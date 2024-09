Une dose de vaccin contre la variole offre toujours une bonne protection contre la variole

Il existe peu de recherches de bonne qualité sur l’efficacité des vaccins contre la variole contre la MPOX Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images

Recevoir une seule dose d’un type de vaccin contre la variole semble réduire le risque d’attraper la variole d’environ 60 %, bien que cela puisse varier en fonction de la variante du virus.

Les cas de variole du singe (MPOX), autrefois connue sous le nom de variole du singe, sont en augmentation en République démocratique du Congo, en raison d’une variante appelée clade Ib. Les vaccins utilisés pour se protéger contre la MPOX ont été initialement développés pour la variole, et bien que les deux virus soient apparentés, leur efficacité contre la MPOX en particulier n’est pas claire.

Pour en savoir plus, Sharmistha Mishra La chercheuse à l’Institut des sciences cliniques évaluatives de Toronto, au Canada, et ses collègues se sont concentrés sur un vaccin appelé MVA-BN, également connu sous les noms de JYNNEOS, Imvanex et Imvamune. Il s’agissait du vaccin antivariolique le plus utilisé dans les pays occidentaux lors de l’épidémie de variole de 2022, causée par le variant de clade IIb.

Les recherches suggèrent que l’efficacité du MVA-BN pour le traitement de la MPOX varie énormément, de 36 à 86 %. Cette fourchette pourrait être due au fait que les études sont observationnelles et comparent les résultats de personnes d’âges, de lieux et d’états de santé différents.

Des essais contrôlés randomisés sont en cours parmi les hommes homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, qui représentaient la majorité des infections dans les pays occidentaux lors de l’épidémie de 2022.

Entre-temps, l’équipe de Mishra a tenté de reproduire un essai contrôlé randomisé en tirant parti des données médicales existantes. Les chercheurs ont examiné plus de 6 000 hommes au Canada qui étaient considérés comme présentant un risque élevé d’infection en 2022. Environ la moitié d’entre eux ont reçu une dose de MVA-BN, tandis que les autres n’avaient reçu aucun vaccin contre la mpox. Les hommes des deux groupes ont été appariés en fonction de facteurs tels que l’âge et le lieu de résidence, explique Mishra.

Le schéma officiel du MVA-BN prévoit deux doses administrées à au moins 28 jours d’intervalle, mais le gouvernement canadien a initialement opté pour un protocole de vaccin unique afin de répartir les doses sur le plus grand nombre possible de personnes à risque, explique Mishra.

Au cours d’une période de suivi d’environ 80 jours, 50 hommes du groupe non vacciné ont reçu un diagnostic de mpox, contre 21 dans le groupe vacciné, ce qui suggère que le MVA-BN a réduit le risque de 58 %.

Il s’agit d’un bon niveau de protection pour une dose unique, selon Adam Hacker à la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies à Londres et Corine Geurts van Kessel au MC Erasmus aux Pays-Bas. « Scientifiquement, nous savons que deux doses auraient une efficacité plus élevée », explique Hacker.

Geurts van Kessel affirme que l’approche de l’équipe était un bon moyen d’imiter un essai contrôlé randomisé, mais nous ne savons pas si certains des hommes d’une cinquantaine d’années ou plus avaient été vaccinés contre la variole lorsqu’elle représentait une menace, ce qui aurait pu affecter leur réponse immunitaire au MVA-BN en 2022.

Étudier la manière dont le vaccin pourrait affecter la gravité de la maladie une fois infecté par le mpox nous aiderait également à évaluer son efficacité globale, dit-elle.

Nous ne savons pas non plus dans quelle mesure ce variant est efficace contre la clade Ib en particulier, explique Geurts van Kessel. Mais elle et Hacker s’attendent à ce que le MVA-BN soit au moins aussi efficace contre cette variante que contre la clade IIb, qui continue de circuler en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.