Le représentant démocrate Ted Lieu a adopté le récit le plus étrange dans le but d’attaquer les conservateurs pro-armes : que les États-Unis ont en fait gagné au Vietnam, et qu’il est antipatriotique de dire que l’ennemi a combattu l’armée américaine avec des fusils bon marché.

Les démocrates ne sont pas traditionnellement le parti associé au chauvinisme et à la fierté militaire, mais Ted Lieu (D-Californie) est apparemment en mission pour changer cela.

L’histoire bizarre a commencé mercredi lorsque la représentante de la Caroline du Nord, Madison Cawthorn (à droite), est apparue sur Newsmax pour dénoncer la nomination par le président Joe Biden de l’ancien agent David Chipman à la tête du Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF). Chipman est un partisan de l’interdiction des armes à feu et un vétéran du massacre de Waco en 1993, au cours duquel des agents fédéraux ont massacré 82 membres d’une secte religieuse et leurs enfants.





Cawthorn a défendu la possession d’armes à feu comme vitale pour se défendre contre la tyrannie du gouvernement. « Si quelqu’un veut dire ‘oh, eh bien, vous savez quoi, les citoyens avec quelques tirs d’armes légères ne pourraient jamais arrêter le gouvernement fédéral’ – je ne suis absolument pas d’accord », il a dit. « Demandez aux Viet Cong comment ils ont géré les Marines et l’armée au Vietnam. »

La représentante Madison Cawthorn : « Si quelqu’un veut dire ‘oh, eh bien, vous savez quoi, les citoyens avec quelques tirs d’armes légères ne pourraient jamais arrêter le gouvernement fédéral’ – je ne suis absolument pas d’accord. Demandez au Viet Cong comment ils ont géré les Marines et l’armée au Vietnam » pic.twitter.com/BPqn3d9Rsx – Jason Campbell (@JasonSCampbell) 16 juin 2021

Lieu, un fervent partisan du contrôle des armes à feu, était furieux. « De nombreux Vietnamiens et Américains ont tragiquement perdu la vie dans la guerre du Vietnam », il a tweeté plus tard dans la nuit. « De plus, les Marines et l’armée des États-Unis ont remporté toutes les grandes batailles au Vietnam. Vous devriez apprendre l’histoire et cesser de diminuer le sacrifice de nos anciens combattants du Vietnam et de ceux qui ne sont jamais revenus. »

En réalité, les guérilleros Viet Cong armés de fusils soviétiques et chinois bon marché, et même d’armes à verrou datant des deux guerres mondiales, ont pu embourber les États-Unis au Vietnam pendant plus d’une décennie. Alors que les États-Unis et leurs alliés sud-vietnamiens ont remporté toutes les grandes batailles de la guerre, ces guérilleros légèrement armés ont finalement conquis l’armée sud-vietnamienne soutenue par les États-Unis et infligé suffisamment de pertes – plus de 58 000 tués – que les États-Unis se sont retirés sans ménagement en 1973.

Des livres ont été écrits sur la question de savoir si les États-Unis avaient réellement l’intention de « gagner » dans un sens militaire conventionnel, et si les règles d’engagement et les considérations politiques empêchaient une telle victoire. Néanmoins, l’insistance de Lieu pour que les États-Unis « Gagné » dans tous les sens du terme a été ridiculisé sur Twitter.

Que les États-Unis ont perdu « était l’orthodoxie libérale standard sur la guerre du Vietnam », Journaliste Glenn Greenwald tweeté. « Mais pendant l’ère Trump, les démocrates se sont unis avec la CIA, le FBI et l’État de sécurité, devenant de parfaits chauvins, appelant tout le monde des traîtres et utilisant des scripts maccarthytes. »

Juste incroyable. Il est désormais interdit dans la politique démocrate – déshonorer les troupes, voire une forme de trahison – de souligner le fait incontestable que le Viet Cong, bien qu’étant extrêmement sous-financé et sous-armé par rapport à la puissante armée américaine, a réussi à leur résister : https://t.co/PXVf1bAw30 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 17 juin 2021

Un nouveau niveau de piratage partisan vient de tomber : décrire comment nous avons été battus par des guérilleros au Vietnam est offensant https://t.co/OAc1TZCV5r – Bryson Piscitelli (@realbpiscitelli) 17 juin 2021

« Un républicain pourrait passer à la télévision et dire que l’eau est humide et ces idiots diraient qu’elle est sèche. a plaisanté un autre commentateur.

Lieu n’est pas le seul démocrate à avoir eu droit à une leçon d’histoire après avoir affirmé que les armes à feu ne peuvent pas défendre les Américains contre la tyrannie. Lorsque son compatriote le représentant californien Eric Swalwell (D) a affirmé en 2018 qu’une guerre entre les citoyens et l’État « serait une guerre courte » en raison de l’arsenal nucléaire américain, il était rappelé que le Viet Cong et les talibans s’en sont plutôt bien sortis contre les États-Unis sans armes nucléaires.

