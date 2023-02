Une dispute éclate à propos de la visite d’un responsable chinois au Royaume-Uni alors que de hauts conservateurs la qualifient de “coup d’État de propagande”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les hauts conservateurs ont attaqué des ministres pour ce qu’ils qualifient de “coup de propagande” pour le gouvernement chinois.

Les députés conservateurs ont déclaré qu’un responsable d’une région de Chine accusé de génocide devrait être arrêté s’il arrive au Royaume-Uni pour des entretiens avec le ministère des Affaires étrangères.

Le gouverneur du Xinjiang, Erkin Tuniyaz, pourrait se rendre au Royaume-Uni la semaine prochaine et rencontrer des responsables du ministère des Affaires étrangères.

La Chine a été condamnée pour son traitement des musulmans ouïghours au Xinjiang. Les allégations incluent la stérilisation forcée de femmes et le placement d’enfants dans des “camps de concentration”.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré que la visite serait un “coup de propagande pour le gouvernement chinois”.

Alicia Kearns, la députée conservatrice qui préside la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, a ajouté : « Il n’y a aucune raison légitime d’autoriser cet homme… à entrer dans notre pays. (Les) seules rencontres avec lui devraient avoir lieu dans une salle d’audience.

Les ministres ont également été appelés à sanctionner le gouverneur, à lui refuser un visa ou à demander son arrestation s’il arrivait au Royaume-Uni.

Le ministre des Affaires étrangères, Leo Docherty, a déclaré aux députés que le gouverneur pourrait se rendre au Royaume-Uni la semaine prochaine.

Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été invité par le Royaume-Uni et que les ministres ne “légitimeraient” pas les actions de la Chine au Xinjiang avec une réunion.

“Nous nous attendons à ce qu’il voyage avec un passeport diplomatique et qu’il n’ait donc pas encore obtenu de visa”, a-t-il ajouté.

“S’il se rend, je peux assurer à cette Assemblée qu’en aucun cas il ne sera honoré d’une réunion ministérielle.”

Cependant, M. Docherty a déclaré que les responsables “seraient prêts” à proposer une réunion pour faire “tout à fait clair l’aversion du Royaume-Uni pour le traitement du peuple ouïghour”.

M. Duncan Smith a qualifié la réponse du ministère des Affaires étrangères de “faible” ajoutant : “Que le ministère des Affaires étrangères soit dur ou non, il s’agit d’un coup de propagande pour le gouvernement chinois.

“Le gouverneur a défendu l’utilisation des centres de détention de masse et a doublé et élargi leur utilisation. Au cours de son mandat, plus d’un million de Ouïghours et d’autres minorités à prédominance musulmane ont été détenus au Xinjiang.

“Je rappelle au ministre qu’un homme qui déclare en fait que rien ne se passe n’est guère susceptible d’être dérangé par un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères lui disant” Maintenant, maintenant, vous devez arrêter cela “.”

Il a ajouté: “L’endroit pour traiter avec ces individus est dans un tribunal ou une cour de justice, pas dans le bureau tranquille d’un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères.”

Mme Kearns a déclaré que la position du gouvernement n’était “pas assez bonne”.

“Au Xinjiang, les femmes sont stérilisées de force, les enfants sont dans des camps de concentration, il y a des camps de travaux forcés et des viols systémiques, mais le ministre vient de confirmer dans la boîte d’envoi que les ministres ont approuvé cette visite à l’un des cerveaux de ce génocide.”

Elle a ensuite exhorté le ministre à “refuser le visa ou à l’arrêter”.

Le député conservateur Bob Blackman a déclaré aux Communes que les survivants des camps avaient demandé au procureur général “l’autorisation de l’arrêter à son arrivée”.