Une dose quotidienne de vitamine D est plus puissante que vous ne le pensez. Voici ce qu’il faut savoir

Ce n’est pas une surprise que suppléments ont gagné en popularité ces dernières années. Si se sentir mieux et vivre plus longtemps peut être atteint en prenant simplement une pilule, pourquoi ne sauterions-nous pas tous sur l’occasion ?

Entrez la vitamine D, un nutriment clé qui non seulement soutient une fonction immunitaire saine, mais renforce également nos os, notre cerveau et plus encore. Avant de commencer à prendre des suppléments de vitamine D, vous devez savoir à quoi vous attendre et les risques potentiels.

Qu’est-ce que la vitamine D ?

Votre corps a besoin de vitamine D pour un certain nombre de ses processus critiques, de la construction d’os sains à la régulation de certaines fonctions cellulaires. Cela affecte votre cerveau, votre peau, votre fonction musculaire et plus encore.

En ce qui concerne la santé des os, la vitamine D joue un rôle important car il maintient l’équilibre du calcium et du phosphore en favorisant l’absorption. La vitamine D est généralement ajoutée au lait pour augmenter l’absorption du calcium, qui se produit par l’intestin grêle.

La vitamine D se présente sous deux formes principales : D2 (ergocalciférol) et D3 (cholécalciférol). Ils fonctionnent assez similaire dans votre corps, bien que le D3 soit plus biodisponible et, par conséquent, plus efficace pour élever et maintenir des niveaux adéquats de vitamine D dans le sang.

Bonnes nouvelles: Votre corps a en fait la capacité de fabriquer lui-même de la vitamine D lorsqu’un produit chimique présent dans votre peau est directement exposé à la lumière du soleil. Mauvaise nouvelle : la plupart des gens ne peuvent pas fabriquer autant de vitamine D que leur corps en a besoin. Cela devient particulièrement vrai avec une exposition au soleil limitée pendant les mois d’hiver lorsque les jours raccourcissent et que vous passez moins de temps à l’extérieur. Les autres personnes à risque plus élevé de développer une carence en vitamine D sont celles qui ont la peau foncée, des troubles de malabsorption des graisses, une maladie intestinale inflammatoire ou qui sont âgées.

Sans suffisamment de cette vitamine, vous êtes plus sujet aux fractures de stress. Certaines personnes souffrent également de fatigue, de courbatures et de douleurs liées à une carence en vitamine D.

Si vous pensez avoir ce déficit, demandez à votre médecin de prescrire une analyse de sang. Ils peuvent vous aider à déterminer si vous manquez de cette vitamine et, si c’est le cas, la meilleure façon d’augmenter vos niveaux. Certaines personnes tirent profit de l’ajout d’aliments et de boissons riches en vitamine D à leur alimentation, tandis que d’autres ont besoin de suppléments de vitamine D.

Getty Images/ASMR/E+

Ajouter de la vitamine D à votre alimentation

Si vous voulez un moyen sûr et sans risque d’obtenir plus de ce nutriment dans votre corps, faites le plein d’aliments riches en vitamine D. Certaines sources naturelles incluent :

Thon

Truite

Saumon

Sardines

hareng

Maquereau

Jaune d’œuf

Champignons

Crevette

Fromage

Foie de boeuf

Vous pouvez également trouver des aliments et des boissons enrichis avec cette vitamine. N’oubliez pas que votre corps ne peut pas absorber le calcium sans lui. En conséquence, vous le trouverez souvent dans le lait et le yogourt. Vérifiez l’emballage. Il devrait spécifiquement dire quelque chose comme « enrichi en vitamine D ».

Vous pouvez également trouver des céréales enrichies en D, des flocons d’avoine et du jus d’orange. En d’autres termes, les fabricants de produits alimentaires ont apparemment décidé qu’une bonne dose de vitamine D est une excellente façon de commencer la journée. De plus, ces aliments sont enrichis car ils sont abordables et accessibles à la plupart des gens.

Vous pouvez également obtenir de la vitamine D à partir de la lumière du soleil. Cependant, la crème solaire bloque ce processus corporel. Pour vous protéger du cancer de la peau tout en augmentant votre production de vitamine D, vous pourriez envisager de passer un temps limité à l’extérieur (comme 15 minutes) sans crème solaire chaque jour.

Si vous faites une analyse de sang et constatez que votre apport en vitamine est faible, vous pouvez essayer de passer à un régime riche en D et de prendre un peu de soleil. Si un autre test révèle que vous êtes toujours faible, il est probablement temps de commencer à explorer les nombreux avantages des suppléments de vitamine D.

udra/iStock/Getty Images

Bienfaits de la vitamine D

Que vous combiniez nourriture et lumière du soleil ou que vous ajoutiez des suppléments de vitamine D à votre alimentation, un apport suffisant de ce nutriment fait une grande différence pour votre corps. Plus précisément, une quantité suffisante de vitamine D peut fournir :

Des os plus solides

Des études montrent que la vitamine D joue un rôle essentiel dans l’absorption du calcium par votre corps. Et comme vous le savez probablement déjà, le calcium signifie des os solides et sains. C’est pourquoi les médecins prescrivent souvent des suppléments de vitamine D aux enfants atteints de rachitisme et les personnes atteintes de troubles osseux héréditaires.

