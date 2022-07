Une dispute éclate sur des chaussures de course après un record du monde stupéfiant (VIDEO)

Le Nigérian Tobi Amusan a battu de manière inattendue le record du monde du 100 m haies en Oregon

La Nigériane Tobi Amusan est confrontée à un déluge de questions après avoir détruit le record du monde du 100 mètres haies aux Championnats du monde à Eugene, en Oregon.

Amusan a enregistré un temps époustouflant de 12,12 secondes lors de sa demi-finale, battant le précédent record du monde féminin établi par Kendra Harrison de 0,08 seconde et pulvérisant son ancien record personnel de près de 0,3 seconde.

Amusan a ensuite cassé cette fois en finale, exécutant un 12.06 – bien que cela n’ait pas compté dans le livre des records car il a été jugé comme étant assisté par le vent.

C’était la toute première médaille d’or du Nigeria aux Championnats du monde.

Son temps était si inattendu que la légende du sprint Michael Johnson, qui effectuait des tâches de commentaire lors de l’événement, s’est demandé à haute voix si le système de chronométrage de l’événement avait mal fonctionné, d’autant plus que 12 des 24 coureurs sur trois demi-finales ont établi de nouveaux records personnels. leurs courses.

“Je ne crois pas que les temps de 100h soient corrects. Record du monde battu par .08 ! Ensemble de 12 PB. 5 Records nationaux établis. Et Cindy Sember cite après son PB / NR “Je courais vraiment lentement!” Tous les athlètes avaient l’air choqués“, a écrit Johnson sur Twitter.

“La manche 2 nous a d’abord montré un temps gagnant de 12,53. Quelques secondes plus tard, il affiche 12h43. Arrondir par .01 est normal. .10 ne l’est pas.”

Une enquête plus approfondie, cependant, a conduit à affirmer que les chaussures portées par Amusan pourraient être la réponse aux questions posées par Johnson et d’autres.

Il est apparu par la suite qu’elle portait des chaussures Adidas Adizero Avanti – plutôt que des pointes de piste traditionnelles – un équipement de sport conçu pour les coureurs de fond.

C’était une décision prise, a-t-elle dit, parce que ces chaussures ont des semelles plus souples et ont aidé à éviter les rechutes de la fasciite plantaire dont elle a été diagnostiquée plus tôt cette année – un type de blessure qui affecte la plante des pieds.

Adidas a promu le vêtement comme “comme appuyer sur l’avance rapide» et qu’ils «offre une conduite rapide et propulsive avec une traction élevée et réduit la fatigue, de sorte que vous finissiez les courses de 5 km et 10 km avec un coup de pied”.

Il n’y a aucune allégation d’illégalité dans l’utilisation des chaussures par Amusan, étant donné qu’elles correspondent aux normes acceptées utilisées dans de tels événements.

“Mes capacités ne sont pas centrées sur les pointes», a déclaré Amusan, notant la controverse.

“J’ai eu une fasciite rotulienne en début de saison donc ça m’a retardé un moment,», a ajouté Amusan.

“J’ai parlé à Adidas et demandé si je pouvais obtenir des pointes avec une semelle plus souple. Ils ont recommandé beaucoup de choses et je me sens à l’aise dans [the shoes]donc je les utilisais pratiquement tout le temps.

“Côté vitesse, j’ai l’impression que j’avais besoin de travailler ma vitesse. J’ai fait 100 m au début de la saison, donc ça avait un facteur énorme pour venir jouer dans les haies et je savais qu’une fois que j’aurais la partie technique, ça irait.

Les pointes semblent avoir un impact sur les épreuves de haies. Sydney McLaughlin, portant des chaussures similaires produites par une autre marque de chaussures, a battu le record du monde du 400 m haies plus tôt dans la même semaine.

