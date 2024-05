Une diététiste révèle que le lait de vache et le lait de soja sont les laits les plus sains

Écrémé, noix de coco, noix de cajou, amande, avoine, soja – les rayons des magasins regorgent d’options de lait de nos jours.

Aujourd’hui, une diététiste nomme ceux qui présentent les bienfaits les plus légendaires pour la santé : le lait de vache et le lait de soja.

« Le lait de vache arrive en tête de liste en termes de nutrition », a écrit Natalie Rizzo, auteur de « Planted Performance ». Mercredi pour Today.com. « Un verre de lait de 8 onces contient 8 grammes de protéines, ainsi que 13 autres vitamines et minéraux essentiels. »

Rizzo a souligné que le lait de vache est une bonne source de calcium et de vitamine D – essentielles à la santé des os – ainsi que de vitamines A et B et de potassium, qui jouent un rôle important dans l’organisme.

Directives alimentaires du ministère de l’Agriculture pour les Américains recommande de consommer trois portions de produits laitiers par jour, de préférence sous des formes sans gras ou faibles en gras.

« Le lait de soja arrive en tête de liste des laits non laitiers les plus sains », a ajouté Rizzo. jakkit – stock.adobe.com

Les différents types de lait de vache contiennent la même quantité de protéines mais varient en calories et en matières grasses. Le lait écrémé ne contient pas de matières grasses et le moins de calories, tandis que le lait entier contient la plus grande quantité des deux. Les variations connues sous le nom de 1 % et 2 % se situent entre les deux.

Environ 90 % de la population américaine ne consomme pas suffisamment de produits laitiers. Pour ceux qui n’en consomment pas parce qu’ils ne peuvent pas digérer le lactose (le sucre présent dans le lait), l’USDA conseille plutôt de consommer des boissons de soja enrichies.

« Le lait de soja arrive en tête de liste des laits non laitiers les plus sains », a écrit Rizzo. « Il se compare au lait de vache dans le département des protéines, avec 8 grammes de protéines pour 8 onces. »

Elle suggère de secouer le lait de soja avant de le boire pour en mélanger le contenu, puis de le verser dans des céréales, des smoothies ou des flocons d’avoine. Assurez-vous de ne pas être allergique au soja avant de consommer.

Parmi les autres laits sains vantés par Rizzo, citons le lait de pois « étonnamment crémeux » (« statistiques nutritionnelles similaires à celles du lait de soja ») ; lait d’amande non sucré (« faible en calories ») ; et le lait de chanvre (« forte dose de calcium »).

Certains diététistes professionnels ne sont pas fans du lait d’avoine d’un point de vue nutritionnel. Katrinshine – stock.adobe.com

Cependant, elle semble s’être aigrie avec le lait d’avoine.

« Dans l’ensemble, il est plus calorique que beaucoup d’autres laits et n’offre qu’un peu de fibres et de calcium », a écrit Rizzo. « Si vous aimez le lait d’avoine pour son goût, allez-y, mais ce n’est certainement pas le lait le plus sain qui soit. »

Un autre diététiste new-yorkais, Marissa Meshulama également déclaré que le lait d’avoine n’est « pas l’option la plus nutritive ».

« D’un point de vue nutritionnel, 1 tasse de lait d’avoine fournit la même quantité de glucides qu’une tranche de pain, soit environ 15 grammes », Meshulam a déclaré au HuffPost en janvier. « Et puis, lorsque l’avoine est transformée en lait d’avoine, les amidons de l’avoine sont décomposés en sucres simples. »

Le lait d’avoine s’est mieux comporté La liste d’EatingWell des laits les plus sainsse classant cinquième pour sa teneur en fibres.

Les laits de vache, de soja, d’amande et de coco arrivent en tête du classement, dans cet ordre, tandis que les laits de chanvre et de riz arrivent en dernière position.