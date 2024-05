Une diététiste révèle le meilleur moment pour manger des protéines pour atteindre ses objectifs de santé

En ce qui concerne votre régime protéiné, il est peut-être temps de faire bouger les choses.

Une diététiste professionnelle de Long Island partage le meilleur moment de la journée pour consommer des protéines afin d’atteindre votre objectif de santé, qu’il s’agisse de perdre du poids, de développer vos muscles, de freiner la perte musculaire ou de faciliter la récupération après l’exercice.

« Les protéines sont composées d’acides aminés, qui sont nécessaires à des processus importants tels que la fonction immunitaire, la synthèse des neurotransmetteurs et des hormones, ainsi que la croissance musculaire », a déclaré la diététiste Jillian Kubala. a écrit pour Health.com.

L’apport nutritionnel recommandé est de 0,8 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel, soit 0,36 gramme par livre. Pour une personne de 150 livres, cela représente 54 grammes de protéines par jour. Getty Images

L’apport alimentaire recommandé représente 0,8 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel, soit 0,36 gramme par livre. Pour une personne de 150 livres, cela représente 54 grammes de protéines par jour.

Puisque les protéines constituent plus de 80 % du poids sec des muscles, des bodybuilders et des athlètes suivant un régime de réduction – mangeant moins de calories pour perdre de la graisse corporelle tout en conservant la masse musculaire – auront besoin de plus de protéines pour favoriser la réparation et la croissance musculaire.

« Bien que consommer des protéines à certains moments puisse bénéficier aux personnes ayant des objectifs de santé spécifiques, tels que le développement de la masse musculaire et la récupération après l’exercice, votre apport total en protéines est ce qui compte le plus pour la santé globale et la composition corporelle », a écrit la diététiste Jillian Kubala. Getty Images

Certaines recherches suggèrent ils devraient consommer 2,3 à 3,1 grammes de protéines par kilogramme de poids, ce qui équivaut à environ 155 à 209 grammes par jour pour une personne de 150 livres.

D’autres personnes essayant de perdre du poids ou de développer leurs muscles pourraient trouver un juste milieu entre 1,2 gramme et 2 grammes de protéines par kilogramme de poids. Harvard Health recommande la « personne moyenne » ne consomme pas plus de 2 grammes de protéines par kilogramme.

Manger trop de protéines peut déclencher une maladie cardiovasculaire ou des os, des reins et du foie en détresse, selon des études.

Les aliments riches en protéines comprennent le poulet, la dinde, le saumon, le thon, le tofu, les pois chiches, les lentilles, le lait, le yaourt, les noix et les graines de citrouille. Bien que la viande rouge soit riche en protéines, les experts préviennent qu’une consommation élevée peut augmenter le risque de cancer colorectal, pancréatique et de la prostate.

Les aliments riches en protéines comprennent le poulet, la dinde, le saumon, le thon, le tofu, les pois chiches, les lentilles, le lait, le yaourt, les noix et les graines de citrouille. Getty Images/iStockphoto

Si votre objectif est de perdre du poids. . .

Si votre objectif est de perdre du poids, Kubala conseille d’ajouter au moins un aliment riche en protéines à chaque repas et collation.

« Des études montrent que tant que vous consommez suffisamment de protéines pour répondre aux besoins de votre corps, la distribution des protéines ne fait aucune différence lorsqu’il s’agit de favoriser la perte de poids », a-t-elle écrit pour Health.com. « Cela signifie qu’il n’y a pas de « meilleur » moment pour manger des protéines si vous essayez de perdre du poids et qu’il est plus important de répartir uniformément les protéines tout au long de la journée pour favoriser la satiété et la perte de poids.

Si votre objectif est de développer vos muscles. . .

Pour ceux qui essaient de développer leurs muscles, MedicalNewsToday suggère consommer 20 à 30 grammes de protéines avant une séance d’entraînement pour minimiser la dégradation musculaire et stimuler la croissance.

Mais une petite étude des jeunes athlètes masculins ont constaté qu’il n’y avait aucune différence entre manger des protéines immédiatement avant ou juste après l’exercice. Kubala a déclaré qu’il est préférable de consommer des aliments riches en protéines tout au long de la journée.

Recevez les dernières avancées en matière de médecine, des conseils en matière de régime et de nutrition et bien plus encore. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Post Care ! Merci pour l’enregistrement!

Si votre objectif est le maintien musculaire. . .

Les personnes âgées préoccupées par la perte de masse musculaire peuvent bénéficier de 1 gramme à 1,2 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel (67 à 81 grammes pour une personne de 150 livres), selon le Centre national de ressources sur la nutrition et le vieillissement. Les protéines doivent être réparties tout au long de la journée, à chaque repas.

En bref, la consommation globale de protéines compte plus que le moment où vous les mangez, a déclaré Kubala.

« Bien que consommer des protéines à certains moments puisse bénéficier aux personnes ayant des objectifs de santé spécifiques, tels que le développement de la masse musculaire et la récupération après l’exercice, votre apport total en protéines est ce qui compte le plus pour la santé globale et la composition corporelle », a-t-elle conclu.