Une dose unique de la série de vaccins Mpox semble offrir une protection partielle

Une dose du vaccin mpox modifié Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN; Jynneos) s’est avérée modérément efficace pour prévenir les infections au mpox, selon un essai canadien observationnel à cible émulée.

Parmi les 3 204 hommes ayant reçu une première dose du vaccin MVA-BN, 21 ont reçu un diagnostic de mpox confirmé en laboratoire contre 50 sur 3 204 qui n’étaient pas vaccinés (HR 0,42, IC à 95 % 0,25-0,69) au cours de la période d’étude de 153 jours, pour une efficacité estimée du vaccin à dose unique de 58 %, ont rapporté Sharmistha Mishra, MD, PhD, MSc, de l’Université de Toronto, et ses collègues de BMJ.

Cela s’est traduit par 0,09 infection pour 1 000 jours-personnes (IC à 95 % 0,05-0,13) dans le groupe vacciné et 0,2 infection pour 1 000 jours-personnes (IC à 95 % 0,15-0,27) dans le groupe non vacciné au cours de l’étude.

« Nous n’avons pas été surpris par nos résultats, car des études observationnelles antérieures ont rapporté une efficacité d’une dose unique de MVA-BN contre l’infection à mpox de 36 à 86 % », a déclaré le co-auteur de l’étude Jeff Kwong, MD, MSC, également de l’Université de Toronto. MedPage aujourd’hui.

« Cette étude renforce l’intérêt de la vaccination contre le mpox avec MVA-BN et réaffirme qu’une dose unique offre au moins une protection modérée aux communautés vulnérables au mpox », a déclaré le Dr Aniruddha Hazra, expert en maladies infectieuses à Howard Brown Health à Chicago. MedPage aujourd’hui.

L’étude visait également à réduire les biais et les variables de confusion observés dans les études observationnelles précédentes, a noté Hazra. Cependant, « leurs résultats finaux ne sont pas très surprenants », a-t-il déclaré. « Leur efficacité vaccinale calculée correspond en grande partie à ce que nous nous attendons actuellement à voir avec une dose unique de MVA-BN. »

Au Canada et aux États-Unis, le vaccin MVA-BN est recommandé sous forme de vaccin à deux doses administrées à 28 jours d’intervalle. Cependant, lors de la première épidémie de MPOX en 2022, le vaccin a été administré en une seule dose ou à l’aide d’un quantité réduite de vaccin en raison des inquiétudes concernant l’approvisionnement limité en vaccins.

En août, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré sa deuxième urgence mondiale en réponse à la montée rapide du variant mpox clade I en Afrique et à l’augmentation du nombre de cas chez les enfants.

Les infections au virus Mpox au Canada et dans le monde entier augmentent à nouveau en 2024, ont écrit Mishra et ses collègues, la plupart des diagnostics étant posés chez des personnes qui n’ont pas encore été vaccinées ou qui n’ont reçu qu’une seule dose de vaccin.

« Étant donné l’efficacité modérée d’une dose unique, il pourrait être important d’obtenir une couverture élevée avec un cycle complet pour prévenir et gérer la transmission en cours à l’échelle mondiale et empêcher une résurgence importante », ont-ils commenté.

« Il est important de conseiller à ceux qui risquent d’être infectés par le mpox – ce qui inclut actuellement les hommes gays/bisexuels/autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les travailleurs du sexe – de recevoir le MVA-BN dès que possible afin d’avoir une certaine protection contre l’infection par le mpox », a ajouté Kwong, en particulier dans le contexte actuel d’urgence de santé publique mondiale.

Aux États-Unis, un autre vaccin mpox, ACAM2000, a récemment été approuvé ; il s’agit d’un vaccin à dose unique.

Les auteurs de l’étude ont souligné que des essais cliniques randomisés sur la vaccination contre le mpox n’ont pas encore été menés.

Mishra et deux collègues ont expliqué dans un article d’accompagnement Étant donné que les essais cliniques étaient irréalisables – et parfois contraires à l’éthique – face à une urgence sanitaire mondiale, les chercheurs se sont appuyés sur des études observationnelles pour estimer l’efficacité du vaccin Mpox.

Bien qu’il s’agisse également d’une étude observationnelle, les chercheurs ont utilisé une conception d’émulation d’essais ciblés, ce qui signifie qu’elle incorporait des caractéristiques d’essais randomisés. Ils ont également effectué des analyses de sensibilité pour déterminer les facteurs de confusion résiduels.

La capacité d’un vaccin à prévenir une infection confirmée en laboratoire n’est qu’un paramètre de son efficacité, ont-ils souligné. Par exemple, cette étude n’a pas évalué dans quelle mesure le vaccin MVA-BN réduisait l’infection symptomatique ou la gravité de l’infection, ni s’il induisait une immunité collective.

Malgré tout, « nos résultats suggèrent que le programme régional de vaccination MVA-BN pourrait avoir contribué au ralentissement de la transmission du mpox dans la région en 2022 », ont-ils déclaré.

L’étude, menée pendant la première vague de vaccination contre le mpox au Canada, de mai 2022 à octobre 2022, a comparé les données des hommes ayant reçu le vaccin avec celles des témoins non vaccinés en fonction de l’âge, de la région géographique, du diagnostic antérieur du VIH, des diagnostics d’infections sexuellement transmissibles bactériennes (IST) au cours des trois dernières années et de la réception de vaccins non MVA-BN au cours de l’année précédente. L’âge médian des participants appariés était de 35 ans, 66 % étaient des résidents de Toronto et environ 22 % avaient déjà reçu un diagnostic de VIH.

Pour confirmer la spécificité de l’association entre la vaccination et la réduction des taux d’infection, les chercheurs ont effectué des analyses de sensibilité et ont découvert que la vaccination n’était pas associée à une réduction du taux d’infection par le mpox au cours des 14 premiers jours suivant la vaccination (avant la réponse anticorps attendue) ni aux diagnostics d’IST bactérienne, qui ne seraient pas affectés par le vaccin.

Seuls quelques participants à l’étude avaient reçu une deuxième dose (13,7 %) à la fin de la période d’étude, de sorte que les chercheurs n’ont pas été en mesure d’évaluer l’efficacité de la série de deux doses.

Les auteurs ont reconnu plusieurs limites à leur étude. La cohorte finale comprenait 10 % ou moins des premières doses du vaccin MVA-BN et des diagnostics de mpox en Ontario pendant la période d’étude, ce qui a entraîné une diminution de la taille des échantillons. Certaines informations sur les patients, comme la vaccination antérieure contre la variole ou les expositions sexuelles, n’étaient pas disponibles. De plus, la population étudiée peut avoir omis des hommes à risque ayant un accès limité aux soins de santé, ce qui a entraîné un biais de sélection. Enfin, l’étude n’a porté que sur les infections confirmées en laboratoire, ce qui a pu omettre des cas supplémentaires, ce qui a conduit à une surestimation de l’efficacité du vaccin.

