Une dispute de pelletage de NEIGE a fait trois morts dans ce que la police appelle un meurtre-suicide après « une douzaine de coups de feu » dans la bagarre en bordure de route.

Police dans Pennsylvanie ont déclaré que deux personnes avaient été tuées par balle lundi et que le tireur s’était suicidé.

L’incident s’est produit dans la section Hudson du canton de Plains.

Les voisins ont entendu les coups de feu un peu avant 9h30 lundi, le chef de la police du canton de Plains, Dale Binker a dit à WHTM-TV.

L’argument mortel s’est produit au milieu d’un blizzard record qui a frappé 20 États à travers les États-Unis.

La tempête hivernale Orlena a laissé des milliers de personnes sans électricité et a déclenché le chaos de voyage.

New York Gouverneur Andrew Cuomo a déclaré que la situation est « aussi grave qu’une crise cardiaque » que les villes de DC à New York sont frappé avec deux pieds de neige.

Les veilles de tempête et les avis météorologiques sont désormais en vigueur dans 20 États, selon le Centre national de prévisions météorologiques.

VOYAGE CHAOS ET PANNE DE COURANT

On s’attend à ce que la tempête lente se déverse de deux ou trois pouces toutes les heures à New York, où les autorités se préparent à l’une des pires tempêtes de neige depuis 1869.

Cuomo a déclaré une urgence dans neuf autres comtés de la vallée de l’Hudson et de Long Island.

Cuomo a averti: «Cette tempête n’est pas une blague et la principale préoccupation à l’heure actuelle est que le taux de chute de neige prévu de deux pouces par heure cet après-midi crée une situation extrêmement dangereuse sur nos routes.

« Je veux que les New-Yorkais m’entendent haut et fort – restez à la maison et en dehors des routes et si vous devez voyager, rendez-vous là où vous allez avant midi et attendez-vous à rester à la maison pendant un certain temps. »

Vaccination Les sites avaient été contraints de fermer dans le Connecticut, le New Jersey et New York, les rendez-vous ayant été annulés en raison de fermetures à reporter.

La tempête hivernale Orlena s’avère plutôt dangereuse dans la mesure où les météorologues ont prédit que ce serait une combinaison de deux tempêtes mis en un, libérant ce que certains ont estimé être bien plus d’un mètre de neige à certains endroits.

Les tempêtes atteindront aussi loin à l’ouest que la vallée de l’Ohio, emportant avec elles l’humidité de l’océan Atlantique qui la maintiendra alimentée bien au-delà de l’Ohio et dans le Wisconsin alors qu’elle se déplace vers le nord.

Une autre tempête devrait se propager au nord de DC bien après New York et à Boston, où elle a frappé les rues avec des conditions glaciales.

Les zones côtières devraient également être frappées par des vents de force ouragan provoquant des inondations majeures du New Jersey à Cape Cod.

On s’attend à ce que les rafales de vent à Cape Cod atteignent 75 mph.

Les tempêtes hivernales sont les mêmes que celles qui se sont déversées 15 pouces ou pluie et plus de 100 pouces de neige sur certaines parties de la Californie plus tôt cette semaine.

La tempête est sur le sud-ouest mais se déplace vers l’est, tandis que le froid brutal a englouti les Grands Lacs et le nord-est.

Les refroidissements éoliens sont aussi bas que 20 degrés sous zéro dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre, Rapports de CBS News.