Une dispute éclate entre la France et l’Italie sur qui devrait prendre 230 migrants sauvés de la mer Méditerranée | Nouvelles du monde

Une querelle diplomatique a éclaté entre la France et l’Italie sur le sort de 230 personnes à bord d’un navire de sauvetage maritime qui a accosté dans le sud de la France.

Les passagers de l’Ocean Viking sont arrivés au port de Toulon, dans le Var, où ils devaient subir des contrôles sanitaires et de sécurité, a indiqué un responsable.

Quelque 57 enfants, dont le plus jeune, âgé de trois ans, faisaient partie des personnes à bord en provenance de pays tels que l’Érythrée, l’Égypte, la Syrie, le Bangladesh et le Pakistan.

Plus de 40 sont des mineurs non accompagnés, selon le groupe de secours européen SOS Méditerranée, qui exploite le navire.

Certaines personnes sont en mer depuis leur sauvetage en mer Méditerranée il y a trois semaines, a indiqué l’organisation.

Les garde-côtes français sont montés à bord jeudi de l’Ocean Viking pour venir en aide à quatre personnes nécessitant des soins médicaux urgents.

Mais la dispute a éclaté après le nouveau Premier ministre italien, Giorgia Melona refusé d’autoriser l’Ocean Viking à accoster en Italie – malgré l’autorisation accordée à trois autres navires de sauvetage maritime privés.

Mme Meloni a affirmé que la France prendrait le navire – avant que Paris ne l’ait confirmé publiquement.

La France a accepté jeudi d’offrir un port sûr à l’Ocean Viking.

Image:

Les garde-côtes français aident les migrants à évacuer le navire humanitaire Ocean Viking



Les réfugiés à bord seront envoyés en France et dans d’autres pays de l’UE dans le cadre d’un mécanisme de “solidarité” approuvé en juin dans le but de réduire la pression sur les pays de première ligne comme la Grèce, l’Italie et l’Espagne.

Mais le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a critiqué la réponse de l’Italie comme “inacceptable” et “incompréhensible” et a maintenant annoncé que la France se retirerait du programme volontaire de partage des demandeurs d’asile à la suite de la réponse du gouvernement italien.

La France est maintenant sur le point d’imposer des contrôles aux frontières entre l’Italie, a déclaré M. Darmanin.

L’arrivée de l’Ocean Viking a également déclenché la fureur des politiciens d’extrême droite en France qui ont critiqué le président Emmanuel Macron pour ce qu’ils ont appelé ses “politiques d’immigration à bras ouverts”.

Image:

Un enfant photographié jouant dans une boîte sur Ocean Viking



Jordan Bardella, président du Rassemblement national, le plus grand parti d’opposition en France, a déclaré que l’immigration dans le pays n’est “pas un droit inconditionnel”.

“Les Français veulent une position beaucoup plus dure contre les migrations.”

Il a déclaré que les politiques d’immigration du gouvernement étaient “hors de contrôle”, ajoutant : “Assez, c’est assez”.

2:01

“Maîtrisez” la crise des migrants, a déclaré Sunak



Plus tôt cette semaine, le chef de l’opposition, Sir Keir Starmer, a déclaré que s’il devenait Premier ministre, il “travaillerait en amont” avec le président Macron pour empêcher les passeurs d’entreprendre des traversées de la Manche.

PM actuel Rishi Sunak a évoqué la crise des migrants avec son homologue français lorsque le couple s’est retrouvé face à face pour la première fois en Égypte pour COP27.

Avant le sommet annuel sur le climat, M. Sunak a déclaré au journal Sun que résoudre le problème des petits bateaux traversant la Manche était une “priorité clé”.