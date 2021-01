Un groupe de 11 sénateurs républicains assis et entrants, dirigé par le sénateur Ted Cruz, a annoncé samedi dans un communiqué conjoint qu’ils se joindraient au sénateur Josh Hawley et s’opposeraient à la certification de la perte du président Donald Trump face au président élu Joe Biden lors d’un joint session du Congrès se réunit mercredi.

Hawley sera accompagné de Cruz et de six autres sénateurs, dont le sénateur Ron Johnson du Wisconsin, James Lankford de l’Oklahoma, Steve Daines du Montana, John Kennedy de la Louisiane, Marsha Blackburn du Tennessee et Mike Braun de l’Indiana.

Outre les sept sénateurs, quatre sénateurs élus, qui prêteront serment dimanche en tant que membres du nouveau Congrès, rejoindront l’équipe s’opposant à la certification de la victoire 306-232 du président élu Joe Biden au collège électoral. Les sens élus Cynthia Lummis du Wyoming, Roger Marshall du Kansas, Bill Hagerty du Tennessee et Tommy Tuberville de l’Alabama feront également objection mercredi, selon le communiqué conjoint.

Cruz et d'autres sénateurs républicains se joindront à Hawley pour s'opposer à la certification de la victoire électorale de Biden

« L’élection de 2020, tout comme l’élection de 2016, a été durement combattue et, dans de nombreux États swing, elle a été étroitement décidée », indique le communiqué conjoint. « L’élection de 2020, cependant, a présenté des allégations sans précédent de fraude électorale, de violations et d’application laxiste de la loi électorale, et d’autres irrégularités de vote. »

Trump et beaucoup de ses partisans ont allégué que l’élection avait été volée par Biden et les démocrates, bien qu’ils n’aient présenté aucune preuve crédible de fraude généralisée et que leurs contestations judiciaires aient toujours été rejetées par les tribunaux. Alors que les sénateurs qui envisagent de s’opposer n’ont pas cité de fondement pour les allégations de fraude, ils ont fait valoir que les doutes semés par Trump et ses alliés étaient suffisamment profonds pour nécessiter un débat.

« Que nos élus ou nos journalistes le croient ou non, cette profonde méfiance à l’égard de nos processus démocratiques ne disparaîtra pas comme par magie. Elle devrait nous concerner tous. Et elle constitue une menace permanente pour la légitimité de toute administration ultérieure », ont-ils écrit, déplorant que la Cour suprême a rejeté deux affaires contestant l’élection sans entendre d’arguments.

« En conséquence, nous avons l’intention de voter le 6 janvier pour rejeter les électeurs des États contestés comme n’étant pas » régulièrement donnés « et » légalement certifiés « », ont-ils écrit, exigeant la réalisation d’un « audit d’urgence de 10 jours ».

Ils ont demandé que l’audit soit mené par une commission électorale nommée par le Congrès « avec une pleine autorité d’enquête et d’enquête ». Sa tâche serait de vérifier les retours «dans les États contestés».

Hawley a été le premier sénateur à exprimer des plans d’objection aux résultats du Collège électoral, qui ont été certifiés par les États au début de décembre.

Dans un communiqué du 30 décembre annonçant sa décision, Hawley a déclaré qu’il ne pouvait pas « voter pour certifier les résultats du collège électoral le 6 janvier sans évoquer le fait que certains États, en particulier la Pennsylvanie, n’avaient pas respecté leurs propres lois électorales. »

Hawley a également affirmé qu’il y avait eu un « effort sans précédent de méga-entreprises, y compris Facebook et Twitter, pour s’immiscer dans cette élection, en soutien à Joe Biden ».

Avec les 12 sénateurs, le représentant Adam Kinzinger a déclaré dans une interview avec « The Bulwark Podcast » qu’il pense que plus de 100 membres républicains de la Chambre votent contre la certification des votes électoraux lors de la session conjointe de mercredi. CNN et Axios ont signalé qu’il pourrait s’agir de 140 membres de la Chambre républicaine. Le mois dernier, plus de 120 représentants du GOP ont signé un mémoire à l’appui d’un procès visant à annuler les élections dans une poignée d’États swing où Biden a gagné.

