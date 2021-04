Une infirmière Cindy Mendez portant un masque de protection tient une seringue avec une dose du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à l’hôpital NYC Health + Hospitals Harlem dans le quartier de Manhattan à New York, New York, 25 février 2021.

«J’exhorte tout le monde à se faire vacciner dès qu’ils sont éligibles et à s’assurer que vous recevez votre deuxième dose pour une protection la plus forte possible», a-t-il ajouté.

« Cela renforce encore le fait que les vaccins sont le meilleur moyen de sortir de cette pandémie car ils vous protègent et ils peuvent vous empêcher d’infecter sans le savoir quelqu’un dans votre foyer. »

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a salué les conclusions de l’étude comme « une excellente nouvelle ». « Nous savons déjà que les vaccins sauvent des vies et cette étude est la plus complète des données réelles montrant qu’ils réduisent également la transmission de ce virus mortel. »

Cette protection s’ajoute au risque réduit pour une personne vaccinée de développer une infection symptomatique en premier lieu, qui est d’environ 60% à 65% – quatre semaines après une dose de l’un ou l’autre vaccin, a noté PHE. Avoir les deux doses d’un vaccin contre le coronavirus (le délai entre les doses peut aller jusqu’à 12 semaines au Royaume-Uni) confère un niveau de protection encore plus élevé contre l’infection Covid.

Les personnes qui sont infectées par le coronavirus trois semaines après avoir reçu une dose unique du vaccin Pfizer-BioNTech ou AstraZeneca-Université d’Oxford étaient entre 38% et 49% moins susceptibles de transmettre le virus à leurs contacts familiaux que celles qui n’étaient pas vaccinées. , a révélé l’étude PHE.

Les vaccins Pfizer-BioNTech et AstraZeneca sont largement déployés au Royaume-Uni, le vaccin Moderna étant également désormais ajouté au programme de vaccination.

Le déploiement du vaccin a été un succès remarquable en Grande-Bretagne et une lueur d’espoir après la destruction de la pandémie, qui a causé plus de 127 000 décès à ce jour dans le pays.

Le Royaume-Uni a vu des cas, des hospitalisations et des décès chuter de façon spectaculaire depuis le début de son déploiement en décembre, parallèlement à des mesures de verrouillage strictes. À ce jour, près de 34 millions d’adultes britanniques ont reçu une première dose d’un vaccin et plus de 13 millions ont reçu deux doses, les données du gouvernement montrent.

L’étude PHE a noté que les ménages sont des zones à haut risque de transmission et fournissent des preuves précoces de l’impact des vaccins sur la prévention de la transmission. Des résultats similaires pourraient être attendus dans d’autres contextes présentant des risques de transmission similaires, tels que les logements partagés et les prisons, a-t-il noté.

L’étude, qui est une pré-impression qui n’a pas encore été examinée par des pairs, a inclus plus de 57000 contacts de 24000 ménages dans lesquels il y avait un cas de coronavirus confirmé en laboratoire qui avait reçu une vaccination, contre près d’un million de contacts de cas non vaccinés. .

En liant les données de cas et de contact avec les ménages au statut vaccinal, l’étude a comparé la probabilité de transmission d’un cas vacciné à un cas non vacciné.

PHE entreprend également des études distinctes sur l’effet de la vaccination sur la transmission dans la population au sens large.