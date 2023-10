Une dissolution de Google servirait des objectifs progressistes et punirait les entreprises

Un débat se déroule aujourd’hui dans les couloirs du pouvoir à Washington sur la mesure dans laquelle les lois antitrust peuvent être utilisées comme outil de refonte de notre économie. Jusqu’à récemment, les démocrates comme les républicains considéraient les lois antitrust comme une question d’application de la loi : si vous enfreignez la loi, vous en payez le prix.

Mais un nouveau groupe de progressistes antitrust a une vision plus grande. Ils considèrent l’antitrust comme un cadre permettant de concevoir des résultats économiques privilégiés.

Selon eux, le gouvernement devrait choisir les gagnants et les perdants et, au nom de l’équité, couper les ailes des entreprises qui atteignent un certain niveau de réussite commerciale. Nous voyons maintenant ces idées mises en pratique à travers le procès antitrust du ministère de la Justice contre Google, entre autres défis récents très médiatisés.

Tim Wu, professeur de droit à l’Université de Columbia et ancien conseiller économique du président Joe Biden, est un acteur majeur de ce mouvement antitrust progressiste. Il a récemment a écrit dans le New York Times, le juge qui préside le procès antitrust du gouvernement contre Google devrait ordonner « le démantèlement de l’entreprise » en forçant Google « à vendre son navigateur Chrome ». Selon Wu, l’essai actuel de Google présente une opportunité de « réécrire notre avenir ».

Fervent partisan du concept selon lequel « les grands sont mauvais », Wu considère les grandes entreprises technologiques comme une menace pour la démocratie. Lui et d’autres qui partagent cet état d’esprit – notamment Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission – ont une conception extrêmement large du rôle de la loi antitrust aux États-Unis, une vision qui penche fortement en faveur d’une intervention gouvernementale.

Tout comme les politiques fiscales progressives redistribuent la richesse, les politiques antitrust progressistes visent à réaffecter le pouvoir économique, sur la base de la théorie selon laquelle certains marchés ne peuvent tout simplement pas se développer seuls. Selon les progressistes de l’antitrust, la loi antitrust fournit un moyen de rééquilibrer le pouvoir économique, en créant plus d’équité entre les nantis et les démunis.

Pour des entreprises très prospères comme Google, cela signifie qu’un jour de jugement pourrait venir lorsque le gouvernement interviendra pour sévir contre ce qui est considéré comme un monopole de contrôle, ouvrant ainsi la voie à d’autres concurrents pour conquérir une position plus importante sur le marché.

Wu a défendu cette approche interventionniste du droit antitrust comme une « forme typiquement américaine de politique industrielle ». Mais cette approche s’apparente davantage au type de planification centralisée associée à l’ex-Union soviétique et à d’autres expériences économiques ratées du passé.

Ce que les progressistes antitrust choisissent souvent de passer sous silence, c’est que la loi antitrust américaine n’interdit pas les monopoles. Et la raison pour laquelle nos lois n’interdisent pas les monopoles est d’inciter les entreprises et les investisseurs à viser les étoiles.

Si vous parvenez à créer un meilleur produit qui attire de gros volumes d’affaires, vous avez le droit d’en récolter les bénéfices, jusqu’à ce qu’une autre entreprise ou une autre technologie vienne vous supplanter.

Nos lois antitrust interdisent les comportements anticoncurrentiels des monopoleurs. C’est là que l’État de droit entre en jeu. Même si les progressistes pourraient préférer le contraire, le gouvernement ne peut pas simplement décider par décret qu’une entreprise est devenue trop puissante et doit être maîtrisée. Le gouvernement a la charge de la preuve.

Les personnes qui poursuivent l’affaire Google doivent démontrer que l’entreprise détient une position de monopole sur le marché et qu’elle a atteint ou maintenu cette position par un comportement illégal, et non par une simple concurrence sur les mérites.

Wu appelle hardiment au démantèlement de Google, mais semble plus intéressé par les avantages qui pourraient en découler que par la question de savoir si l’entreprise a effectivement fait quelque chose de véritablement anticoncurrentiel. Google payant le droit de définir son moteur de recherche par défaut sur certaines plateformes en ligne pourrait tout aussi bien être qualifié de sage décision commerciale.

Même si le tribunal déterminait que les pratiques commerciales passées de Google franchissaient la frontière souvent difficile à franchir entre une concurrence vigoureuse et un comportement anticoncurrentiel, cela ne justifierait guère à lui seul la dissolution de l’entreprise.

Il est vrai qu’il existe des cas dans lesquels des tribunaux américains ont ordonné à des entreprises de vendre des actifs pour remédier à une violation des lois antitrust. Mais chaque cas repose sur ses propres faits. Ce qu’un tribunal a pu faire pour répondre à une autre situation factuelle dans un secteur différent il y a 40 ans n’est pas particulièrement pertinent.

Google est aujourd’hui confronté à une nouvelle concurrence qui constitue une menace potentiellement existentielle pour ses activités actuelles et a dépensé des milliards de dollars en recherche pour concevoir de nouveaux produits innovants qui, espère-t-il, positionneront l’entreprise pour un succès continu face à diverses menaces concurrentielles.

Ce ne sont pas les actions d’un monopoleur effréné ; ils reflètent la réalité selon laquelle, quel que soit le succès qu’il a connu dans le passé, la force actuelle de Google sur le marché pourrait s’éroder rapidement si le marché décidait que quelqu’un d’autre dispose d’une meilleure technologie.

Nous n’avons pas besoin que le gouvernement, par le biais d’un procès antitrust, réécrive notre avenir. Il n’y a aucune menace pour la démocratie ici. Des gens comme vous et moi décideront si Google reste au top ou s’il cède sa position sur le marché à un nouveau concurrent proposant la solution adaptée à son époque. C’est la méthode américaine.

M. Sean Royall est responsable mondial des activités antitrust et de protection des consommateurs de King & Spalding et a été directeur adjoint du Bureau de la concurrence de la FTC de 2001 à 2003. King & Spalding représente Google sur d’autres questions et n’est pas impliqué dans le procès de la FTC.

