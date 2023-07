Une diplomate thaïlandaise rencontre Suu Kyi en détention au Myanmar et dit qu’elle veut se joindre aux pourparlers sur la crise

JAKARTA, Indonésie (AP) – Le chef de la diplomatie thaïlandaise a déclaré mercredi qu’il avait rencontré la dirigeante déchue du Myanmar Aung San Suu Kyi en détention au cours du week-end et qu’elle avait fait part de son ouverture à engager des pourparlers pour résoudre la crise dans son pays déchiré par les conflits.

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, est le seul responsable gouvernemental en dehors du Myanmar à avoir rencontré Suu Kyi depuis qu’elle a été détenue avec d’autres responsables lorsque l’armée a pris le pouvoir à son gouvernement élu le 1er février 2021.

Il a déclaré à ses homologues de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, réunis dans la capitale indonésienne, que Suu Kyi était en bonne santé lorsqu’il l’a rencontrée dimanche.

« Elle encourage le dialogue », a déclaré Don aux journalistes à Jakarta lorsqu’on lui a demandé quel message Suu Kyi lui avait transmis. « De toute évidence, nous essayons de trouver un moyen de nous installer avec le Myanmar. »

Le coup d’État militaire et la répression de la résistance armée ont plongé le pays dans un chaos meurtrier. Les gouvernements occidentaux et européens, y compris les États-Unis, ont imposé des sanctions au gouvernement militaire du Myanmar et exigé la libération immédiate de Suu Kyi et d’autres détenus politiques.

L’ASEAN a subi des pressions internationales pour résoudre la crise et a de nouveau interdit aux généraux du Myanmar d’assister aux réunions ministérielles des Affaires étrangères de l’ASEAN à Jakarta après que le gouvernement militaire a largement ignoré un plan d’urgence pour prendre des mesures pour mettre fin à la crise.

Les généraux ont répondu en accusant l’ASEAN de violer les principes fondamentaux du bloc de non-intervention dans les affaires intérieures de l’autre.

Don a déclaré aux journalistes mardi que son gouvernement voulait revoir « tous les membres de l’ASEAN » dans le groupe, sans donner plus de détails.

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l’ASEAN continuerait de se concentrer sur le plan de paix en cinq points, suggérant que les généraux du Myanmar ne seraient pas autorisés à revenir aux sommets ministériels et des dirigeants du bloc régional à moins qu’ils ne se conforment substantiellement au plan.

Les journalistes d’Associated Press Niniek Karmini à Jakarta et Grant Peck à Bangkok ont ​​contribué à ce rapport.

Jim Gomez et Edna Tarigan, Associated Press