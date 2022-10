Une douleur royale: Netflix ajoute un avertissement à la bande-annonce de The Crown après que Judi Dench ait critiqué la série télévisée

Le joyau de la couronne de Netflix est de retour pour une cinquième saison – mais tout le monde n’est pas content La Couronnela représentation de la reine Elizabeth et de la famille royale, et le géant du streaming en a pris note.

Quelques jours seulement après qu’un ancien Premier ministre britannique a publié une déclaration sur sa représentation dans la série, l’acteur britannique Dame Judi Dench a écrit une lettre exprimant son mécontentement à l’égard de la série à succès.

Comme La Couronne progresse dans sa chronologie, son histoire sera de plus en plus familière – peut-être même personnelle – à ceux qui ont vécu les événements qu’elle dépeint, l’ouvrant à de nouvelles critiques.

La saison 5 sera la première fois que l’émission sera diffusée après la mort de la reine Elizabeth en septembre. Netflix a ajouté une clause de non-responsabilité à la description YouTube de sa nouvelle bande-annonce pour informer les téléspectateurs que l’émission est fictive.

“Inspirée d’événements réels, cette dramatisation fictive raconte l’histoire de la reine Elizabeth II et les événements politiques et personnels qui ont façonné son règne”, indique la description. La nouvelle saison est diffusée sur Netflix Canada à partir du 9 novembre.

REGARDER | La reine Elizabeth et la princesse Diana s’affrontent dans la saison 5 de La Couronne:

La lettre de Dench, qui était publié par le site d’information britannique The Times, qualifie la série de “cruellement injuste” et “dommageable” pour son traitement de la famille royale.

“Plus le drame se rapproche de notre époque, plus il semble disposé à brouiller librement les frontières entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier”, a écrit l’acteur de 87 ans.

L’ancien Premier ministre britannique qualifie la série de “fiction malveillante”

La lettre de Dench fait suite à une déclaration d’un ancien Premier ministre britannique, Sir John Major, qui a occupé ce poste de 1990 à 1997. Le politicien a publié une déclaration critiquant La Couronnequi dans la saison 5 mettra en vedette l’acteur Jonny Lee Miller jouant une version de Major.

Major a fait cette déclaration après la rumeur selon laquelle plusieurs intrigues comporteraient des conversations entre lui et le prince Charles de l’époque, y compris une scène dans laquelle les deux complotaient pour que la reine Elizabeth abdique du trône.

Jonny Lee Miller est représenté comme l’ancien Premier ministre britannique Sir John Major dans une nouvelle saison de The Crown. Le politicien a publié une déclaration critiquant l’émission après la rumeur selon laquelle plusieurs intrigues comporteraient des conversations entre lui et le prince Charles de l’époque. (Netflix)

“Sir John n’a pas coopéré – en aucune façon – avec La Couronne. Ils ne l’ont pas non plus approché pour vérifier les faits sur le matériel de script de cette série ou de toute autre série”, a déclaré un communiqué de son représentant.

Major n’est pas le premier Premier ministre à être représenté dans l’émission. Sir Winston Churchill a été joué par John Lithgow et Harold Wilson par Jason Watkins, dans leurs relations avec la famille royale.

Les intrigues présumées ne sont “rien d’autre qu’une fiction nuisible et malveillante” conçue pour créer “un impact dramatique entièrement faux”, a ajouté le représentant de Major.

En réponse, Netflix a publié une déclaration défendant l’intégrité de l’émission.

“La Couronne a toujours été présenté comme un drame basé sur des événements historiques. La cinquième série est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos pendant une décennie importante pour la famille royale – une décennie qui a été examinée et bien documentée par des journalistes, des biographes et des historiens », indique le communiqué.

Netflix a appels rejetés pour une clause de non-responsabilité dans le passé. En 2020, l’ancien ministre britannique de la Culture, Oliver Dowden, a exhorté le streamer à ajouter une clause de non-responsabilité à La Couronne avant sa quatrième saison.

“Nous avons toujours présenté The Crown comme un drame… En conséquence, nous n’avons pas l’intention – et ne voyons pas la nécessité – d’ajouter une clause de non-responsabilité”, lit-on dans un communiqué de Netflix.

Moments très médiatisés du passé de la famille royale

Alors que la chronologie de l’émission entre dans les années 1990, elle pourrait examiner les moments les plus médiatisés de l’histoire de la famille royale, y compris le divorce du prince Charles et de la princesse Diana, et la mort de la princesse Diana.

Elizabeth Debicki, qui jouera Diana, a déclaré dans une interview le 18 octobre que la série – et les tragédies qu’elle dépeint – sont soigneusement écrites et soigneusement pensées.

Dominic West et Elizabeth Debicki incarnent le prince Charles et la princesse Diana dans la saison 5 de The Crown. “La quantité de recherches, de soins, de conversations et de dialogues qui se produisent, du point de vue du spectateur, quelque chose que vous ne remarquerez probablement jamais, est tout simplement immense”, a déclaré Debicki dans une interview. (Keith Bernstein/Netflix)

“La quantité de recherches, de soins, de conversations et de dialogues qui se produisent, du point de vue du spectateur, quelque chose que vous ne remarquerez probablement jamais, est tout simplement immense”, a déclaré l’acteur.

Bien qu’elle ait reconnu la clause de non-responsabilité de la bande-annonce de Netflix, Dench a déclaré qu’elle craignait que les téléspectateurs acceptent la représentation des événements de l’émission comme un fait, en particulier ceux qui se connectent depuis l’étranger.

Dans sa lettre, elle a déclaré que le streamer devrait envisager d’ajouter une clause de non-responsabilité au début de chaque épisode, “pour le bien d’une famille et d’une nation si récemment endeuillées” et “comme une marque de respect envers un souverain qui a servi son peuple si consciencieusement”. depuis 70 ans.”

Cela préserverait la réputation du géant du streaming auprès de son public britannique, a-t-elle déclaré.