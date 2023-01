Une DJ populaire retrouvée morte dans une valise après avoir été «étranglée et jetée dans une benne» alors que les flics chassent son petit ami américain

Une DJ COLOMBIENNE a été retrouvée morte dans une valise dans une benne à ordures alors que les flics traquaient son petit ami suspect.

Le corps de Valentina Trespalacios, 23 ans, a été retrouvé à l’intérieur des bagages à Fontibon, Bogota, le 22 janvier.

Le corps de DJ Valentina Trespalacios, 23 ans, a été retrouvé jeté dans une valise Crédit : Flash d’information

Le petit ami américain du DJ, John Poulos, est traqué par les flics en Colombie Crédit : Flash d’information

La police pense qu’elle a été étranglée après qu’une autopsie a trouvé des rainures profondes dans son cou, qui pourraient avoir été causées par un étranglement.

Le principal suspect est le petit ami de Valentina, l’Américain John Poulos, âgé de 35 ans, selon des informations locales.

Il a disparu depuis que les flics ont fait la découverte choquante et il a également supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux.

Il sortait avec le DJ populaire, qui compte près de 16 000 abonnés sur Instagram.

La découverte a été faite lorsqu’un homme a repéré la valise dans une benne à ordures.

Mais lorsqu’il l’a ouvert, il a été horrifié de trouver le corps de la jeune femme replié à l’intérieur et a appelé la police.

Lors d’une inspection des lieux, les enquêteurs ont trouvé des objets personnels appartenant à la DJ à côté de son corps.

Celles-ci comprenaient une carte d’étudiant délivrée par l’Université Uninpahu, où Valentina aurait étudié le commerce et la technologie commerciale mondiale.

Les résultats de l’autopsie ont montré qu’elle avait une « rainure de pression dans la région hyoïde », mais aucun autre signe visible de violence.

Le lieutenant-colonel de police Camilo Torres a déclaré aux médias locaux : “Des travaux sont en cours avec des caméras de sécurité dans la région pour identifier les auteurs présumés”.

Selon certaines informations, Valentina était allée à une fête avec Poulos.

L’Américain aurait voyagé de son domicile à la capitale colombienne pour lui proposer.

La police tente maintenant de confirmer s’il a fui le pays.

L’oncle en deuil Carlos Trespalacios a déclaré à propos de sa nièce: “C’était une DJ nationale et internationale avec un grand avenir, elle a été embauchée par les meilleurs clubs de Bogota et du pays et elle a également eu l’opportunité d’aller dans d’autres pays d’Amérique du Sud.”

La police a pu identifier son corps par les biens trouvés près de la valise Crédit : Flash d’information