Une doctorante saoudienne écope de 34 ans de prison pour des tweets

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Un tribunal saoudien a condamné un doctorant à 34 ans de prison pour avoir répandu des «rumeurs» et retweeté des dissidents, selon des documents judiciaires obtenus jeudi, une décision qui a suscité une condamnation mondiale croissante. Les militants et les avocats considèrent que la condamnation de Salma al-Shehab, mère de deux enfants et chercheuse à l’université de Leeds en Grande-Bretagne, est choquante même selon les normes de justice saoudiennes.

Jusqu’à présent non reconnue par le royaume, la décision intervient au milieu de la répression de la dissidence par le prince héritier Mohammed ben Salmane, alors même que son règne accordait aux femmes le droit de conduire et d’autres nouvelles libertés dans la nation islamique ultraconservatrice.

Al-Shehab a été détenue pendant des vacances en famille en janvier 2021 quelques jours seulement avant son intention de retourner au Royaume-Uni, selon Freedom Initiative, un groupe de défense des droits humains basé à Washington.

Al-Shehab a déclaré aux juges qu’elle avait été emprisonnée pendant plus de 285 jours avant même que son affaire ne soit renvoyée devant un tribunal, selon les documents juridiques obtenus par l’Associated Press.

La Freedom Initiative décrit al-Shehab comme un membre de la minorité musulmane chiite d’Arabie saoudite, qui se plaint depuis longtemps de discrimination systématique dans le royaume sunnite.

“L’Arabie saoudite s’est vantée au monde d’améliorer les droits des femmes et de créer une réforme juridique, mais il ne fait aucun doute, avec cette phrase odieuse, que la situation ne fait qu’empirer”, a déclaré Bethany al-Haidari, chargée de dossier saoudien du groupe.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le prince Mohammed a accéléré ses efforts pour diversifier l’économie du royaume loin du pétrole avec des projets touristiques massifs – plus récemment, il prévoit de créer les bâtiments les plus longs du monde qui s’étendraient sur plus de 100 miles dans le désert. Mais il a également été critiqué pour ses arrestations de ceux qui ne se conforment pas, notamment des dissidents et des militants, mais aussi des princes et des hommes d’affaires.

Les juges ont accusé al-Shehab de « perturber l’ordre public » et de « déstabiliser le tissu social » – des allégations découlant uniquement de son activité sur les réseaux sociaux, selon un acte d’accusation officiel. Ils ont allégué qu’al-Shehab avait suivi et retweeté des comptes dissidents sur Twitter et « transmis de fausses rumeurs ».

Un tribunal spécial pour le terrorisme et les crimes contre la sécurité nationale a prononcé une peine inhabituellement sévère de 34 ans, suivie d’une interdiction de voyager de 34 ans. La décision est intervenue plus tôt ce mois-ci alors qu’al-Shehab a fait appel de sa peine initiale de six ans.

“La peine de prison (de six ans) infligée à l’accusée était mineure compte tenu de ses crimes”, a déclaré un procureur de la République à la cour d’appel. “J’appelle à modifier la peine à la lumière de son soutien à ceux qui tentent de semer le désordre et de déstabiliser la société, comme le montrent ses comptes de suivi et de retweet (Twitter).”

Le gouvernement saoudien à Riyad, ainsi que ses ambassades à Washington et à Londres, n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

L’Université de Leeds a confirmé qu’al-Shehab était dans sa dernière année d’études doctorales à la faculté de médecine.

“Nous sommes profondément inquiets d’apprendre ce développement récent dans le cas de Salma et nous cherchons des conseils pour savoir si nous pouvons faire quelque chose pour la soutenir”, a déclaré l’université.

La condamnation d’Al-Shehab a également attiré l’attention de Washington, où le département d’État a déclaré mercredi qu’il “étudiait l’affaire”.

“Exercer la liberté d’expression pour défendre les droits des femmes ne devrait pas être criminalisé, cela ne devrait jamais être criminalisé”, a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden s’est rendu dans le royaume riche en pétrole et a eu des entretiens avec le prince Mohammed au cours desquels il a déclaré avoir soulevé des préoccupations en matière de droits de l’homme. Leur rencontre – et leur coup de poing très critiqué – a marqué un revirement brutal par rapport au vœu antérieur de Biden de faire du royaume un « paria » après le meurtre en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Lors de son appel, al-Shehab a déclaré que le jugement sévère équivalait à “la destruction de moi, de ma famille, de mon avenir et de l’avenir de mes enfants”. Elle a deux jeunes garçons de 4 et 6 ans.

Elle a déclaré aux juges qu’elle n’avait aucune idée que le simple fait de retweeter des messages “par curiosité et pour observer le point de vue des autres”, à partir d’un compte personnel ne comptant pas plus de 2 000 abonnés, constituait du terrorisme.