement pourrait à tout moment être interrompu ou retardé à cause de cela », a-t-elle déclaré. « C’est toujours une source d’inquiétude, toujours une peur. Mais nous essayons de vivre dans le présent et de vivre un jour à la fois. »

Des tests de routine ont montré que le bébé d’Alyssa Magnuson, Stevie, avait dans son sang un taux de plomb 16 fois supérieur à la limite de sécurité. « Je ne pensais pas qu’il y avait un moyen possible pour que du plomb puisse pénétrer dans son organisme », a-t-elle déclaré.

Et bien que la fille de Morgan Shurtleff, Cora Dibert, n’ait pas encore montré de symptômes d’intoxication au plomb après avoir mangé les sachets de fruits, elle est « assez inquiète » des « effets irréversibles ».

« C’est la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée », a déclaré Mme Shurtleff à AP l’année dernière.

Les chercheurs de Consumer Reports ont acheté 36 produits à base de cannelle moulue dans 17 magasins de New York, du New Jersey et du Connecticut, ainsi que sur des marchés en ligne.

Les produits des magasins spécialisés internationaux semblent avoir les niveaux les plus élevés, la poudre de cannelle Paras arrivant en tête de liste avec 3,5 PPM, trois fois et demie plus que la limite de rappel de New York.

La cannelle d’EGN et les produits Mimi’s suivaient de près avec respectivement 2,9 PPM et 2 PPM.

Une seule marque grand public figure sur la liste des marques les plus dangereuses de Consumer Reports : la poudre de la société Badia Spices, basée en Floride, contenant 1,03 PPM, juste au-dessus de la limite de New York.

Consumer Reports a également classé plusieurs autres marques connues qui peuvent être « utilisées » en quantités limitées.

L’année dernière, les sachets de fruits de WanaBana ont été rappelés après que 500 enfants aient été malades à cause du plomb contenu dans la cannelle utilisée pour les confectionner.

Par exemple, les marques Happy Belly d’Amazon, Kirkland Signature de Costco et Great Value de Walmart contiennent chacune 0,8 PPM, les experts recommandant de ne pas consommer plus d’un quart de cuillère à café par jour.

La cannelle biologique 365 de Whole Foods avait les niveaux de plomb les plus bas, soit 0,02 ppm, et les experts suggéraient une limite quotidienne de 16 cuillères à café par jour. La version non biologique du magasin contient 0,1 ppm, et l’équipe suggère de s’en tenir à deux cuillères à café.

Les poudres de Sadaf et de Morton & Bassett San Francisco ont suivi de près celles de 365 Whole Foods Organic, toutes deux contenant 0,04 PPM. Les chercheurs recommandent de ne pas en consommer plus de six à sept cuillères à café par jour.

« Ces produits démontrent qu’il est possible de produire de la cannelle sans plomb ou avec des niveaux extrêmement faibles », a déclaré le Dr Rogers.

Bien que plusieurs marques présentent plus de risques que d’autres, la FDA et le CDC avertissent tous deux qu’il n’existe pas de niveau de consommation de plomb sans danger.

Une fois consommé, le plomb peut se déplacer dans tout le corps via le sang et s’installer dans les tissus mous comme les reins, le foie ou les poumons, endommageant ces organes.

À des doses plus élevées ou lors d’expositions fréquentes, il a été associé à des problèmes de comportement, à des problèmes de croissance et à des difficultés d’apprentissage chez les enfants.

De plus, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) l’a classé comme cancérigène probable, ce qui signifie qu’une exposition élevée est susceptible de provoquer un cancer, mais il n’existe pas encore de preuve concluante.

Une exposition à court terme au plomb peut entraîner des symptômes tels que des maux de tête, des douleurs abdominales, des vomissements et de l’anémie.