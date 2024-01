Une dispute avec Raila ? Pourquoi Junet Mohammed est assiégée à l’ODM

Une brève lettre de « justification » demandant à un homme politique de l’ODM, qui était sans aucun doute l’homme le plus puissant du cercle restreint du leader d’Azimio, Raila Odinga, à l’approche de la dernière élection présidentielle, de fournir une explication sur son absence aux activités du parti dans un délai de sept jours a été déposée. une chute imminente de la grâce.

Il exerçait une immense influence et avait le dernier mot sur les intervenants lors des rassemblements de la coalition Azimio La Umoja One Kenya, où il agissait habituellement en tant que maître de cérémonie.

Il a littéralement mené la campagne présidentielle avec la bénédiction de M. Odinga, au point d’ébouriffer les plumes et de devancer certains des alliés proches de longue date de l’ancien Premier ministre.

Quelques années plus tôt, M. Mohammed avait affirmé son autorité de confident incontesté de M. Odinga lors de la poignée de main surprise du 9 mars 2018 avec l’ancien président Uhuru Kenyatta, déclarée publiquement devant la Harambee House, où il était le seul homme politique à accompagner le leader de l’ODM. pour la trêve historique.

Si M. Odinga avait remporté la course et formé un gouvernement, M. Mohammed serait devenu membre de son cabinet de cuisine. M. Odinga lui faisait entièrement confiance, selon les récits de personnes de son entourage.

La réunion, outre l’examen de son absence aux activités et aux réunions du parti, a également dissous le Conseil national des élections (NEB) du parti, qui relevait directement de M. Mohammed en tant qu’homme en charge des élections au sein du parti.

Parmi les autres responsables présents à la réunion figuraient M. Sifuna, le chef adjoint du parti ODM Wycliffe Oparanya, le président de l’ODM John Mbadi et le chef de la minorité de l’Assemblée nationale Opiyo Wandayi, entre autres.

Les responsables l’ont accusé d’une « absence continue » des organes clés du parti et des réunions des groupes parlementaires, compromettant ainsi l’ordre du jour du Parlement, tant au Parlement qu’à l’extérieur.

M. Mohammed est whip de la minorité à l’Assemblée nationale, secrétaire général d’Azimio et directeur des campagnes et secrétaire des affaires parlementaires de l’ODM.

“Lors de sa séance du mercredi 10 janvier 2024, le Comité central du parti a noté avec inquiétude votre absence continue de ses réunions et réunions d’autres organes critiques, dont le groupe parlementaire du parti, au cours des un an et demi écoulé”, a déclaré le communiqué. La lettre de justification signée par le secrétaire général de l’ODM, Edwin Sifuna, déclare en partie.