Une dispute éclate à propos du projet de loi fiscale sur le temple du Karnataka, le BJP qualifie le Congrès d'”anti-hindou” | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : Une tempête politique a éclaté au Karnataka à propos d’un projet de loi autorisant le Gouvernement de l’état charger temples une partie de leurs revenus.Le gouvernement de l’État dirigé par le ministre en chef Siddaramaiah a été adopté. Projet de loi 2024 sur les institutions religieuses hindoues du Karnataka et les dotations caritatives ” à l’assemblée de l’État qui donne mandat au gouvernement de collecter 10 pour cent des temples qui ont revenu dépassant Rs 1 crore et 5 pour cent dont les revenus sont compris entre Rs 10 lakhs et Rs 1 crore.Le projet de loi a déclenché une guerre des mots entre le pouvoir Congrès et son fidèle rival le BJP, ce dernier accusant le Siddaramaiah ” dispense de déploiement “ Anti-hindou ” Stratégies.Cependant, le Congrès a réfuté les allégations du BJP, affirmant que “la disposition n’était pas nouvelle mais existait depuis 2001” et que seules les tranches avaient été ajustées.Le BJP a cependant critiqué le gouvernement de l’État, l’accusant de mettre en œuvre des politiques « anti-hindoues ». Président de l’État du BJP Vijayendra Yediyurappa a allégué que le gouvernement avait adopté le projet de loi pour renflouer ses caisses épuisées.“Le gouvernement du Congrès, qui adopte systématiquement des politiques anti-hindoues dans l’État, a maintenant jeté un regard tordu sur les revenus des temples hindous et a adopté le projet de loi sur les institutions religieuses hindoues et les dotations caritatives pour remplir ses caisses vides”, a-t-il déclaré le X. .“En vertu de cela, le gouvernement collectera 10 % des revenus des temples gagnant plus de Rs 1 crore, ce n’est rien d’autre que de la pauvreté. L’offrande consacrée par les fidèles à la connaissance de Dieu et au développement du temple devrait être allouée à la rénovation. du temple et pour la commodité des fidèles. S’il est affecté à un autre but, c’est en fonction des croyances divines du peuple. Il y aura de la violence et de la fraude”, a-t-il ajouté.Vijayendra Yediyurappa s’est également demandé pourquoi seuls les temples hindous étaient scrutés et non les revenus des autres religions.

Le BJP a perçu des taxes similaires, selon le Congrès

En réponse aux accusations du BJP, le chef du Congrès et ministre du gouvernement du Karnataka, Ramalinga Reddy, a mis en cause le BJP pour son engagement constant dans la politique religieuse.

Reddy a accusé le BJP de rechercher des gains politiques en qualifiant le Congrès d’anti-hindou et a affirmé que le Congrès avait toujours protégé les temples et les intérêts hindous au fil des ans.

“Sri Vijayendra Yediyurappa, Il est clair que le BJP poursuit toujours des gains politiques en affirmant que le Congrès est anti-hindou. Cependant, nous, le Congrès, nous considérons comme les véritables partisans de l’hindouisme car, au fil des années, les gouvernements du Congrès ont constamment sauvegardé les temples et intérêts hindous”, a-t-il déclaré.

« Votre gouvernement BJP a-t-il négligé ses responsabilités entre 2008 et 2013, ainsi que de 2019 à 2023 ? Il semble qu’il ait fermé les yeux sur les revenus des institutions religieuses hindoues et des fondations caritatives, malgré l’existence de lois ou de projets de loi en vigueur depuis 2001. ,” il ajouta.

“Alors, n’avez-vous pas également été négligents concernant les revenus des temples hindous ?” » a demandé Ramalinga Reddy.

Il a affirmé que les habitants du Karnataka sont conscients des tactiques du BJP et que lors des prochaines élections à Lok Sabha, ils « leur donneront probablement une leçon ».

(Avec entrée ANI)