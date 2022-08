Une discothèque australienne interdit de regarder sans le “consentement verbal” d’une autre personne

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une boîte de nuit australienne met en place une politique qui interdit aux individus de se regarder sans le consentement préalable de la personne regardée.

Le Club 77, une boîte de nuit située dans le quartier de Darlinghurst à Sydney, a publié sur son site Web qu’il est considéré comme du “harcèlement” de regarder quelqu’un sans son consentement et que les forces de l’ordre peuvent être appelées si les clients adoptent ce comportement, Le New York Post a rapporté.

“Nous appliquons une politique de tolérance zéro sur le harcèlement de toute nature”, indique le site Web du club. “Le Club 77 n’est pas un endroit où venir si votre seul but est de” ramasser “. Si vous entrez et approchez plusieurs personnes ou accordez une attention non désirée à quelqu’un, vous allez attirer l’attention de notre sécurité, qui ont reçu l’ordre d’arrêter ce genre de comportement.”

L’avertissement se poursuit : “En tant que boîte de nuit, nous vous encourageons à interagir avec des étrangers, mais tout engagement DOIT commencer par un consentement verbal. Cela s’applique également si, par exemple, vous regardez quelqu’un de loin. Si l’attention que vous accordez à quelqu’un est non désiré, c’est considéré comme du harcèlement.”

LE PM FINLANDAIS TESTE NÉGATIF ​​POUR LA DROGUE APRÈS UNE FUITE VIDÉO DE NIGHTCLUB

Le site Web indique qu’un “agent de sécurité” désigné portant un gilet rose sera chargé de traiter les plaintes et les préoccupations liées à la nouvelle politique et que les “individus fautifs” seront expulsés du club.

Le Club 77 n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

LES AUTORITÉS SE TOURNENT VERS LE LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE DANS LA MORT MYSTÉRIEUSE DE 22 ADOLESCENTS AU NIGHTCLUB D’AFRIQUE DU SUD

Le club publié sur Instagram sur la nouvelle politique plus tôt ce mois-ci et a reçu des critiques mitigées.

“C’est une blague, n’est-ce pas?” un utilisateur a répondu. Un autre utilisateur a écrit: “Je suppose que tout le monde devra se promener en regardant le sol ou le plafond ou se faire expulser par un NAZI” fixe “.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“C’est très, très bon!” Un troisième utilisateur a posté. “J’espère que c’est vraiment et fortement appliqué. Toujours agréable de se sentir en sécurité dans un lieu.”