Puisque nous avons tous des os, il vaut la peine de vérifier que vous en avez assez. Une quantité suffisante de vitamine D peut aider à prévenir et gérer l’ostéoporose.

Réduction du risque de maladie cardiaque et de diabète

Partout au pays, les maladies cardiaques sont principale cause de décès. Bien que de nombreux facteurs entrent en jeu ici, des études ont établi un lien entre de faibles niveaux de vitamine D et :

Cardiopathie

Accident vasculaire cérébral

Hypertension

Diabète de type 2

Si vous cherchez un moyen de vous défendre contre certains des problèmes de santé les plus courants dans le pays, il est peut-être temps de considérer ces principaux avantages des suppléments de vitamine D.

Un système immunitaire plus fort

Alors que de faibles niveaux de vitamine D peuvent vous rendre plus susceptibles de tomber malades, l’inverse est également vrai. Cette vitamine agit pour activer vos cellules T, qui aident votre corps à combattre les infections. Cela signifie que les avantages des suppléments de vitamine D incluent une probabilité réduite de tomber malade, ainsi que le potentiel de réduire votre risque pour les affections dérégulées du système immunitaire telles que la polyarthrite rhumatoïde, l’asthme et le diabète.

Une humeur plus équilibrée

Lien études manque de vitamine D et dépression. De plus, même si vous ne vivez pas avec un trouble dépressif majeur, de faibles niveaux de vitamine D peuvent contribuer à des symptômes dépressifs tels que la mauvaise humeur et l’apathie.

Déclin cognitif réduit

En parlant de votre cerveau, la vitamine D pourrait aider. Études semblent démontrer une corrélation entre une carence en vitamine D et une diminution des fonctions cognitives. Au-delà de ça, premières recherches suggère que de faibles niveaux de vitamine D peuvent contribuer au déclin cognitif avec l’âge.

En bref, ces suppléments de vitamine D peuvent vous aider à rester en forme maintenant et au fil des ans.

Inconvénients des suppléments de vitamine D

Cela dit, vous pouvez certainement avoir trop de bonnes choses en ce qui concerne les suppléments de vitamine D.

Alors que les experts recommandent environ 600 unités internationales de vitamine D par jour pour la plupart des adultes, prendre 4 000 UI par jour ou plus est considéré comme dangereux, en particulier pour ceux qui complètent sans carence connue en vitamines. Ces fortes doses, surtout sur une plus longue période, sont liées à :

Hypercalcémie

Prendre trop de vitamine D peut entraîner hypercalcémie, ce qui signifie que vous avez trop de calcium dans le sang. Cela peut provoquer des calculs rénaux et contribuer au durcissement de vos vaisseaux sanguins, de vos poumons et de votre cœur.

Nausée et vomissements

Un excès de suppléments de vitamine D peut perturber votre estomac, entraînant des nausées et des vomissements. En fait, si vous avez récemment commencé à prendre ces suppléments et que vous vous sentez mal à l’aise, cela pourrait être un signe que vous en faites trop.

Déshydratation

Prendre des niveaux extrêmement élevés de vitamine D peut entraîner une toxicité. L’un des principaux symptômes de la toxicité de la vitamine D est déshydratation intense.

Confusion

Bien que certains des plus grands avantages des suppléments de vitamine D se concentrent sur votre cerveau, une trop grande quantité peut provoquer l’effet inverse. Les personnes qui prennent une quantité excessive signalent souvent désorientation et confusion.

Photothèque scientifique/Getty Images

Faut-il prendre des suppléments de vitamine D ?

Avant de commencer à prendre des suppléments de vitamine D, faites faire un test sanguin à votre médecin. Ils peuvent vous dire si vous avez une carence en vitamine D. Et même si c’est le cas, ajuster votre alimentation et passer un peu de temps à l’extérieur chaque jour sans crème solaire peut suffire à faire pencher la balance. Ces options éliminent le risque de toxicité de la vitamine D.

Si vous manquez toujours de ce nutriment clé après avoir mangé plus d’aliments riches en D et pris du soleil, les suppléments peuvent vous aider. Votre corps a besoin de vitamine D pour garder vos os solides, renforcer votre réponse immunitaire et soutenir la santé de votre cœur et de votre cerveau. Assurez-vous simplement de garder un œil sur vos niveaux de consommation. Environ 600 à 800 UI par jour devraient suffire, sauf indication contraire de votre médecin.