LONDRES – Une dose unique du vaccin Covid-19 d’Oxford-AstraZeneca ou de Pfizer-BioNTech réduit considérablement le risque d’infection chez les adultes de tous âges, ont découvert des chercheurs britanniques.

Deux études publiées vendredi ont analysé plus de 1,6 million de prélèvements de nez et de gorge prélevés sur 373 402 personnes entre décembre et avril. Les données ont été collectées dans le cadre de l’enquête en cours sur les infections Covid-19, menée par l’Université d’Oxford, l’Office of National Statistics du Royaume-Uni et le Department for Health and Social Care du Royaume-Uni.

Les chercheurs ont découvert que 21 jours après une dose unique du vaccin Oxford-AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech, les nouvelles infections à Covid – à la fois symptomatiques et asymptomatiques – avaient chuté de 65%.

Les infections symptomatiques ont chuté de 74% trois semaines après une seule dose de l’un ou l’autre vaccin, tandis que les cas asymptomatiques ont diminué de 57%, selon les données.

Une deuxième dose de vaccin a réduit le taux d’infection global de 70%, les infections symptomatiques à Covid de 90% et les cas asymptomatiques du virus de 49%.

Les chercheurs ont comparé ces effets à l’immunité naturelle acquise en étant infecté par le virus.

Cependant, ils ont averti que le fait que les individus vaccinés puissent encore être infectés – même si ces infections étaient principalement asymptomatiques – signifiait que « la transmission ultérieure restait une possibilité ».

L’étude a révélé que les vaccins avaient un effet similaire chez les adultes de tous âges en ce qui concerne la réduction des taux d’infection, leur capacité à réduire les infections étant également similaire, que les participants aient ou non des problèmes de santé à long terme.

Qu’en est-il de la résistance aux anticorps?

Les scientifiques ont également examiné l’impact des vaccinations Covid sur les niveaux d’anticorps des participants.

Ils ont constaté que les adultes plus âgés – en particulier parmi ceux de plus de 60 ans – qui n’avaient jamais contracté Covid avaient une réponse immunitaire plus faible à une seule dose de vaccin que ceux qui avaient été infectés par le virus auparavant.

Les réponses des anticorps à deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech étaient élevées dans tous les groupes d’âge, selon les données, ce qui signifie que les adultes plus âgés ont pu atteindre des niveaux d’anticorps similaires à ceux qui avaient reçu une dose de vaccin après une infection précédente à Covid.

Trop peu de personnes avaient reçu deux doses du vaccin Oxford-AstraZeneca au Royaume-Uni pour que les chercheurs puissent évaluer son impact sur la réponse anticorps. Cependant, il a été noté que les réponses immunitaires à une première dose différaient entre le vaccin Oxford-AstraZeneca et le vaccin Pfizer-BioNTech.

Les niveaux d’anticorps ont augmenté plus lentement après une dose unique du vaccin Oxford-AstraZeneca que l’alternative Pfizer-BioNTech – cependant, les niveaux d’anticorps ont chuté plus rapidement après une dose de ce dernier, en particulier chez les personnes âgées, de sorte que les patients ont atteint des niveaux similaires d’anticorps contre ceux observés après une première injection du vaccin Oxford-AstraZeneca.

Bien que les réponses immunitaires diffèrent selon les groupes d’âge, les scientifiques ont souligné qu’aucun groupe ne répondait à l’un ou l’autre des vaccins. Cependant, un petit nombre de personnes – moins de 5% – avait une faible réponse immunitaire aux deux vaccins.

Important de recevoir une deuxième dose

Le vaccin Oxford-AstraZeneca a été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni, en Inde et dans plusieurs autres pays, mais il a fait face à des suspensions temporaires sur certains marchés en raison des craintes qu’il pourrait être lié à de rares caillots sanguins. Les responsables de la santé mondiale ont déclaré que les avantages de l’administration du vaccin continuent de l’emporter sur les risques.

L’OMS recommande un intervalle de huit à 12 semaines entre la première et la deuxième dose du vaccin Oxford-AstraZeneca.

Le vaccin Pfizer-BioNTech est également administré dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent de recevoir une deuxième dose du vaccin trois semaines après la première.

En février, le Royaume-Uni a lancé un essai pour déterminer si le mélange de doses des vaccins Oxford-AstraZeneca et Pfizer-BioNTech pouvait être efficace.

Sarah Walker, professeur de statistiques médicales et d’épidémiologie à l’Université d’Oxford et chercheuse en chef et responsable universitaire de l’enquête sur les infections Covid-19, a déclaré vendredi que les scientifiques ne savaient toujours pas quelle était la réponse des anticorps et pendant combien de temps, était nécessaire pour une protection à long terme contre Covid.

David Eyre, professeur agrégé au Big Data Institute de l’Université d’Oxford, a ajouté que les résultats publiés vendredi ont souligné l’importance de recevoir une deuxième dose de vaccin pour une protection accrue.