Beaucoup de ces Répubiciens voient maintenant le vote de mercredi comme leur dernière chance d’aider Trump à remporter la victoire.

Dans leur déclaration conjointe de samedi, les sénateurs républicains opposés ont appelé le vote à venir de mercredi, « le seul pouvoir constitutionnel restant à examiner et à forcer la résolution des multiples allégations de fraude électorale grave ».

Malgré le soutien croissant aux efforts de Hawley, plusieurs républicains du Congrès ont exprimé leur désapprobation, y compris le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a découragé les membres du Sénat de répondre aux appels des républicains de la Chambre à s’opposer aux résultats des élections de 2020.

McConnell a averti qu’une objection « n’est pas dans le meilleur intérêt de tout le monde », selon un rapport de The Hill.

Le leader du GOP a également qualifié la certification du 6 janvier de «la plus importante que j’aie jamais lancée», selon Axios.

McConnell n’est pas le seul républicain à être en désaccord avec l’appel à contester le résultat des élections, qui a laissé le GOP avec plus de sièges à la Chambre et une chance solide de maintenir la mainmise sur le Sénat.

Le sénateur John Thune du Dakota du Sud est également sceptique quant au mouvement d’objection, qui n’a aucun espoir réaliste de succès, et à ses partisans.

« Je pense que la chose dont ils doivent se souvenir est que ça ne va nulle part. Je veux dire, au Sénat, ça tomberait comme un chien de chasse », a déclaré Thune à CNN. « Je ne pense tout simplement pas que cela ait beaucoup de sens de faire subir ça à tout le monde quand on sait quel sera le résultat final. »

Dans un long post sur Facebook, le sénateur Ben Sasse, R-Neb., A expliqué pourquoi il avait choisi de ne pas participer aux plans de Hawley et pourquoi il devait exhorter ses collègues à «rejeter ce stratagème dangereux».

« Soyons clairs ce qui se passe ici: nous avons un groupe de politiciens ambitieux qui pensent qu’il existe un moyen rapide de puiser dans la base populiste du président sans causer de réels dommages à long terme », a déclaré Sasse dans son message. « Mais ils se trompent – et ce problème est plus important que les ambitions personnelles de quiconque. Les adultes ne pointent pas une arme chargée au cœur de l’autonomie légitime. »

Le représentant Adam Kinzinger, R-Il., A également tiré sur ceux qui alimentaient les allégations de fraude sans fondement, qualifiant les allégations d ‘ »arnaque de la douleur » dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN.

« C’est une arnaque. Cela va décevoir les gens qui croient que cette élection a été volée, qui pensent que c’est une opportunité de la changer », a déclaré Kinzinger.

Le mouvement pour s’opposer à la certification électorale a été fermement condamné par les démocrates.

« C’est un jour triste et tragique pour notre pays que 140 membres de la Chambre des représentants, 13 sénateurs et un président vaincu tentent de saper la démocratie américaine et notre Constitution. Ils ne réussiront pas », a déclaré le sénateur Bernie Sanders, I-Vt ., a déclaré dans un tweet en réponse à la déclaration des sénateurs du GOP samedi.

« L’équivalent politique d’aboyer à la lune. Cela ne sera pas pris au sérieux, ni ne devrait l’être », a écrit le sénateur Dick Durbin, D-Ill., Dans un tweeter répondant à l’annonce de Hawley. « Le peuple américain a pris une décision le 3 novembre et cette décision doit et sera honorée et protégée par le Sénat américain et la Chambre des représentants ».

Bien que le chef de la minorité au Sénat, Charles Schumer, DN.Y., ne se soit pas adressé directement au groupe de sénateurs opposés, peu de temps après leur déclaration, il a tweeté: « Joe Biden et Kamala Harris seront président et vice-président des États-Unis dans 18 jours. »