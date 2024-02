Une dose quotidienne d’or peut inverser les symptômes de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques

L’espoir pourrait être en vue pour les millions d’Américains qui souffrent de sclérose en plaques et de la maladie de Parkinson après que les essais cliniques réussis de phase deux aient laissé les chercheurs “prudemment optimistes”.

Le traitement, testé par des chercheurs du Southwestern Medical Center de l’Université du Texas, provient d’une source improbable : des nanocristaux d’or en suspension.

La sclérose en plaques (SEP) et la maladie de Parkinson sont des maladies neurodégénératives qui affectent le cerveau et la moelle épinière. On estime qu’entre 1,5 et 2 millions d’Américains vivent avec ces maladies, et que beaucoup d’autres ne sont pas diagnostiquées.

Bien que les symptômes puissent varier d’une personne à l’autre, les patients atteints de SEP et de Parkinson peuvent tous deux éprouver des problèmes de mouvement. Mais alors que la SEP survient lorsque le système immunitaire attaque l’isolation autour de nos cellules nerveuses, la maladie de Parkinson est causée par une perte de cellules productrices de dopamine dans une partie du cerveau appelée substance noire, qui aide à contrôler les mouvements.

Les nanocristaux d’or en suspension dans un tampon d’eau représentent un nouvel agent thérapeutique développé par Clene Nanomedicine pour les maladies neurodégénératives.

Random 42/Clene Nanomédecine



À mesure que nous vieillissons, la capacité de notre cerveau à produire de l’énergie diminue régulièrement. Toutefois, ce déclin est accéléré par des maladies comme la SEP et la maladie de Parkinson. Mais, sur la base de cette relation, arrêter ou inverser ce déficit énergétique pourrait conduire à un déclin plus lent, voire à une guérison partielle chez les patients atteints de maladies neurodégénératives. Et il a été démontré que les nanocristaux d’or sont une intervention qui modifie positivement l’équilibre énergétique du cerveau.

Pour explorer cette possibilité, le professeur de neurologie Peter Sguigna et son équipe se sont associés à la société Clene Nanomedicine, qui développe ces nanocristaux d’or en un agent thérapeutique administré par voie orale pour les maladies neurodégénératives.

Dans leur étude, publiée dans le Journal de nanobiotechnologie et financée par Clene Nanomedicine, l’équipe a recruté 11 patients atteints de SEP récurrente et 13 atteints de la maladie de Parkinson pour deux essais cliniques de phase deux. Les participants ont d’abord été scannés avec un appareil IRM pour établir leurs niveaux de base de métabolites énergétiques clés dans leur cerveau. En d’autres termes, des molécules qui peuvent être utilisées comme indicateur pour déterminer les niveaux de production d’énergie dans le cerveau.

Pendant les 12 semaines suivantes, les participants ont reçu une dose quotidienne de nanocristaux d’or avant de subir un deuxième scanner cérébral. Parmi les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les participants ont constaté une augmentation moyenne de 10,4 pour cent des marqueurs essentiels du métabolisme énergétique par rapport à leurs niveaux de base. Les patients ont également signalé une amélioration de leur fonction motrice, ce qui suggère que l’intervention pourrait soulager certains des symptômes fonctionnels de la maladie.

Aucun effet secondaire indésirable n’a été signalé par aucun des patients.

“Nous sommes prudemment optimistes quant à notre capacité à prévenir ou même à inverser certains handicaps neurologiques grâce à cette stratégie”, a déclaré Sguigna dans un communiqué.

L’équipe espère voir des résultats similaires chez les participants à l’essai atteints de SEP.

