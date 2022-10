Une discussion gratuite sur la santé du sein aura lieu le 13 octobre au centre de soins contre le cancer de Romeville – Shaw Local

Tous les adultes sont invités à une table ronde gratuite sur la santé du sein et la prévention du cancer du sein.

La discussion aura lieu à 18 h, le 13 octobre, au Ascension Illinois Cancer Care Center – Romeoville, situé au 500 S. Weber Road à Romeoville.

L’événement est organisé en reconnaissance du mois national de sensibilisation au cancer du sein, selon un communiqué de presse d’Ascension Illinois. Des spécialistes de l’Ascension Illinois Cancer Care Center discuteront de divers sujets liés à la santé du sein et au cancer du sein.

Les questions seront encouragées et des rafraîchissements légers seront fournis.

Le Dr Lauren Ghee, chirurgienne du sein, a déclaré que le panel comprendra un oncologue discutant des derniers traitements contre le cancer du sein et un radio-oncologue discutant des traitements de radiothérapie actuels pour le cancer du sein.

Ghee a encouragé les hommes et les femmes de tous âges à y assister.

“Je pense qu’il est important que les femmes et les hommes sachent que le cancer du sein n’affecte pas seulement les femmes et qu’il n’affecte pas seulement les femmes d’un certain âge et les patients qui ont des antécédents de cancer du sein”, a déclaré Ghee.

Ghee a déclaré qu’il était également important que les femmes âgées de 20 à 30 ans obtiennent une évaluation du risque de cancer du sein par l’intermédiaire d’un chirurgien du sein, d’un médecin de famille ou d’un gynécologue.

Car, jusqu’à présent, l’American Cancer Society ne recommande pas de mammographie de dépistage avant l’âge de 40 ans pour les femmes à risque moyen de cancer du sein.

La Société américaine du cancer a déclaré les femmes à risque moyen de cancer du sein n’ont pas d’antécédents familiaux de cancer du sein ou de mutation génétique augmentant le risque de cancer du sein. Les femmes à risque moyen n’ont également jamais eu de radiothérapie thoracique avant l’âge de 30 ans ou ont effectivement eu un cancer du sein.

Ghee a déclaré que l’évaluation des risques n’est pas un test particulier, mais un examen des antécédents familiaux et d’autres facteurs de risque qui pourraient potentiellement augmenter le risque de développer un cancer du sein à un âge précoce.

“J’ai des patients dans la trentaine qui ont déjà fait le processus de dépistage et ils se sont avérés à haut risque”, a déclaré Ghee.

Aucune recommandation d’évaluation des risques ou de mammographie de dépistage pour les hommes jusqu’à présent, a déclaré Ghee.

« De manière générale, le premier signe d’un éventuel cancer du sein est une masse palpable. Mais il est plus facile de détecter le cancer du sein chez les hommes et de le traiter.

Ghee a dit qu’elle entend souvent les gens dire que les tests génétiques ne sont pas pour eux parce qu’ils n’ont pas de filles, seulement des fils.

“C’est une idée fausse très répandue que les causes génétiques du cancer du sein n’affectent pas les hommes”, a déclaré Ghee. “Ce n’est pas vrai.”

Bien que l’événement soit gratuit, l’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire, visitez ascn.io/breasthealthpresentation.