Une dispute raciste éclate alors que William et Kate visitent Boston

Lady Susan Hussey, 83 ans, a démissionné mercredi en tant que membre honoraire de la maison royale après que le directeur général d’un refuge pour femmes de l’est de Londres a déclaré que Hussey lui avait demandé à plusieurs reprises d’où elle “venait vraiment” après avoir dit à la femme plus âgée qu’elle était britannique. L’échange a eu lieu lors d’une réception au palais de Buckingham pour ceux qui travaillent à mettre fin à la violence domestique.

“Le racisme n’a pas sa place dans notre société”, a déclaré son bureau du palais de Kensington. “Ces commentaires étaient inacceptables, et il est juste que l’individu se soit retiré avec effet immédiat.”

L’incident a ravivé les allégations de “racisme institutionnel” au palais le premier jour de la visite du prince et de la princesse de Galles à Boston. Alors que le voyage est axé sur le prix Earthshot, l’initiative de William pour soutenir les entrepreneurs travaillant sur des solutions au changement climatique et à d’autres problèmes environnementaux, le couple royal tente également de montrer que la monarchie reste pertinente dans un monde multiculturel.

Ngozi Fulani, directrice générale de Sistah Space, un refuge de l’est de Londres qui fournit un soutien spécialisé aux femmes d’origine africaine et caribéenne, a détaillé son échange avec un membre de la famille royale dans un long message sur Twitter.

L’interrogateur a depuis été identifié comme Hussey, qui a été la dame d’honneur de feu la reine Elizabeth II pendant plus de 60 ans et est l’une des marraines de William. Elle s’est excusée pour “des commentaires inacceptables et profondément regrettables”, a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué.