Une douleur immense pèsera sur nous pour toujours, mais le ciel a un ange brillant, dit la famille en deuil du bébé décédé dans une tragédie de Hol

LA famille de Brandon Thomas Byrne a raconté comment leur “douleur pèsera lourdement sur eux pour toujours” après la mort tragique de l’enfant.

Brandon, 21 mois, est décédé après avoir été heurté par une jeep près de Ballinagare dans le comté de Roscommon vendredi dernier.

Brandon Thomas Byrne est décédé à l’âge de 21 mois

La famille et les amis ont marché ce matin derrière la limousine transportant les restes de Brandon Crédit : Collins Photo Agency

Les restes de Brandon ont été retirés de l’église Saint-Philippe l’Apôtre, Mountview, Clonsilla après les funérailles Crédit : Collins Photo Agency

Chaque banc de l’église Saint-Philippe l’Apôtre, Mountview, Clonsilla était rempli ce matin de personnes en deuil dévastées voulant rendre hommage au jeune garçon.

Les personnes en deuil ont eu du mal à retenir leurs larmes lorsque l’oncle de Brandon a lu une déclaration de la mère dévastée du tot Louise Kehir et du père Andrew Byrne.

Le frère de Louise a déclaré: “Bonjour à tous et merci d’être ici à une occasion aussi tragique et d’apporter un si bon soutien à Louise et Andy et à nos familles.”

En lisant des mots réunis par Andrew et Louise, il a déclaré: “Notre magnifique et magnifique insecte câlin Brandon a laissé un énorme vide dans nos cœurs. Il est et était le petit garçon le plus heureux que vous puissiez rencontrer. Il vous regardait avec son de grands yeux bruns et un petit sourire effronté et vous lui donneriez n’importe quoi.

“Il donnait tellement d’amour à tous ceux qu’il rencontrait, c’était un petit garçon sociable, il aimait être dans le mélange. Il avait un grand appétit pour explorer et partir à l’aventure, que ce soit dans son jardin arrière ou dans tous les jardins arrières des voisins. .

“Ils l’ont accueilli … et rien n’a donné plus de joie à Brandon que de s’éclabousser dans l’eau ou de ramasser des pierres et de les mettre sur sa tondeuse à gazon et de les amener pour montrer maman et papa.

“Il adorait jouer à cache-cache avec son papa sur le lit, comme il l’a fait ce matin-là, ou s’asseoir pour un grand dîner de spaghettis ou ses haricots cuits au four bien-aimés Batchelors, tout en étant diverti par son papa faisant une araignée grimaçante incy .

“Brandon, tu étais si plein de vie et de zeste qui ont permis à maman et papa de continuer. Nous n’avons aucune explication quant à la raison pour laquelle tu nous as été enlevé. Nous sommes rassurés de savoir que tout ce que tu as toujours su était de l’amour pur et sans haine ni mal.

“Vous avez fait tellement de choses au cours de vos 21 mois ici avec nous, et même si nous espérions plus longtemps, vous êtes parti pour une nouvelle aventure et pouvez nous regarder et vous pouvez nous en parler lorsque nous nous reverrons alors que les trois mousquetaires. Je vous aime toujours, maman et papa.

L’oncle de Brandon a ajouté: “Je ne pense pas que vous trouverez des parents plus dévoués que Louise et Andy. Je suis si fier de Louise en tant que ma sœur, qui a un instinct maternel naturel, et de la voir avec Brandon … C’est était un vrai bonheur.

“Et pour voir Andy vraiment s’épanouir et devenir un père merveilleux, les deux ensemble lui ont donné une vie merveilleuse, merveilleuse.

“Dans sa courte vie, il était un voyageur, il était récemment à Lanzarote et avant cela, il faisait le tour de l’île de Clare.

“C’est le type de personnage que Brandon allait être, il allait être très à l’aise avec tout le monde. Il allait être chéri.

“Il allait apporter un peu de lumière dans votre journée quand vous en aviez besoin. Et c’est symbolisé par le nombre de membres de la famille qui le connaissaient si bien et si étroitement, amis et voisins.

“Je sais que ses grands-parents ressentent des difficultés particulières, de la douleur et du chagrin. Mon père James, Noelene et Fran, nous ressentons tous cette perte avec vous et nous savons à quel point vous l’aimiez, étant le seul petit-fils des deux côtés. Il n’a vraiment pas ‘ Je ne sais pas à quel point il l’avait !

LE CHALEUR DE LA FAMILLE

“Cette douleur est un symbole de cet amour et elle pèse très, très lourdement sur nous en ce moment et elle nous pèsera pour le reste de nos vies… mais il sera toujours avec nous dans nos cœurs, il’ Sera toujours chéri.

“Nous avons une photo pour chaque jour, chaque sourire et nous pourrons les revoir.

“Nous avons déjà vécu une tragédie et je sais que ma mère Margaret et ma femme Siobhan s’occuperont de lui.

“Il était un phare de lumière et de bonheur et d’amour et le ciel a reçu un ange vraiment brillant. Que Brandon repose en paix.”

Un petit cercueil blanc a été placé au centre de l’autel avec un grand bouquet rempli de tournesol sur le dessus.

Des hommages floraux de tournesol et des photos du jeune avaient été laissés sur les lieux de la collision à Ballinagare dimanche.

Deux bouquets de ballons colorés ont été placés de chaque côté du cercueil de Brandon et une petite table présentait des cadeaux représentant la vie du tout-petit.

Famille et amis Dave, Alison, Bridgie et Liv ont présenté la tondeuse à gazon de Brandon, son bol et son gobelet rouges, son camion jouet jaune et sa guitare.

HOMMAGE TOUCHANT

Le père John Owen s’est ensuite adressé aux funérailles et a rendu un hommage touchant au tragique Brandon.

Le père Owen a déclaré: “Au nom de la communauté paroissiale, je souhaite adresser nos condoléances à la mère et au père de Brandon, Louise et Andrew, ses grands-parents James et Noelene et Fran, ses oncles Richard et Mark, parents, amis et voisins. Nous apportons également dans nos prières sa regrettée grand-mère Margaret, sa tante Siobhan et son arrière-grand-mère Rose.

“La famille de Brandon a subi une grande perte et en tant que communauté, nous ressentons tous leur perte et nous les soutenons.

“Quand un enfant comme Brandon meurt, nous sommes enclins à parler de promesse plutôt que d’accomplissement. La chose la plus importante à propos de Brandon n’est pas ce qu’il aurait pu accomplir mais le fait qu’il l’a été. En fait, Brandon a accompli quelque chose. Il est parti vous tous une belle réserve de souvenirs à chérir.

“Le petit Brandon est mort parfumé d’innocence. Brandon était comme un arc-en-ciel, un arc-en-ciel qui s’est estompé et qui est maintenant rentré chez Dieu. Nous l’avons laissé partir, mais comme Dieu, il n’est jamais loin de nous.”

La messe de 10h a été suivie de l’inhumation au cimetière de Mulhuddart.

La déclaration de décès de Brandon disait: “Brandon, le plus beau petit fils léger et adorable de Louise Kehir et Andrew Byrne et petit-fils chéri de James, Noelene et Fran; Prédécédé par sa grand-mère Margaret et sa tante Siobhan.

“Très regretté par ses parents, ses grands-parents au cœur brisé, ses oncles Richard et Mark, ses parents, ses amis et ses voisins.”

L’oncle de Brandon a lu une déclaration des parents en deuil de l’enfant