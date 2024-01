Une douzaine de personnes exclues du relais de la flamme olympique de Paris pour drogue et islamisme

Les forces de sécurité françaises ont rejeté 13 personnes sélectionnées pour participer au relais de la flamme des Jeux olympiques de Paris, dont des auteurs d’infractions liées aux stupéfiants ainsi qu’un islamiste présumé, a annoncé lundi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Environ 12 000 personnes ont été sélectionnées pour participer au relais de 80 jours à travers la France qui débutera à Marseille le 8 mai et se terminera pour le début des Jeux de Paris le 26 juillet.

“Le processus de vérification a eu lieu et a conduit à 13 avis d’incompatibilité, soit un taux très faible de 0,10 pour cent”, a déclaré Darmanin aux journalistes lors d’une conférence de presse.

Selon lui, 10 d’entre elles concernaient des personnes ayant « un casier judiciaire important, principalement pour des délits liés à la drogue », tandis que trois autres ont été rejetées par les services de renseignement pour « islam radical, ingérence étrangère ou liens avec le conflit russo-ukrainien ».

Les refus “soulignent l’efficacité du processus de vérification et peut-être les projets de certaines personnes de perturber le relais de la flamme de l’intérieur”, a-t-il déclaré.

La flamme sera transportée à l’intérieur d’une “bulle de sécurité” de 100 forces de sécurité itinérantes, comprenant des équipes de motos, des forces d’intervention rapide, des spécialistes anti-drones et des policiers antiterroristes.

Darmanin a comparé le relais à travers 400 villes au Tour de France cycliste annuel mais “avec plus d’originalité et de difficultés”.

La sécurité doit être renforcée par 15 000 militaires et, sur les sites olympiques et les fan zones, il y aura entre 17 000 et 22 000 agents de sécurité privés.

Les militants représentent une « menace importante »

Il a déclaré que les forces de sécurité étaient en alerte permanente face aux menaces terroristes potentielles, mais qu’elles restaient principalement préoccupées par le risque que des groupes environnementaux cherchent à utiliser l’événement à des fins publicitaires.

Faisant référence à une vidéo circulant en ligne intitulée “Comment éteindre la flamme olympique”, il a ajouté que les groupes d’activistes constituaient “une menace très importante et nous devons la prendre au sérieux”.

La torche sera allumée à Olympie en Grèce, puis transportée par bateau jusqu’au port de Marseille, dans le sud de la France, le 8 mai, à bord d’un trois-mâts français du XIXe siècle appelé Belum.

Certains médias ont suggéré qu’il se terminerait au sommet de la Tour Eiffel, mais organisateurs d’événements gardent secret son lieu de repos pendant toute la durée des Jeux.

Les relais olympiques ont déjà été pris pour cible par des manifestants.

La police française a dû interrompre le relais à Paris en 2008 et éteindre la flamme à plusieurs reprises après que des manifestants contre le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme aient manifesté contre les Jeux de Pékin de cette année-là.

15 millions de spectateurs sont attendus aux Jeux olympiques (26 juillet au 11 août) et paralympiques (28 août au 8 septembre) de Paris, selon les prévisions de l’Office du tourisme de Paris.

