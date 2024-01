Une nouvelle controverse a éclaté après que le chef du Congrès et ancien ministre en chef du Karnataka, Veerappa Moily, a exprimé ses doutes sur le jeûne de 11 jours du Premier ministre Modi précédant la cérémonie du pran pratishtha du temple Ram. Mardi, le leader vétéran du Congrès a déclaré avoir parlé à un médecin qui lui a dit qu’il n’était pas possible de se nourrir uniquement avec de l’eau de coco pendant 11 jours. “S’il (le Premier ministre Modi) est vivant, est-ce un miracle ? Je doute donc qu’il ait jeûné”, a déclaré le chef du Congrès. Le député du BJP Rajya Sabha, Lahar Singh Siroya, a condamné cette déclaration et a déclaré que tout le monde n’était pas « faux comme lui (Veerappa Moily) ». Veerappa Moily, leader vétéran du Congrès, a déclenché une controverse après avoir exprimé des doutes quant à savoir si le Premier ministre Modi avait réellement jeûné pendant 11 jours.

Avant le grand événement au temple Ram d’Ayodhya, le Premier ministre Modi a observé des rituels de 11 jours au cours desquels il a adhéré au mode de vie satvique. Selon certaines informations, le Premier ministre Modi aurait fait du gau-puja, nourri des vaches et distribué des vêtements conformes aux écritures. Son régime alimentaire était frugal : eau de coco et fruits. PM Modi a également entrepris une tournée spirituelle en visitant tous les temples du sud de l’Inde ayant un lien avec le Ramayana, notamment les temples Ramkund et Shree Kalaram à Nasik, le temple Veerbhadra à Lepakshi dans l’Andhra Pradesh et le temple Guruvayur et le temple Thriprayar Shree Ramaswami au Kerala. Un jour avant la consécration, le Premier ministre Modi s’est rendu à Arichalmunai, probablement l’endroit où Ram Setu a été construit.

Restez à l’écoute de toutes les dernières mises à jour sur Ram Mandir ! Cliquez ici

Le 22 janvier – après le pran pratishtha – le Premier ministre Modi a rompu son jeûne car il a reçu le charanamrit de Govind Dev Giri Maharaj, le trésorier de Shri Ram Janmabhoomi Teertha Khestra.

Comme Veerappa Moily doutait du jeûne du Premier ministre Modi, il a déclaré que le sanctum sanctorum aurait pu devenir impur si le Premier ministre Modi n’avait pas jeûné. «S’il (Modi) avait fait Pooja dans le sanctum sanctorum du temple sans observer le jeûne, alors cet endroit deviendra impur et ne générera pas de pouvoir (surnaturel). Il (Modi) dit qu’il a observé le jeûne pendant 11 jours et qu’il n’a survécu qu’avec de la noix de coco tendre. Il n’y avait aucun signe de fatigue sur son visage. Les gens, et non moi, se demandent s’il a observé rapidement ou non », a déclaré Moily.

«Au cours d’une promenade matinale aujourd’hui, un médecin qui m’accompagnait m’a dit qu’il n’était pas possible pour quiconque de survivre pendant 11 jours sans nourriture. Si quelqu’un a survécu, c’est un miracle. Par conséquent, il est douteux qu’il (Modi) ait observé rapidement », a déclaré l’ancien ministre de l’Union.

Le député du Rajya Sabha, Lahar Singh Siroya, a déclaré que l’on peut jeûner et survivre s’il a foi en Lord Ram plutôt qu’en la famille Gandhi. “Veerappa Moily, qui porte le masque d’un grand écrivain, pense que tout le monde est faux comme lui… Vous pouvez jeûner et survivre si vous avez foi en Lord Ram, pas si vous plaire à la famille Gandhi. Malgré cet effort pour faire plaisir à la famille, Moily n’obtiendra pas de billet pour le Congrès de Chikkaballapur”, a écrit Lahar Singh sur X.