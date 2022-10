Alors que le temps se refroidit dans l’hémisphère nord et que les gens se mélangent de plus en plus à l’intérieur, nous pouvons nous attendre à ce que les cas augmentent, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, aux journalistes lors d’un point de presse mercredi. Il n’y a pas que le Royaume-Uni – plusieurs pays d’Europe connaissent déjà une augmentation des cas de covid-19, des hospitalisations et des décès.

Une autre source d’inquiétude provient de la capacité du virus à évoluer. La variante omicron est toujours responsable de la grande majorité des cas dans le monde. Mais l’OMS surveille plus de 300 sous-variantes de l’omicron, qui sont toutes considérées comme “préoccupantes”. Comme l’a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique du covid-19 de l’OMS, lors du même briefing : “Nous continuerons à voir des vagues d’infection… parce que nous vivrons avec ce virus.”

Examen technique couvre le covid-19 depuis le début de la pandémie. Voici quelques pièces récentes des archives :

Le Covid-19 a frappé certains beaucoup plus durement que d’autres. Nous venons tout juste de commencer à examiner les disparités raciales de long covid comme le rapporte Elaine Shelly dans cette pièce.

comme le rapporte Elaine Shelly dans cette pièce. Et il y a encore un gros débat sur le long covid chez les enfants —avec des groupes à couteaux tirés sur l’impact, voire la définition, de la maladie, comme J’ai signalé plus tôt cette année.

—avec des groupes à couteaux tirés sur l’impact, voire la définition, de la maladie, comme J’ai signalé plus tôt cette année. En Chine, un pop-up covid sur votre téléphone qui vous oblige à passer un test PCR pourrait vous mettre en quarantaine pendant des jours sans raison apparente mon collègue Zeyi Yang rapports.

mon collègue Zeyi Yang rapports. Deux vaccins covid inhalés ont été récemment approuvés pour le covid-19 en Inde et en Chine, comme j’ai couvert le mois dernier …

ont été récemment approuvés pour le covid-19 en Inde et en Chine, comme j’ai couvert le mois dernier … … Mais la chasse est ouverte pour un vaccin universel contre le covid à base de nanoparticules, rapporte Adam Piore.

De partout sur le Web

Avez-vous déjà eu l’esprit vide? Les scintigraphies cérébrales montrent que notre cerveau peut entrer dans un état neuronal qui rend impossible l’accès à nos pensées. (PNAS)

Les médecins découvrent de nouveaux systèmes de groupes sanguins ultra-rares-et viennent de décrire un 44e. (Filaire)

Les tests antigéniques rapides pour le covid-19 ont ouvert la voie à d’autres kits de test à domicile— couvrant tout, de la grippe à la maladie rénale. (Néo.Life)

La pénurie américaine d’Adderall– prescrit pour le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et la narcolepsie – est mordant, les personnes concernées disant que leur vie a été « bouleversée ». (Vice)

Nous devenons de plus en plus myopes. La myopie touchera la moitié de la population mondiale d’ici 2050, en partie parce que nous passons plus de temps à lire à l’intérieur. (Avenir de la BBC)