Une dispute diplomatique éclate entre les rivaux des Balkans, la Serbie et la Croatie

BELGRADE, Serbie (AP) – Les tensions diplomatiques ont monté en flèche dimanche entre les rivaux des Balkans, la Serbie et la Croatie après que la Croatie a refusé d’autoriser une visite privée du président populiste serbe sur le site d’un camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale où des dizaines de milliers de Serbes ont été tués par des pro- autorités nazies en Croatie.

Les autorités croates ont déclaré avoir appris la visite prévue au camp de Jasenovac par le président serbe Aleksandar Vucic par des “voies non officielles”. Le ministre des Affaires étrangères Gordan Grlic Radman a déclaré aux journalistes que le fait que le gouvernement croate n’ait pas été officiellement informé de la visite était “inacceptable”.

“Le ministère des Affaires étrangères tient à souligner que lors de la planification de toute visite de responsables étrangers, l’heure, la nature et le programme de la visite doivent faire l’objet d’une communication officielle et d’un accord des deux parties”, a déclaré Grlic Radman. “Ce n’était pas un voyage au bord de la mer. Le président d’un pays est une personne protégée.

La décision de la Croatie a suscité l’indignation en Serbie voisine, où les responsables l’ont qualifiée de “scandaleuse”. Le ministre serbe de l’Intérieur, Aleksandar Vulin, a déclaré que tous les responsables croates devraient désormais annoncer tout transit ou visite en Serbie, et seraient placés sous “régime spécial de contrôle”. Il n’a pas précisé.

“C’était une décision anti-européenne et anti-civilisation et une violation brutale de la liberté de circulation”, a déclaré la Première ministre serbe Ana Branabic à la télévision pro-gouvernementale Pink. “Je ne sais pas à quoi ressembleront nos relations à l’avenir… Cela envoie un message effrayant.”

Les relations entre la Serbie et la Croatie sont restées tendues depuis l’éclatement de l’ex-Yougoslavie et la guerre de 1991-95 en Croatie qui a éclaté lorsque sa minorité serbe, soutenue par la Serbie, s’est rebellée contre l’indépendance de la Croatie. Plus de 10 000 personnes ont été tuées pendant la guerre.

Bien que les deux nations se soient engagées à travailler pour résoudre les problèmes restants du conflit – comme la recherche de ceux qui sont toujours portés disparus – des querelles diplomatiques occasionnelles ont entaché les efforts d’après-guerre. Les autorités populistes serbes ont insisté sur le fait que le gouvernement croate n’avait pas fait assez pour reconnaître son passé de la Seconde Guerre mondiale, tandis que Zagreb accuse la Serbie d’utiliser la question pour la politique intérieure et de refuser de gérer son propre rôle dans la guerre des années 1990.

“Nous voyons cela comme une provocation”, a déclaré Grlic Radman. Il a ajouté qu'”une telle visite n’est pas sincère, il ne s’agit pas d’honorer les victimes” du camp de Jasenovac, où des dizaines de milliers de Serbes, Juifs et Roms de Croatie ont péri dans des exécutions brutales sous le règne des autorités pro-nazies pendant la Seconde Guerre mondiale.

Vucic, un ancien ultranationaliste qui a soutenu la rébellion serbe en Croatie dans les années 1990, a prévu une conférence de presse lundi. Il a répondu dimanche dans un post Instagram contenant une photo du monument de Jasenovac.

« Vous (Croatie) faites simplement votre travail ! Le peuple serbe vivra et n’oubliera jamais ! dit Vucic.

Jovana Gec, Associated Press