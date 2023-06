Une dispute furieuse alors que West Streeting accuse Rishi Sunak d’avoir armé le débat trans pour les votes

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un député travailliste a déclenché une dispute furieuse après avoir accusé Rishi Sunak d’avoir transformé en arme les problèmes trans dans une tentative cynique de gagner des voix.

Wes Streeting, le secrétaire fantôme à la Santé, a déclaré que le Premier ministre utilisait l’égalité « comme une » question de coin « dans une guerre culturelle laide ».

Mais un haut responsable conservateur a riposté à l’attaque « surprenante » et a déclaré que M. Sunak essayait simplement d’assurer la protection des enfants.

Cela survient après une semaine au cours de laquelle des images divulguées ont vu le Premier ministre faire des blagues transphobes et le n ° 10 patauger dans une rangée bizarre sur la politique identitaire dans les écoles.

Écrire pour L’indépendant pour marquer le mois de la fierté, M. Streeting a déclaré: «Nous avons un gouvernement et un Premier ministre qui voient une opportunité d’utiliser l’égalité LGBT + comme une« question de coin »dans une guerre culturelle laide. Pendant ce temps, les crimes de haine contre les personnes LGBT+ sont à nouveau en hausse.

« Les problèmes qui affectent les jeunes LGBT+ aujourd’hui, et les personnes trans en particulier, sont plus compliqués que lorsque je faisais mon coming out.

« Ils exigent un leadership qui les gère avec soin et sensibilité, plutôt que comme un coup de poing ou un moyen de faire la une des journaux bon marché. »

M. Streeting a également averti qu’un consensus durement gagné sur l’égalité LGBT + « semble au mieux fragile ».

Pataugeant dans la rangée pour défendre M. Sunak, l’ancien ministre conservateur Jacob Rees-Mogg a déclaré: «Je suis surpris par M. Streeting car il est normalement plus considéré. Le Premier ministre a justement été mesuré sur ces sujets sensibles mais essaie aussi de faire en sorte que les enfants soient protégés.

Et un porte-parole du groupe de campagne conservateurs pour les femmes a accusé M. Streeting d’être « malhonnête ». Ils ont déclaré : « Les droits des femmes et la protection des enfants ne font pas partie d’une ‘guerre culturelle laide’ et il est malhonnête de formuler cette question de cette façon. Le Premier ministre a été très clair sur le fait qu’il soutient pleinement le maintien des droits des femmes aux services, aux espaces et aux sports non mixtes, et nous lui sommes reconnaissants de pouvoir définir le mot « femme » – une chose avec laquelle beaucoup de ses adversaires se débattent ».

On s’attend à ce que les droits des transgenres soient un enjeu lors de la prochaine campagne électorale.

Lors de la course à la direction des conservateurs l’été dernier, M. Sunak a répété à plusieurs reprises aux membres du Parti conservateur qu’il s’opposait à ce qu’il a décrit comme une « culture gauchiste éveillée qui semble vouloir annuler … nos femmes ».

Il a semblé confirmer cette position dans une vidéo divulguée qui a vu M. Sunak dire à un rassemblement de députés conservateurs le mois dernier que le chef de la Lib Dem Ed Davey avait « essayé de convaincre tout le monde que les femmes avaient clairement des pénis ».

Le Premier ministre a ajouté: « Vous savez tous que je suis un grand fan de tous ceux qui étudient les mathématiques jusqu’à 18 ans. Mais il s’avère que nous devons nous concentrer sur la biologie. »

Le n ° 10 a insisté sur le fait que la blague était aux dépens de M. Davey, pas d’un groupe minoritaire. Mais les commentaires du chef conservateur ont provoqué l’indignation au sein de son propre parti.

Une source a dit PinkActualitésqui a obtenu la vidéo: « Nous devrions essayer de comprendre et de soutenir, pas de minimiser et de diaboliser. »

Le chef de la Lib Dem a accusé M. Sunak de traiter les personnes trans comme une « punchline » après la diffusion du clip.

Rishi Sunak a pataugé dans une dispute sur l’identité de genre (PA/Getty)

Les commentaires de M. Sunak faisaient référence à une interview que M. Davey a accordée à LBC, dans laquelle il a déclaré que les femmes trans « très clairement » peuvent avoir des pénis et a appelé à « plus de compassion » autour du débat.

En vertu de la loi, la loi sur la reconnaissance du genre permet aux personnes de recevoir la reconnaissance légale de leur « sexe acquis ».

Plus tôt cette année, le Premier ministre s’est opposé à Sir Keir Starmer en affirmant que 100 % des femmes n’ont pas de pénis. Le leader travailliste a suggéré que jusqu’à un sur mille a un pénis.

Dans un mouvement séparé cette semaine, le n ° 10 a pataugé dans une ligne d’identité de genre affectant une école du Sussex, incité par une vidéo virale TikTok d’un enseignant défendant apparemment le droit d’un élève à s’identifier comme un chat.

Le porte-parole de M. Sunak a déclaré que Downing Street s’attendait à ce que les chefs d’établissement « agissent », déclarant: « Il est important que les parents et les tuteurs soient rassurés sur le fait que les enfants ne sont pas influencés par les opinions personnelles de ceux qui leur enseignent. Tout exemple qui s’écarterait de cela serait faux et nous nous attendrions à ce que les chefs d’établissement agissent.

Le ministre de l’Égalité, Kemi Badenoch, a exhorté les inspecteurs scolaires de l’Ofsted à intervenir. Mais l’école a publié une déclaration insistant sur le fait qu' »aucun enfant du Rye College ne s’identifie comme un chat ».

Cela survient alors que le gouvernement doit présenter de nouvelles directives aux écoles sur les questions trans dans les semaines à venir, qui devraient forcer les chefs d’établissement à consulter les parents si leur enfant parle d’un désir de passer à un sexe différent.

Les derniers chiffres officiels montrent que les crimes de haine liés à l’orientation sexuelle ont augmenté de 41% (à 26 152) au cours de l’année jusqu’en mars 2022.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le Royaume-Uni a une fière histoire des droits des LGBT et l’un des cadres de protection législative les plus complets et les plus solides au monde pour les personnes LGBT. Nous avons déjà fait de grands progrès, notamment la publication de notre plan d’action contre le VIH, la création de notre service de soutien aux victimes de pratique de conversion et l’extension du mariage homosexuel à l’Irlande du Nord.

« Nous avons également modernisé le processus de demande d’un certificat de reconnaissance du genre, en réduisant le coût de la demande d’un certificat de reconnaissance du genre et en déplaçant le processus de candidature en ligne. »