Une dispute sur une salade a conduit à une fusillade à Antioche – Shaw Local

Un homme d’Antioche de 22 ans a tiré sur le petit ami de sa mère mercredi matin lors d’une dispute autour d’une salade, ont annoncé jeudi des responsables.

Rondell Jamison fait face à six chefs d’accusation, dont coups et blessures aggravés avec une arme à feu et coups et blessures domestiques aggravés, résultant de la fusillade.

Jeudi matin, un juge du comté de Lake a fixé la caution de Jamison à 1 million de dollars, ce qui signifie qu’il devrait verser 100 000 dollars en espèces pour être libéré pendant que son affaire est en instance.

Jim Moran, un porte-parole du village d’Antioche, a déclaré que les enquêteurs pensent que la dispute a éclaté vers 10h30 mercredi dans un appartement du côté nord du village. On pense que Jamison a pris une salade qu’il n’était pas censé prendre, ce qui a conduit à l’altercation, ont déclaré des responsables.

Après la fusillade, la mère de Jamison et la victime ont commencé à se rendre à l’hôpital, mais en chemin, elles ont été impliquées dans un accident le long de Deep Lake Road, près de Lake Villa, a déclaré Moran.

La victime de la fusillade a été transportée d’urgence de la scène de l’accident à l’hôpital et devrait survivre, ont indiqué des responsables.

Moran a déclaré que la police d’Antioche s’était rendue à l’appartement du bloc 300 de Donin Drive, où Jamison s’était rendu. Les agents ont ensuite trouvé une arme à feu qui aurait été utilisée lors de la fusillade.

Jamison doit ensuite comparaître devant le tribunal le 13 décembre.

