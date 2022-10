Une discussion à la mi-temps incite Marquette à triompher 20-6 sur Morrison – Shaw Local

OTTAWA – Si l’entraîneur de Marquette, Tom Jobst, pouvait mettre en bouteille son discours de la mi-temps de samedi, il gagnerait des millions, car tous les entraîneurs de football de la planète l’achèteraient.

Après avoir gaspillé quatre occasions sur le territoire de Morrison et avoir un botté de dégagement échappé donnant aux Mustangs un terrain court pour le seul score de la première mi-temps, les Crusaders sont sortis de la mi-temps en jouant comme une équipe possédée.

En l’espace de seulement six jeux, Jurnee Reed s’est libéré pour des touchés de 29 et 49 verges, et Tommy Durdan a converti un touché de 37 verges pour donner au Cru n ° 3 une victoire acharnée en séries éliminatoires de classe 1A 20-6 sur la tête de série n ° 14 Morrison au stade Gould.

Marquette, limité par la défense des Mustangs à seulement 59 verges d’attaque totale au cours des deux premiers quarts, a utilisé une intensité renouvelée pour accumuler tous ses points et 139 de ses 246 verges offensives en troisième période pour non seulement passer au deuxième tour, mais aussi donner à Jobst sa 100e victoire en 14 ans à l’école.

Le Cru (9-1) rencontrera Dakota, tête de série no 11, samedi prochain à 13 h dans le Dakota. Les Indians (6-4) ont renversé l’Iroquois West no 6 16-14 à Gilman samedi.

« Je suis entré dans le blockhaus, et ils étaient tous assis là, tendus. Je leur ai dit : « Détendez-vous, les gars, je ne vais pas vous crier dessus, mais nous avons du travail à faire », a déclaré Jobst. « Nous avons parlé de ce que nous pourrions faire différemment, de ce que nous pourrions faire mieux et nous avons de bons retours de leur part… et ils sont sortis en deuxième mi-temps avec l’intensité qu’ils auraient dû avoir en première.

« Ce qui compte pour moi, ce n’est pas 100 victoires, mais le fait que ces jeunes aient remporté un match éliminatoire. C’est tout ce qui m’inquiétait. Nous savions que ce serait difficile. Je suis juste content que nous ayons pu le supporter.

Tom Durdan de Marquette est attrapé par Colton Bielema de Morrison lors du premier quart du match éliminatoire de première ronde de classe 1A le samedi 29 octobre 2022 au stade Gould à Ottawa. (Tom Sistak pour Shaw Local News Network)

Les Crusaders, qui ont marqué sur quatre de leurs cinq premières chances lors de la victoire de la semaine 9 à Sherrard, ont attiré un œuf d’oie en sept essais en première mi-temps contre Morrison malgré avoir atteint le Mustang 23, 15, 39 et 41. Sur trois des cinq possessions , ils ont retourné le ballon sur des downs, une fois sur une interception.

Au cinquième, un botté de dégagement échappé a permis à Morrison de prendre le relais sur la ligne des 12 verges du Cru, et deux jeux plus tard, le recrue de première année Brady Anderson a plongé d’un mètre pour une avance de 6-0 sur les visiteurs.

Mais c’était un tout nouveau jeu de balle après cette conversation à la mi-temps. Après que Jacob Smith ait récupéré un échappé de Morrison, Reed a enflammé la ligne de touche et la foule en grondant 29 mètres pour payer la saleté sur un jeu de piège déguisé par un mouvement de jet vers le côté opposé. Le Cru a de nouveau exécuté le même jeu lors de sa prochaine série, et à nouveau Reed l’a emmené à la maison, cette fois à 49 mètres. Le deuxième PAT de Sam Mitre a donné au Cru une avance de 14-6.

Reed a terminé la journée avec 128 verges en 16 courses.

“Nous avons exécuté le piège avec le mouvement de la fusée, et le trou était énorme”, a déclaré Reed. “La ligne a fait un excellent blocage, Noah (Barth) a fait un excellent travail en ramassant la fin, puis nous l’avons refait, et cela a de nouveau fonctionné comme un charme.

“En première mi-temps, nous sommes sortis vraiment plats, mais l’entraîneur Jobst nous a vraiment bien parlé. Ce n’était pas de la colère, juste qu’il attendait plus de nous, qu’on puisse jouer avec plus d’intensité, plus d’émotion, parce que pour nous les seniors, ça pourrait être notre dernier match. C’était très inspirant, alors nous avons intensifié et joué comme si nous pouvions jouer en équipe.

Après un autre arrêt défensif et un court botté de dégagement des Mustangs, Durdan a couronné le score avec une escapade de 37 verges avec un peu plus d’une minute à jouer dans la période pour un avantage de 20-6.

“Nous avons été presque parfaits défensivement en première mi-temps”, a déclaré l’entraîneur de Morrison, Steve Snider. «Au troisième quart, Marquette a profité de quelques petites choses qu’ils ont vues en première mi-temps, avec un piège après avoir fait fuir le mouvement du jet pour que les secondeurs détournent le regard juste pendant une demi-seconde. C’est tout ce qu’il a fallu pour les libérer sur ces deux premiers touchés.

“C’était un match de football amusant, on pourrait dire qu’ils ont juste fait trois choses de plus que nous.”

Griffen Walker de Marquette fait tomber Chase Newman de Morrison dans le deuxième quart du match éliminatoire de classe 1A de samedi au stade Gould à Ottawa. (Tom Sistak pour Shaw Local News Network)

