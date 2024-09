Une dose unique de vaccin contre la variole MVA-BN présente une efficacité modérée contre l’infection par la variole MVA-BN

Crédit image : MargJohnsonVA | stock.adobe.com

De nouvelles recherches démontrent qu’une dose du vaccin contre la variole Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN; Bavarian Nordic) est modérément efficace pour prévenir l’infection par mpox.1,2 L’étude a été publiée dans Le BMJ et les auteurs sont optimistes que cette découverte puisse contribuer à l’accessibilité et à la distribution des vaccins, étant donné que le mpox a été déclaré urgence de santé publique mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – pour la deuxième fois en 3 ans – en août 2024.3

Au moment de l’annonce de l’OMS, 2 vaccins mpox, LC16 (KM Biologics) et Jynneos (Bavarian Nordic), étaient approuvés au Congo dans le cadre d’une liste d’utilisation d’urgence ; cependant, aucun plan de vaccination n’a été établi à l’heure actuelle. Il n’existe qu’une petite fraction des vaccins disponibles (15 000 doses de Jynneos ont été données), mais ce n’est pas suffisant pour les 10 millions de doses nécessaires pour contrôler suffisamment l’épidémie. De plus, depuis août 2022, ces vaccins ne sont pas disponibles en pharmacie, ce qui souligne la nécessité de ressources supplémentaires.3

Pour cette étude, les enquêteurs ont recruté 9 803 hommes âgés de 18 ans et plus ayant déjà subi un test de dépistage de la syphilis et présentant une infection bactérienne sexuellement transmissible (IST) confirmée en laboratoire au cours de l’année précédente, ou ayant rempli une ordonnance pour une pré-exposition au VIH. prophylaxie au cours de l’année précédente. Les participants ont reçu une dose unique de MVA-BN, et le résultat d’intérêt était une infection par mpox confirmée par réaction en chaîne par polymérase, sur la base de la date de prélèvement de l’échantillon. Les individus ont été classés comme « vaccinés » plus de 14 jours après l’administration. De plus, les enquêteurs ont noté qu’il était impossible d’estimer l’efficacité d’une deuxième dose, car peu d’entre eux avaient reçu plus d’une dose.2

Chaque jour entre le 12 juin 2022 et le 27 octobre 2022, les participants qui n’avaient pas été vaccinés 15 jours auparavant ont été appariés avec des hommes non vaccinés par âge, région géographique, diagnostic de VIH antérieur, nombre de diagnostics d’IST bactérienne au cours des 3 dernières années, et réception de tout vaccin non-MVA-BN au cours de l’année précédente. De plus, la majorité des patients inscrits provenaient de Toronto, au Canada.2

Selon les résultats, sur un total de 9 803 hommes inscrits, 272 avaient reçu un diagnostic de mpox au cours de la période de l’étude. Parmi cette sous-population, 15 ont été hospitalisées à cause du mpox. À un suivi médian de 85 jours (IQR : 32-110 jours) après la première dose parmi les individus vaccinés et de 86 (IQR : 31-111) jours parmi les individus non vaccinés, il y a eu un total de 71 infections. Parmi eux, 21 appartenaient au groupe vacciné (0,09/1 000 jours-personnes, intervalle de confiance à 95 % [CI] 0,05-0,13) et les 50 autres dans le groupe non vacciné (0,20/1 000 jours-personnes, 0,15-0,27) au cours de la période d’étude de 153 jours. De plus, le rapport de risque d’infection dans le groupe vacciné par rapport au groupe non vacciné était de 0,42 (IC à 95 % 0,25-0,69), l’efficacité estimée du vaccin pour 1 dose de MVA-BN contre l’infection par mpox étant d’environ 58 % (IC à 95 % 31). %-75%).2

Les résultats de l’étude indiquent qu’une dose unique de vaccin MVA-BN a une efficacité modérée dans la prévention de l’infection par mpox. Les enquêteurs ont déclaré que pour confirmer cette association, ils ont découvert que MVA-BN n’était pas corrélé à un taux réduit d’infection par mpox au cours des 14 premiers jours suivant la vaccination et avant de développer une réponse anticorps adéquate. Ils ont également observé qu’aucune protection n’était observée contre les IST, ce qui, selon eux, n’était « pas attendu ».2

« Nos résultats renforcent les preuves selon lesquelles le MVA-BN est efficace pour prévenir l’infection par le mpox et devrait être rendu disponible et accessible aux communautés à risque », ont déclaré les auteurs de l’étude.1

